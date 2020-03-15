Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для всех знаков Зодиака будет довольно интересным. Многим астрологи советуют не принимать быстрых решений, быть ответственными и обязательно следить за своим здоровьем. Читайте гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Овна

Для Овнов неделя может принести много споров на работе, учебе и в личных отношениях. Это будет требовать от вас умения быстро успокаиваться и адекватно оценивать ситуацию. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, чтобы избежать обострения конфликтов.

Не бойтесь просить о помощи у единомышленников – самостоятельно вы не сможете следить за всей работой, что только повысит риск провала. Можете смело делать дорогие покупки – гаджетов или бытовой техники.

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В конце недели проведите время с близкими или друзьями. Особенно будьте внимательны к своей второй половинке. Из-за вашей занятости он или она могут ощущать собственную ненужность, что приведет к недоразумению. Добавьте немного романтики – устройте ужин при свечах. Этого будет вполне достаточно, чтобы напомнить любимым о ваших сильных чувствах.

Благоприятный день: 22 марта

Неблагоприятный день: 17 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Тельца

Небесные покровители советуют Тельцам на этой неделе внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха – это самодисциплина. Вам будет легко выделить то, что поможет достичь желаемых целей.

Можете ожидать улучшения условий труда и рабочей атмосферы. Одиноким Тельцам стоит обратить особое внимание на круг общения, среди всех знакомых вас может ждать ваша судьба. Присматривайтесь внимательно к тем, кто на вас горячо смотрит и проявляет знаки внимания.

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Звезды предостерегают Тельцов от оформления кредитов, долгов и прочих личных операций с чужими деньгами. Выходные дни проведите дома. Со вспышкой коронавируса не рекомендуется устраивать никаких активных отдыхов и прогулок в людных местах.

Благоприятный день: 19 марта

Неблагоприятный день: 20 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Близнецов

На этой неделе Близнецам стоит отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели возможны потери и нелепые ошибки. Звезды говорят, что это воскресенье – не лучшее время для планирования путешествий или рабочих поездок. По возможности перенесите встречи на неопределенный срок, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом.

Начните интенсивно заниматься саморазвитием. Вы сможете преуспеть в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия.

В четверг избегайте споров и не провоцируйте конфликтные ситуации с коллегами и близкими.

Благоприятный день: 22 марта

Неблагоприятный день: 17 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 2020 для Рака

Раков ждет непростая неделя. Вам придется преодолевать одно препятствие за другим. Гороскоп предупреждает о конфликтах, связанных с вашим чрезмерным прагматизмом и зацикленностью на материальной стороне жизни. Чтобы сберечь нервы и силы, звезды советуют правильно расставить приоритеты.

Прежде всего разберитесь в себе, начните с самосовершенствования. Новый взгляд на мир даст положительный толчок, и все вокруг начнет меняться к лучшему. Проблемы перестанут казаться такими глобальными, и Раки будут радоваться самым простым вещам.

Что касается здоровья – будьте бдительны и осторожны. Не поднимайте тяжестей и откажитесь от занятий в спортзале. Если вас давно что-то беспокоит, не откладывайте и в конце недели посетите врача. Также стоит ограничить потребление алкоголя и вредной пищи.

Благоприятный день: 19 марта

Неблагоприятный день: 21 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 2020 для Льва

Приоритетом новой недели станет правильное планирование времени на работе и дома. Стоит избегать ненужных поездок и встреч. Вам нужно быть более самостоятельным в принятии решений, что станет вашей маленькой победой.

Новая неделя подарит вам личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

В пятницу откажитесь от чужих и необязательных дел. В субботу вы сможете решить самые острые и важные проблемы.

Благоприятный день: 16 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Девы

Новая неделя для Дев будет довольно загруженной. Вы станете зависимы от ресурсов, желаний, интересов, круга окружения. Если такое состояние вы будете наблюдать за собой, то для того, чтобы не попасть в рабство эгоистических страстей, идите на уступки, угождайте чужим запросам, однако делайте это искренне.

Забудьте о "я", помните, что вы не одиноки, у вас есть люди, которые готовы прийти вам на помощь, поэтому знайте, что есть только "мы". Нельзя допустить, чтобы материальные блага стали яблоком раздора.

Объединяйте усилия, деньги, идеи и вдохновение. Это будет проявлением сердечной любви к людям не на словах, а на деле. Неделя принесет вам успешный процесс психологического катарсиса, ваша интуиция будет работать отлично. Если вам плохо на душе, прощайте своих обидчиков, тогда и вам простятся грехи и обиды, нанесенные другим.

Благоприятный день: 20 марта

Неблагоприятный день: 22 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Весов

Ритм жизни потребует полного включения в дела и отношения. Старайтесь сосредоточить свое внимание не только на деловой сфере, но и на личной жизни, так как могут возникнуть проблемы с теми, кто ждет от вас любви и внимания.

Не планируйте на этой неделе никаких встреч. Лучше вообще воздержаться от прогулок. Если встречи касаются работы, то воспользуйтесь скайпом или же перепиской в соцсети.

Денежные вопросы и проблемы решатся довольно легко. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Если у вас есть любимый человек – сделайте ему подарок. Этот поступок только укрепит ваши любовь и доверие.

Благоприятный день: 18 марта

Неблагоприятный день: 20 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Скорпиона

Не принимайте слишком поспешные решения, сперва подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активную неделю, поэтому Скорпионам нужно как следует организовать свой график, чтобы все успеть. Астрологи рекомендуют избегать людных мест и больших очередей.

На этой неделе сосредоточьтесь на своей работе и личностном развитии. Вечеринками и шумными компаниями стоит пожертвовать в пользу книг и других учебных материалов.

Выходные проведите дома, без спешки или решения каких-то рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший сериал.

Благоприятный день: 16 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Стрельца

У вас могут возникнуть неурядицы в личных делах, и это заберет все силы и выбьет из колеи. Но не стоит слишком сильно расстраиваться, поскольку все проблемы решатся.

Еще одно испытание для Стрельцов – держать под контролем свои финансы. Вы привыкли тратить средства, не считая сколько у вас еще осталось, но именно сейчас следует позаботиться о своих сбережениях.

В среду не спешите принимать серьезные решения в личной сфере. В конце недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время проведите в одиночестве, почитайте, послушайте музыку.

Благоприятный день: 20 марта

Неблагоприятный день: 22 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Козерога

Эта неделя для Козерогов особенно успешна в финансовых делах. Вас ожидают существенные денежные поступления, которые вы сможете отложить на будущую поездку или крупную покупку.

Чтобы эта неделя принесла вам много радости и положительных эмоций, вам нужно быть внимательными и чуткими к окружающим. Не забывайте о своих друзьях и близких, лучше всего если вы удивите их символическим подарком.

В конце недели вас ожидают финансовые поступления, которые следует потратить на отдых. Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Благоприятный день : 19 марта

Неблагоприятный день: 22 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Водолея

Водолеи на этой неделе будут более эмоциональными и романтичными. У вас возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или друга. Попробуйте максимально критично оценить эту ситуация, прежде чем принимать поспешные решения. Ведь неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Эта неделя также благоприятна для любых финансовых операций. Особенно это удачное время для оформления страховки или документов на право собственности. Если вы давно планировать оформить кредит, то лучше всего это сделать во вторник.

В четверг определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы все сделаете на высоком уровне. Вторая половина недели благоприятна для изучения чего-то нового.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 19 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 16 – 22 марта 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбам нужно быть уверенными в своих действиях и чувствах, чтобы воплотить гениальные идеи в жизнь. Из-за чрезмерной усталости у вас появится желание все бросить, но не поддавайтесь таким слабостям. За помощью и поддержкой лучше обратиться не к коллегам, а к самому близкому вам человеку.

Астрологи рекомендуют Рыбам отказаться от любых путешествий за границу, даже, если у вас есть билет на руках. Также ограничьте свое пребывание в местах, где есть большое скопление людей.

Если у вас есть хронические заболевания, то на неделе стоит пройти дополнительное обследование, а также больше времени уделять вашему питанию и физическому здоровью.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 18 марта