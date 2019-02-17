Гороскоп на неделю 18-24 февраля 2019 для всех знаков Зодиака непредсказуем и кое-где тяжелый. Одних ждут тяжелые будни на работе, других – трудности в личной жизни. Читайте гороскоп на неделю 18-24 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Овна

Новая неделя для вас будет очень спокойной. Вы будете сосредоточены на работе и никакие факторы не будут оттягивать вас от запланированных дел. Астрологи рекомендуют уделить больше внимания общению с коллегами и руководством. Через некоторое время это положительно сказаться на вашем имидже.

В личной жизни вас ждут некоторые трудности. Вам придется доказывать своей второй половинке правоту и отстаивать свою точку зрения. Старайтесь не обострять уже существующие конфликты и решать их максимально спокойно.

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Конец недели очень благоприятен для хобби, чтения или же изучения чего-то нового. В субботу смело отправляйтесь на шопинг или же попробуйте поэксперементировать со свои внешним видом.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Тельца

В ближайшие дни вам необходимо быть очень внимательным к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят, ведь надвигается настоящее цунами слухов и разнообразных домыслов. Если будете верить на слово всем – можете оказаться в центре неприятной интриги, где вас будут использовать. Таким образом, вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

Выходные лучше всего провести в компании друзей или родных. Из-за вашей чрезмерной занятости на работе, ваши личные отношения начинают страдать. Поэтому исправляйте эту ситуацию и смело отправляйтесь вместе на отдых за границу или в любой город в Украине, в котором вы еще не были. Погода обещает быть теплой, поэтому подарит вам незабываемые эмоции.

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На работе старайтесь контролировать свои эмоции и не принимать поспешных решений. Не исключено что вам придется принимать сложные решения относительно кадровых изменений. Взвешивайте все аргументы перед тем, как принимать решение, ведь это будет иметь последствия для всего коллектива.

Благоприятный день: 22 февраля

Неблагоприятный день: 19 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Близнецов

Новая неделя для вас будет наполнена положительными событиями. Возможно, у вас появятся новые знакомства, которые перерастут в серьезную дружбу или романтические отношения.

Если вы мгновенно влюбитесь, то не стоит при этом забывать о выполнении своих должностных обязанностей. Могут возникнуть мысли, что аспект вашей любви – идеал, воплощенное совершенство, однако будьте осторожны. В противном случае придется искать новую работу. Женщинам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Будьте осторожны со средствами бытовой химии. Откажитесь от любых финансовых операций. Не исключены большие потери или обман недобросовестных коллег.

Людям, склонным к агрессивному поведению будет трудно держать себя в руках, поэтому постарайтесь ни с кем не входить в конфликт. На выходных проведите время с пользой. Если вы давно хотели посетить картинную галерею или послушать классическую музыку – берите друзей и отправляйтесь за яркими эмоциями. Если же у вас возникнет желание научиться рисовать картины, то не сомневайтесь и идите в магазин, в котором можете купить краски и холст. Результат вашей работы вас удивит.

Благоприятный день: 21 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Рака

Новая неделя для Раков буд очень благоприятной для общения. Погода станет лучше, поэтому чаще выходите из дома. Не исключено, что вы сможете таким образом помочь себе в работе и настроить себя на новый лад. Не исключено даже повышение на работе, если вы будете прикладывать максимум усилий к тому, что делаете.

Вероятно, на выходных вас пригласят на мероприятие, на котором вы можете потратить много денег. Поэтому не тратьте в течение недели много, сэкономьте фиксированную сумму, которую планируете потратить. Не стоит в этот период тратить сбережения, ведь до конца месяца они вам еще понадобятся.

На выходных – благоприятное время для любых экспериментов! В том числе удачными будут, как бытовые эксперименты, так и эксперименты с внешностью. Воскресенье посвятите домашним делам и саморазвитию – дочитайте книгу, которую никак не можете взять в руки и сходите на мастер-класс, который вам поможет в будущем.

Благоприятный день: 24 февраля

Неблагоприятный день: 19 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Льва

Астрологи рекомендуют больше внимания на этой неделе обращать на потребности окружающих. Гороскоп на следующую неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

В течение недели откажитесь от шумных компаний и вечеринок. Рекомендуется больше времени уделить семье и дому. Полезно будет сделать генеральную уборку и мелкий ремонт по дому.

На бытовом уровне нужно избавляться от старых вещей – сделайте генеральную уборку дома и пересмотрите свой гардероб. Выбросьте всю одежду, не одеваете и не жалейте ее. После того, как выбросите хлам – в вашу жизнь придут новые и лучшие вещи. Проявляйте заботу о близких. Просьбы о помощи не отклоняйте, даже если кто-то просто хочет излить душу.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Девы

Эта неделя для трудолюбивых Дев будет наиболее благоприятной в финансовой сфере. До конца недели вас ожидает существенное денежное поступление. Также вторая половина недели благоприятна для любых банковских операций. Однако собственные сбережения лучше не оставлять на основной карте, есть риск их потерять не по своей вине.

Астрологи рекомендуют во второй половине недели запланировать свой ближайший отдых. В частности, этот период благоприятен для краткосрочных поездок. Обратите внимание на то, что расположено рядом с вашим городом и отправляйтесь в путешествие. Пятница и суббота благоприятны для покупки билетов и бронирования жилья.

Эта неделя благоприятна также и для вашего здоровья. Уделите больше времени спорту, проводите больше времени на свежем воздухе и ваше самочувствие улучшится в разы.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Весов

Новая неделя подарит вам тягу к новым знаниям. Любая информация будет прекрасно усваиваться, а новое дело будет приносить большое удовольствие. В результате, вы без особого труда преодолеете нагрузку, которая упадет на ваши плечи. Также эта неделя станет удачной для командировок и деловых переговоров. С помощью большого желания и силы мысли, вы сможете добиться желаемого результата.

Если вы поссорились с любимым человеком, неделя предоставит великолепную возможность, чтобы помириться. Проблем со здоровьем не предвидится. На выходных можно быть активным. Это поможет направить энергию в нужное русло и избавиться от моральных нагрузок.

Звезды советуют не сидеть дома, а развлекаться и получать новые впечатления. Посетите театр или сходите на концерт.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Скорпиона

Первая половина недели обеспечит вам целый спектр впечатлений. Если вы влюблены, то роман может резко пойти вверх. Дела будут идти хорошо, однако стоит творчески подойти к решению вопросов. Желательно наполнить свою жизнь большим многообразием дел, сочетать деловые вопросы с общением и другими удовольствиями.

Вы можете встретить людей, с которыми вас свяжут совместные проекты или более интимные чувства. Вас ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Если приложить усилия, то вам удастся сделать его более гармоничным. Желательно проявить фантазию, преподнести любимому человеку подарок или удивить его приятным сюрпризом.

В начале недели не планируйте дорогих покупок. В пятницу можно ожидать финансовых поступлений.

Благоприятный день: 23 февраля

Неблагоприятный день: 18 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Стрельца

К концу недели вам стоит завершить все начинания, которые накопились за последнее время – в рабочих вопросах и в отношениях. Неделя максимально благоприятна для изменений внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность и не бойтесь экспериментировать.

Ваша решимость также вам сыграет на руку и в личных и любовных вопросах. Одинокие Стрельцы имеют все шансы встретить надежного партнера, но для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 20 февраля

Неблагоприятный день: 22 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Козерога

Козероги всю неделю могут быть спокойными – дни будут очень удачными, поэтому уделяйте больше времени планированию. Постарайтесь избежать дискуссий и разговоров на плохие темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Немало проблем на работе может вызвать ваша болтливость и тяга к интригам. Вы будете часто опаздывать, не успевать выполнять дела и забывать о важных вещах. Чтобы обойти любые преграды вам не обойтись без чувства юмора. Относитесь ко всему легко и не создавайте лишних проблем.

С приближением выходных, ваша жизнь изрядно забурлит. У вас появятся конкретные цели и пути к их достижению. В субботу не стоит тратить время на гаджеты и прочие второстепенные дела. Посмотрите с любимой половинкой фильм, или же уединитесь с книгой. В воскресенье вас ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Водолея

Водолеям рекомендуют уделить больше внимания семейным делам и общению с близкими. Неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане, не исключены дополнительные материальные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для загородных поездок и новых знакомств. Если вы хотите приобрести какую-то дорогую вещь, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас удачное время для активного обмена мнениями и обучения.

Также в течение недели Водолеям можно смело браться за налаживание контактов, договоренностей – эти дела будет сопутствовать успех и они принесут положительные плоды.

Благоприятный день: 22 февраля

Неблагоприятный день: 23 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля 2019 для Рыб

На этой неделе старайтесь не принимать поспешных решений – уделяйте больше времени на каждый выбор относительно события и планирования. По возможности, не принимайте никаких важных решений – ни на работе, ни дома.

Одинокие Рыбы имеют большие шансы встретить свою настоящую любовь. А вот у тех, кто уже имеет отношения, эта неделя очень благоприятна для романтических поступков и решения любых конфликтов.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить средства, которые вам понадобятся в будущем. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не расстраивайтесь, возможно, что изменения пойдут только на пользу.

Благоприятный день: 24 февраля

Неблагоприятный день: 18 февраля