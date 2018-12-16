Гороскоп на неделю 17-23 декабря 2018 для всех знаков Зодиака довольно напряженный и сложный. Незавершенные дела на работе будут требовать от вас полной отдачи, а дома ждут множество дополнительных работ. Читайте гороскоп на неделю 17-23 декабря 2018 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать от ближайшей недели.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Овна

Новая неделя для Овнов будет изрядно волнующей. Переживания будут связаны с вашей личной жизнью. Вам может казаться, что вас разлюбили или возникнут подозрения в измене любимого человека. Основное ваше задание – не руководствуйтесь только эмоциями. Старайтесь решить такой конфликт, как и любую другую проблему на работе – спокойно и без поспешных выводов. Это поможет вам дойти до того решения, которое устроит вас обоих.

Положительной темой на этой неделе может стать ваше личностное развитие с помощью активности. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Попробуйте посвятить несколько дней только себе и тому виду творчества, которое вам больше нравится.

Во второй половине недели не берите кредит или кредиты, и сами тоже не одалживайте деньги. Есть большой риск не получить свои деньги обратно.

Благоприятный день: 17 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Тельца

Неделя очень благоприятная для обучения. Если вы весь год мечтали пойти на курсы или освоить новую профессию – завершите свои планы до конца. Результаты не заставят себя долго ждать – уже через несколько месяцев вы сможете смело претендовать на смену места работы, что положительно скажется на вашем финансовом положении.

На работе вам придется учиться говорить "нет" дополнительным нагрузкам. Вам будут поступать предложения дополнительного дохода, которые будут требовать много времени на их выполнение. Лучше на этой неделе от дополнительной работы отказаться вообще, а свободное время посвятить себе.

Выходные проведите за городом в компании друзей. Есть большая вероятность, что вы познакомитесь с новыми людьми и эти знакомства существенно помогут вам в будущем.

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Проблемы с банками или банковскими карточками, которые беспокоили вас в последнее время, наконец завершятся. Вторая половина недели благоприятна для крупных покупок, особенно это касается техники.

Благоприятный день: 23 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Близнецов

Близнецам с финансами на этой неделе надо быть предельно внимательным. Проверяйте тщательно счета и проверьте, нет ли у вас долгов, которые могут накапливать проценты. Также будьте внимательны с покупками в интернете – вероятно вас обманут.

В личной жизни звезды рассказывают про неприятные ссоры и конфликты из-за того, что вы мало времени проводите дома. Поэтому на этой неделе лучше эту ситуацию исправить – не задерживайтесь долго на работе, посвятите время любимому человеку. Время проведенное вместе поможет вам укрепить ваши отношения.

Вторая половина недели благоприятна для решения сложной работы, которая связана с бумагами. Выходные проведите в кругу близких друзей и откажитесь от шумных компаний.

Будьте внимательны к своему здоровью, ведь возможно обострение хронических болезней. Правильно питайтесь, откажитесь от алкоголя.

Благоприятный день: 19 декабря

Неблагоприятный день: 20 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Рака

Раков ожидает неделя богатая на яркие эмоции, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Одинокие представители знака могут влюбиться и сразу окунуться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности.

В среду устройте романтический ужин, приготовьте подарки или просто проведите вечер полностью наедине – без телевизора и смартфонов. Это поможет вам вспомнить, почему вы до сих пор вместе и за что так любите друг друга.

Вторая половина недели очень благоприятна для переговоров и деловых встреч. Ваша инициатива получит поддержку и вы сможете смело претендовать на повышение. Уже в ближайшее время вы почувствуете существенное улучшение вашего финансового положения. Есть шанс выиграть или получить неожиданную прибыль.

Выходные – благоприятное время для реализации планов на 2018 год и планирования целей на 2019 год. Планирование или покупка билетов на отдых весной – увенчаются успехом и вы получите хорошее предложение, которое сэкономит ваш бюджет.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Льва

Астрологи рекомендуют Львам отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. В начале недели возможны потери и глупые ошибки. Новая неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и генеральной уборки в доме.

Также эта неделя очень благоприятна для изучения чего-то нового – прохождения курсов или прослушивания мотивационных лекций.

Вам стоит позаботиться о собственном здоровье. В первую очередь, это касается вашей работы. Если вы начали чувствовать, что начинаете перегорать, то возьмите на этой неделе отпуск или хотя бы два дополнительных выходных. Отдых поможет настроиться на рабочий лад и приступить к выполнению обязательных дел с новой силой.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Девы

Начало недели – время, когда ваши недоброжелатели будут особенно изобретательными и активными. Сделайте все возможное, чтобы сохранить свою репутацию на работе, иначе рискуете потерять доверие у руководства. Середина недели будет удачной. Ваше финансовое положение значительно улучшится, удастся получить дополнительную прибыль.

Если вам захочется перемен, измените интерьер вашей квартиры. Выходные проведите с со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты – конец недели хорошее время, чтобы их решить.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 19 декабря

Неблагоприятный день: 21 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Весов

Праздничное настроение на этой неделе вас не покинет, на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Смотрите на свои дела с большим оптимизмом. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить своим дружеским отношениям.

Вторая половина недели обещает укрепление вашего творческого потенциала, улучшение оптимизма и усиление физической формы. Продолжайте заниматься спортом, посещать фитнес-центры и развлекательные мероприятия.

Выходные дни проведите в компании ваших коллег по работе и тщательно продумайте, как бы вам хотелось провести корпоратив. Это событие позволит вам продвинуться по карьере, ведь так вы заведете очень много полезных знакомств.

Благоприятный день: 23 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Скорпиона

Посвятите этот неделю генеральной уборке в доме. Выбросьте все старые вещи, которые вы в течение года не использовали, обновите свое жилье к наступлению 2019 года. Постарайтесь сделать свой дом более праздничным и уютным. Изменение интерьера подарит вам эмоции и силы на новые дела.

Работа начнет вас сильно раздражать. Вы столкнетесь с выполнением тех задач, которые совершенно не хотите делать, а отказаться невозможно. Наберитесь терпения и сконцентрируйтесь полностью на задачах. Если вы хорошо постараетесь, вас будет ожидать финансовое вознаграждение.

События этой недели могут выбить вас из равновесия, но вы будете рады такому повороту событий. Согласно прогнозу, эта неделя благоприятна для приобретения новой одежды, учитывая то, что в магазинах начались новогодние скидки. Поэтому, не отказывайте себе, а купите вещь, о которой давно мечтали, но жалели денег. Покупки на этой неделе подарят массу позитива.

Благоприятный день: 21 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Стрельца

Период с 17 по 21 декабря будет сильно напряженным для Стрельцов. На работе нужно проявить максимум усилий и концентрации. Не исключено, что вам придется работать сверхурочно, но это принесет свои плоды в виде улучшения финансового положения.

В первой половине недели позаботьтесь обо всем, что касается финансов и быта. Это благоприятное время для планирования бюджета на 2019 год и покупки билетов за границу, вероятно, вы сможете найти хорошую горячую путевку.

Во второй половине недели возможны незапланированные расходы на мебель или поход к стоматологу. Старайтесь не экономить на своем здоровье, ведь в будущем расходы могут достичь космических сумм.

Не слушайте советов посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, ведь вы можете испортить отношения с друзьями. Свои планы на будущее держите при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались родственники.

Благоприятный день: 22 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Козерога

На этой неделе не забывайте о своих друзьях и близких. Удивите их незапланированным ужин и символическими подарками.

Путешествия и серьезные разговоры или переговоры не принесут желаемого результата в этот период, поэтому их лучше перенести на 2019 год. Особенно неблагоприятные дни для деловых переговоров – среда и четверг. В конце недели, к вам, вероятно, наведаются дальние родственники.

Астрологи рекомендуют Козерогам, по-другому отнестись к распределению финансов. Если у вас есть цель – начните откладывать деньги уже сейчас. От больших и габаритных покупок на этой неделе стоит отказаться.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 21 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Водолея

Неделя для Водолеев окажется на удивление удачной! Много сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ждёт от вас внимания, чуткости и нежности.

На работе дела пойдут в гору – ваши личные проекты очень понравятся руководству. Не исключено, что вас ожидает неожиданное денежное поступление.

Субботу проведите с близкими друзьями. Приятное общение принесет массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли. Воскресенье лучше посвятить романтической встречи.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 20 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря 2018 для Рыб

Период с 18 по 21 декабря обещает для Рыб много неожиданных поступков и поворотов судьбы! Будьте готовы, что ваша жизнь будет насыщенной и потребует от вас сил и энергии.

Единственная сфера жизни, которая будет в покое и гармонии – это работа. Уделите больше внимания вашим отношениям – добавьте к ним немного романтики, чтобы напомнить партнеру о своих чувствах. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку – это произойдет на улице, поэтому будьте внимательны.

Новая неделя – удачный период для встреч с друзьями или посещения концертов. Удовольствие принесут также занятия танцами или спортом.

Благоприятный день: 22 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря