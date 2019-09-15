Гороскоп на неделю 16 – 22 сентября 2019 для всех знаков Зодиака будет интересным и насыщенным. Вас ждут много перспективных идей на работе, прилив сил и вдохновения в творчестве. Читайте гороскоп на неделю 16 – 22 сентября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 16 – 22 сентября 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 16 – 22 сентября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Овна

На этой неделе вам, Овнам, рекомендуется завершить все дела, которые накопились в последнее время. Неделя благоприятна для работы, требующей максимальной концентрации вашего внимания. Если вы завершите все дела, то почувствуете огромное облегчение, у вас появятся силы на новые достижения.

Четверг благоприятен для воплощения новых идей на работе, а в пятницу запишитесь на курсы о которых вы давно мечтали. Успех с учебой не будет вас покидать до конца года. У вас могут возникнуть новые идеи для реализации целей.

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Проблемы со здоровьем вас не будут беспокоить, финансовое положение будет стабильным, а любимый человек порадует вас сюрпризом.

Благоприятный день: 18 сентября

Неблагоприятный день: 19 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Тельца

Новая неделя Тельцов будет благоприятной для финансов. Вы получите определенное денежное поступление на работе в виде премии. Неделя благоприятна для операций с валютой. Оформлять кредиты, даже если у вас есть необходимость – лучше не стоит, есть большая вероятность потерять большую сумму денег.

Благодаря вашей доброжелательности и доброму сердцу вы сможете помочь близкому вам человеку. Старайтесь избегать острых дискуссий на сложные темы. Проявите терпение и подождите, когда перепалка погаснет.

Согласно гороскопу, на Тельцов ожидает успех во всех сферах жизни. Это касается увлечений, бизнеса и новых контрактов. Неделя откроет перед вами ряд интересных мероприятий, которые изменят ход событий в будущем. На выходных отправьтесь в горы, если этому будет способствовать погода.

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Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 19 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов будет очень насыщенной на работе – у вас возникнет много интересных и перспективных идей. Старайтесь все эти идеи записывать, чтобы потом вернуться еще раз к их рассмотрению. Не бойтесь предлагать новые идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов. К тому же, зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного сотрудника.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разорвать отношения стоит в первой половине недели. Гороскоп обещает Близнецам прилив сил и вдохновения в творчестве.

Выходные благоприятны для физических нагрузок и спортивных соревнований. Вы не навредите организму, если будете все делать размеренно и под руководством инструктора. В личной сфере ожидаются изменения, но не в лучшую сторону.

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 22 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Рака

Ракам необходимо на этой неделе следить за своим здоровьем. Силы вашего организма ослаблены, поэтому есть большой риск развития вирусных инфекций. Займитесь профилактикой и обратитесь к врачу.

К сожалению, проблемы у Раков будут возникать на ровном месте, что особенно обидно. Чтобы решить их в экстренном порядке, понадобится помощь друзей. Ситуация в личной жизни нормализуется лишь тогда, когда Раки пойдут на уступки.

Финансовое положение на грани кризиса, но бедность вам не грозит. Будьте осторожны при употреблении алкоголя. Реакция вашего организма на спиртное может оказаться непредсказуемой и небольшая доза может вызвать алкогольное отравление.

Благоприятный день: 17 сентября

Неблагоприятный день: 18 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Льва

У Львов будет достаточно суетливая неделя, вам будет никогда даже пообедать. Зато результат от активной работы окажется потрясающий. Вы получите большую прибыль, который сможет пополнить ваши сбережения.

Со здоровьем наконец все наладится и все, что вас беспокоило пройдет, впрочем, в дальнейшем будьте осторожны. Для профилактики делайте специальные упражнения и при первой необходимости обращайтесь за помощью к врачу.

Командировки, перелеты и путешествия на небольшие расстояния – принесут огромное количество положительных эмоций. В личной жизни на одиноких Львов ожидают изменения. Все они будут направлены только в сторону, поэтому просто расслабьтесь и получайте удовольствие.

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 22 сентябрь

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Девы

Первая половина недели будет благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы будут даваться вам очень легко и будут иметь хороший результат. Для расширения кругозора каждый вечер выделяйте полчаса на чтение и на изучение иностранного языка.

Новая неделя для представителей знака станет трамплином к новой и перспективной жизни. Старт окажется не таким тяжелым, как кажется. Наоборот, вы подниметесь к вершине успеха очень быстро.

Улучшить ваше настроение вам помогут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами Девы на этой неделе проблем иметь не будут. Бодрость принесут занятия спортом, отдых и просмотр фильмов.

Благоприятный день: 17 сентября

Неблагоприятный день: 18 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Весов

На этой неделе Весам удастся воплотить в жизнь свою давнюю и заветную мечту. Финансовые вопросы не будут вас беспокоить, а все свои расходы вы будете тщательно контролировать. Первая половина недели благоприятна для небольших путешествий. Также не медлите с планированием – рекомендуется бронировать жилье и покупать билеты по недорогим ценам.

Немного нервов вам усилит процесс обучения и дела на работе. Перед вами откроются новые возможности, поэтому не бойтесь с этого брать максимум. Вам придется научиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела.

Не слушайте советов посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, ведь вы можете испортить отношения с друзьями. Свои планы на будущее держите при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались родственники.

Благоприятный день: 20 сентября

Неблагоприятный день: 21 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам не стоит ждать на легкий успех, ведь к заветной цели надо идти с большим трудом. Первая половина недели – время для решительных действий, не медлите! Ваше трудолюбие и высокая ответственность принесут свои плоды уже в начале октября.

У вас есть большая вероятность встретить новых интересных людей, поэтому свободное время проводите не дома, а в веселой компании друзей. Соглашайтесь на все приглашения, расслабьтесь и получайте удовольствие от общения!

Финансовые вопросы нужно решать в конце недели. Не берите кредиты и не одалживайте никому деньги, на этой неделе с вашими средствами нужно быть особенно осторожными. Походы в банк лучше отложить на следующую неделю, потому что есть риск подписать невыгодный договор.

Благоприятный день: 16 сентября

Неблагоприятный день: 18 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Стрельца

На этой неделе ожидайте плохую весть, но ее последствия очень быстро пройдут. Вторая половина недели принесет в вашу жизнь кардинальные изменения, не спорьте с судьбой и с благодарностью относитесь к любым изменениям. Все они будут иметь только положительные последствия.

Проанализируйте все свои ошибки за последнее время и избегайте их в будущем. Также время благоприятно не только для анализа своего поведения, но и своих расходов. Уже в ближайшее время вас ждут незапланированные расходы, поэтому стоит позаботиться об экономии.

В отношениях с близкими вам людьми тоже не все гладко – ожидайте на конфликты и ссоры. Сохраняйте спокойствие и не совершайте поспешных выводов.

Также не стоит забывать о собственном здоровье. Стоит сходить на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. В конце недели избегайте вредной пищи и алкоголя. Также на выходных ждите приезда гостей.

Благоприятный день: 20 сентября

Неблагоприятный день: 21 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Козерога

Новая неделя для Козерогов будет очень насыщенной на события. Больше полагайтесь на свою интуицию, особенно если решение будет даваться вам очень трудно. Постарайтесь меньше слушайте советов ваших близких, которые будут пытаться вас уберечь от рисков. Хотя у них и добрые намерения, они могут испортить ваш успех.

Понедельник – плохой день для подписания каких-либо документов, даже незначительных. Особенно, будьте внимательны к финансовым операциям. Даже таким мелким, как снятие наличных.

Отношения с близкими могут быть испорчены ревностью. Недоразумения приведут к ссоре, возможно затяжной. Будьте к этому готовы и сделайте все, чтобы избежать худших последствий.

Ваша работоспособность будет низкой, вы будете скучать по лету и упущенным возможностям. Переводить обязанности на кого-то из коллег – не лучшая идея, потому что вы можете существенно испортить свою карьеру.

Благоприятный день: 16 сентября

Неблагоприятный день: 18 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Водолея

Новая неделя для Водолеев – это период, когда вы будете наводить порядок во всех сферах своей жизни. Личная жизнь ваша улучшится и выйдет на новый уровень. В конце недели вас ожидает романтическое свидание, которое изменит всю вашу жизнь.

Вы с головой погрузитесь в изучение чего-то нового и это заставит вас задуматься о смене профессии. Не останавливайтесь на достигнутом и уже через совсем короткий период времени вы сможете увидеть результат. Своими планами делитесь только с самыми близкими людьми.

Конец недели принесет Водолеям множество положительных эмоций и изменений. Сейчас ваша главная задача – с благодарностью принимать все, что уготовила судьба. Не отказывайтесь от выгодных предложений и помощи. Ваша жизнь налаживается, главное, не испортит этот процесс чрезмерной самокритикой.

Благоприятный день: 19 сентября

Неблагоприятный день: 21 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 9 – 15 сентября 2019 для Рыб

Начало недели для Рыб будет не очень утешительным. Впрочем, уже со среды все наладиться и ваши дела пойдут в гору. Вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому лучше всего, если вы будете с кем-то советоваться. Лучший друг или ваш партнер помогут взглянуть на ситуацию с трезвым умом.

Четверг – хороший день для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. На получение прибыли можно рассчитывать в пятницу и в этот же день следует делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет только положительные эмоции.

Выходные вы проведете на отдыхе, лучше выбрать для этого водоем или бассейн. Вам нужен этот отдых, если не хотите срываться на близких людей и коллег. Также уделите достаточно внимания вашему здоровью и занятиям спортом.

Благоприятный день: 16 сентября

Неблагоприятный день: 18 сентября