Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака будет довольно благоприятным. Вас ждут приятные встречи и интересные неожиданности. Читайте гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Овна

На этой неделе для вас наибольшее значение будут иметь вопросы, связанные с жильем, детьми и семьей. Вам придется активно заниматься решением бытовых проблем. Творческие личности смогут успешно завершить начатые ранее проекты. Если вы найдете для себя новую идею, то выполните работу вовремя и качественно.

Не начинайте новые проекты в первой половине недели, ведь это не самый благоприятный период. Сейчас вам лучше всего вернуться к делам, которые вы не успели закончить раньше и довести до логического завершения. Не отправляйтесь в дальнее путешествие, ведь вас постигнет много проблем в пути.

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У одиноких представителей знака, которые еще не успели создать семью, начнутся новые романтические отношения. Во второй половине недели вас ждут встречи со старыми друзьями. Проведите выходные в приятной компании и не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть от тяжелых бытовых будней.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Тельца

Неделя идеально подойдет для оздоровления: больше гуляйте на свежем воздухе, начните питаться правильно, заниматься спортом и пить много воды. Черпайте сильную здоровую энергию, которая совсем скоро вам обязательно пригодится.

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Не завидуйте чужим достижениям и счастью других. Вас также ждет успех, впрочем для этого надо приложить немало усилий. Будьте всегда позитивными, проявляйте энтузиазм и любопытство ко всему, что вокруг вас происходит.

Если у вас в личной жизни есть определенные трудности, постарайтесь поделиться ими со своими близкими: они дадут вам ценный совет. Также поинтересуйтесь их делами, ведь на семью у вас в последнее время не хватает времени.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Близнецов

Звезды пророчат Близнецам непредвиденные ситуации, которые будут давать только успешный результат. На работе у вас будет много неотложных дел, с которыми вы справитесь и достигнете поставленных целей. Вам предложат проект, связанный с командировкой на короткое время. Не бойтесь новых вызовов и отправляйтесь к новым знаниям. Результаты вас очень порадуют, ведь вы откроете в себе новые стороны.

Одинокие Близнецы на своем новом пути встретят старую любовь, которое выльется в желание восстановить отношения. Делайте масштабные решения и не обращайте внимания ни на что. Звезды будут на вашем пути.

Возьмите дополнительный выходной или на несколько дней отпуск. Вам потребуется время для приведения мыслей в порядок и больше времени, чтобы спланировать предстоящую неделю. Отправьтесь в горы за чистым воздухом.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Рака

Неделя начнется с планирования отпуска. Вас будут довольно часто звать на кофе ваши друзья – не отказывайте им, поскольку смена обстановки зарядит вас энергией.

Не откладывайте важные дела на потом, ведь они имеют свойство накопиться и впоследствии очень вас обременят. Если вы опустили руки и не имеете силы и вдохновения для свершения целей – не переживайте. Устройте себе релакс: смотрите фильмы, читайте книги. Вдохновение к вам придет после отдыха.

Одиноким Ракам на выходных звезды не советуют сидеть дома. Вас ждут приятные и судьбоносные встречи. Вы можете увлечься человеком, который совсем на вас не похож. Стоит воздержаться от поездок, долгих путешествий и физической работы. Посвятите выходные только себе.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 23 февраля

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Льва

Звезды рекомендуют до конца недели Львам завершить все новые начинания, которые накопились в течение недели. У вас есть много незакрытых вопросов в рабочей сфере и в отношениях. Неделя максимально благоприятна для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность, однако не старайтесь очень сильно выделиться, ведь можете переусердствовать.

Ваша решительность сыграет на руку в личных и любовных вопросах. Одинокие Львы будут иметь все шансы встретить надежного партнера, но для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиления оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно начать заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 23 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Девы

Для Дев начнется благополучная неделя. Вы сможете преодолеть любые трудности. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. В любовной сфере вас ждут успех и романтика. Полагайтесь на собственную интуицию, которая будет изрядно усиленной именно на этой неделе.

К концу недели ваше прекрасное настроение может немного ухудшиться. Постарайтесь избегать шумных вечеринок и огромного количества дел. Ваш организм требует отдыха, оставайтесь спокойными и уравновешенными, вскоре все пройдет.

На выходных займитесь генеральной уборкой дома. У вас есть отличный шанс воплотить в реальность давние желания, поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Уделите время себе и тщательно подумайте, каким образом вы можете достичь поставленных целей и желаний.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Весов

В первой половине недели Весам рекомендуется заниматься самообразованием. Вы сможете преуспеть в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия. Чем трудолюбивее вы будете, тем быстрее добьетесь результатов. Не экономьте свои силы и энергию.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении. Уделите особое внимание профилактическим мерам по борьбе с хроническими заболеваниями.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения. И не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 23 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Скорпиона

Неделя подходит для получения новых знаний. Больше времени уделять дисциплинам, которые смогут радикально изменить вашу жизнь. Также обратите внимание на свой финансовый поток, вероятно, вам придется найти дополнительный заработок.

Астрологи прогнозируют вам прекрасное настроение на всю неделю. Ваши отношения с коллегами и друзьями улучшатся. Вы начнете больше времени проводить вне работы, поэтому у вас начнется теплый и приятный период.

Выходные оставьте для себя. Никуда не спешите и не пытайтесь завершить неоконченные дела. Займитесь любимым хобби, прочитайте книжку, посмотрите фильм, составьте себе план на новую неделю, запланируйте путешествия. Суббота – удачный день для покупки билетов.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Стрельца

Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу. Глобальную отпуск запланируйте на весну. Если вам позволит руководство, то можете взять хоть несколько за квартал.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – постарайтесь заниматься мелкими делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах на этой неделе полагайтесь полностью на ваше сердце и интуицию – они подскажут правильный выбор.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 23 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Козерога

Новая неделя подарит Козерогам значительные перемены в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности. Не сидите на месте. Все ваши старания оценятся близкими людьми.

Будьте осторожны в привлекательных проектах и предложениях. На работе постарайтесь не показывать собственное "Я", споры с руководством принесут только разочарование, а вам еще неоднократно придется обращаться к ним за помощью. Есть шанс, что, используя свои умственные способности, вы добьетесь повышения в должности, или же симпатию руководства.

Выделите достаточно времени для домашних дел, родственников, и решение финансовых проблем. На этой неделе вас ждет комфорт и взаимопонимание в отношениях с родными и близкими, а также домашний уют и полное расслабление тела и мыслей.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Водолея

У Водолеев всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Воспитайте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Нужно быть осторожным с расходами – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Особенно это касается кухонной техники. Если есть возможность – отложите покупку на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для планирования отдыха. В субботу вы можете приобрести билеты по очень привлекательным ценам. Выходные лучше всего провести с родителями.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 23 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для Рыб

Новая неделя для Рыб – удачный период для финансовых операций. Составьте список всего, что вы давно планировали купить и не откладывайте важные покупки в долгий ящик. В личной жизни у вас будет насыщенный период. Вероятно, вам надо будет принять решение относительно окончательных отношений с любимым человеком. Если вы чувствуете, что хотите жениться, не бойтесь сказать это своей половинке. Если же наоборот – не мучайте друг друга, а поговорите, как взрослые люди.

Работа вас приятно удивит. На вас не будут ждать трудные задачи и неотложные дела – все будет проходить спокойно и больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и руководством будут протекать хорошо, однако не пытайтесь сидеть на двух стульях.

Астрологи рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, прослушать курс медитации или заняться йогой.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля