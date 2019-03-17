Гороскоп на неделю 18-24 марта 2019 для всех знаков Зодиака достаточно положительный. Почти всех ждет успех на работе и делах, новые впечатления, безумная мотивация к жизни и реализация планов. Читайте гороскоп на неделю 18-24 марта 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 18-24 марта 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Овна

Новая неделя для Овнов будет очень насыщенной и приятной. Вы познакомитесь с новыми людьми, которые будут вас мотивировать на достижение новых целей. Погода станет лучше, поэтому чаще выходите из дома на прогулку с друзьями. Ваш рабочий настрой значительно улучшится, вы настроите себя на новый лад. Вероятно, вам вручат премию за ваши старания и отлично выполненную работу. Однако для этого надо прикладывать максимум усилий.

На выходных вас ждет большой расход средств. Скорее всего это будет покупка мебели или элементов декора в квартиру. Не жалейте деньги, ведь приобретенные вами товары принесут вам только радость и счастье. Однако не тратьте все сбережения, ведь до конца месяца они вам еще пригодятся.

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На выходных – удачное время для любых экспериментов! Успешными будут как бытовые эксперименты, так и эксперименты с внешностью. Воскресенье посвятите домашним делам и саморазвития – дочитайте книгу, которую никак не можете взять в руки и сходите на мастер-класс, который вам поможет в будущем. Поставьте перед собой новые цели, которые должны достичь в течение трех месяцев. Это будет вас очень сильно мотивировать к совершению новых задач.

Благоприятный день: 19 марта

Неблагоприятный день: 21 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Тельца

Первая половина недели для Тельцов будет очень насыщенной и обеспечит целый спектр разнообразных событий. Если вы влюблены, то ваши отношения могут резко пойти вверх. Дела будут идти хорошо, однако стоит серьезно подойти к решению вопросов. Рекомендуется на этой неделе наполнить свою жизнь большим разнообразием дел, сочетать деловые вопросы с общением и другими удовольствиями.

Вы можете встретить людей, с которыми вас свяжут общие проекты или более интимные чувства. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Если приложить усилия, то вам удастся сделать его более гармоничным. Желательно проявить фантазию, подарить любимому человеку подарок или удивить приятным сюрпризом.

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В начале недели не планируйте дорогих покупок. В четверг можно ожидать финансовых поступлений.

Благоприятный день: 23 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Близнецов

Астрологи рекомендуют на этой неделе не принимать поспешных решений. Вам стоит уделить больше времени событиям и планированию. Желательно не принимать никаких важных решений – ни на работе, ни дома.

У одиноких Близнецов есть большой шанс встретить свою настоящую любовь. А те, кто находятся в отношениях, улучшат свои романтические поступки для любимых и решат любые конфликты.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, поскольку есть большие шансы потратить средства, которые вам понадобятся в будущем. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не огорчайтесь, возможно, что изменения пойдут только на пользу.

Благоприятный день: 20 марта

Неблагоприятный день: 22 марта

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Рака

Для Раков вся неделя будет благополучной. Однако постарайтесь не начинать ни с кем споры, не доводить свою правоту и считаться с мнением других. Неделя удачна для решения рабочих вопросов. У вас все будет легко и хорошо получаться. Ваши результаты оценит руководство и коллеги. Старайтесь приберечь силы для отдыха, не выкладывайтесь на все 100, ведь таким образом можно легко выгореть.

В середине недели вам придет в голову интересная идея, поэтому не игнорируйте ее. В будущем она положительно повлияет на вашу судьбу, поэтому постарайтесь ее реализовать. Пятницу посвятите отдыху с друзьями. Пойдите в кинотеатр на новый фильм, или же прогуляйтесь по ночному городу.

Выходные оставьте для себя. Никуда не спешите и не пытайтесь завершить незаконченные дела. Займитесь любимым хобби, прочитайте книгу, посмотрите фильм, составьте себе план на новую неделю, запланируйте путешествия. Суббота – удачный день для покупки билетов.

Благоприятный день: 24 марта

Неблагоприятный день: 19 марта

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Льва

Новая неделя для Львов будет очень удачной. Она будет проходить на удивление легко и быстро. Однако будьте осторожны в пятницу, день будет насыщенным и тревожным из-за большого количества дел. Высока вероятность того, что руки опустятся, закончатся силы на любую работу, вы не сможете взять себя в руки. Не стоит этому поддаваться, ведь это будет короткий эффект. Вас впереди ждут интересные выходные.

Обратите внимание на свое здоровье. Какой бы важной ни была работа, прежде всего беспокойтесь об иммунитете. Возьмите все силы в кулак и запишитесь к стоматологу. Если у вас накопилось много негатива, то избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Одинокие Львы имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи с друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Вас ожидают большие затраты на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – это вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 21 марта

Неблагоприятный день: 23 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Девы

Звезды предсказывают Девам непредвиденные ситуации, которые будут давать только успешный результат. На работе у вас будет много неотложных дел, с которыми вы справитесь и добьетесь поставленных целей. Вам предложат проект, связанный с командировкой на короткое время. Не бойтесь новых вызовов и отправляйтесь к новым знаниям. Результаты будут вас очень радовать, ведь вы откроете в себе новые стороны.

Одинокие Девы на своем новом пути встретят старую любовь, которая выльется в желание восстановить отношения. Делайте масштабные решения и не обращайте внимания ни на что. Звезды будут на вашем пути.

Возьмите дополнительный выходной или на несколько дней отпуск. Вам потребуется время для приведения мыслей в порядок и больше времени, чтобы спланировать предстоящую неделю. Отправьтесь в горы за чистым воздухом.

Благоприятный день: 21 марта

Неблагоприятный день: 19 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Весов

Новая неделя подарит Весам значительные изменения в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности. Не сидите на месте. Все ваши старания оценятся близкими людьми и вернутся к вам сторицей.

Будьте осторожны относительно привлекательных проектов и предложений. На работе постарайтесь не показывать собственное "Я", споры с руководством принесут только разочарование, а вам еще не раз придется обращаться к ним за помощью. Есть шанс, что, используя свои умственные способности, вы добьетесь повышения в должности, или же симпатию руководства.

Выделите достаточно времени для домашних дел, родственников, и решения финансовых проблем. На этой неделе вас ждет комфорт и взаимопонимания в отношениях с родными и близкими, а также домашний уют и полное расслабление тела и мыслей.

Благоприятный день: 18 марта

Неблагоприятный день: 24 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Скорпиона

Начало недели для Скорпионов будет не очень благополучным. Все события будут будто настроены против вас. Работа будет истощать, дома вас ждет только телефон и тщетное убивание времени. Вероятно, многие ваши планы не осуществятся и вы потратите значительную часть сэкономленных средств. Отношения с любимым человеком тоже не будут идеальными. Вы часто будете срываться на своего партнера.

Не стоит закрывать на все глаза и ждать, когда к вам улыбнется солнце. Берите над собой верх и не сдавайтесь. Если вам плохо и вы не можете вернуться к своей привычной жизни – посмотрите мотивирующие лекции, прочитайте книгу, которая изменит ваше мировосприятие, пойдите на кофе с друзьями, которые успокоят вас в трудную минуту.

Выходные пойдут на улучшение. В субботу вы будете энергичны и веселы. Рекомендуется весь день уделить генеральной уборке и продумать дизайн квартиры. Измените шторы и тюль, повесьте картины, приобретите красивую вазу для цветов. В воскресенье, если будет способствовать погода, соберитесь с друзьями на первый весенний пикник. Замечательные эмоции и заряд на новую неделю вам гарантирован.

Благоприятный день: 21 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Стрельца

Новая неделя требует от Стрельцов уверенности в собственных силах и активности. Неожиданно для себя вы найдете новые идеи и сложите очень хороший план на будущее. Главное его четко соблюдать и тогда ваше будущее вас очень порадует. После работы забудьте о пустой трате времени. Старайтесь все свое свободное время уделять интеллектуальному развитию. Через некоторое вмеря вы поблагодарите себя за то, что получили новые знания.

На выходных постарайтесь как можно лучше отдохнуть. Не бойтесь знакомиться и общаться с интересными и харизматичными людьми. Они помогут вам в будущем достичь вашей мечты. Спланируйте наконец свой отдых за границей, приобретите билеты, забронируйте жилье. Запишитесь в зал и на курсы английского языка. По возможности, постарайтесь каждое утро выходить на пробежку.

Ваш запас сил и энергии будет впечатляющим, поэтому просыпайтесь бодрыми и приступайте к работе. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь. В глазах близких и знакомых вы сможете вырасти. Настоящее ощущение радости принесет самодисциплина. Уверенность Стрельцы получат благодаря ощущению собственной значимости.

Благоприятный день: 19 марта

Неблагоприятный день: 20 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Козерога

Новая неделя для Козерогов – удачный период для финансовых операций. Составьте список всего, что вы давно планировали купить и не откладывайте важные покупки в долгий ящик. В личной жизни у вас будет насыщенный период. Вероятно, вам надо будет принять решение относительно окончательных отношений с любимым человеком. Если вы чувствуете, что хотите жениться, не бойтесь сказать это своей половинке. Если же наоборот – не мучайте друг друга, а поговорите, как взрослые люди.

Работа вас приятно удивит. Вас не будут ждать трудные задачи и неотложные дела – все будет проходить спокойно и больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и руководством будет протекать хорошо, однако не пытайтесь сидеть на двух стульях подряд. Не обсуждайте руководство с коллегами, а коллег с руководством.

Астрологи рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, прослушать курс медитации, заняться йогой или получасового пребывания в теплой ванне.

Благоприятный день: 24 марта

Неблагоприятный день: 21 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Водолея

На этой неделе Водолеи потратят много денег, но не унывайте, средства к вам вернутся в виде вознаграждения или премии. Все свое свободное время уделите решению личных вопросов. Спланируйте постепенно свой день, неделю, месяц и год. Расставьте правильно приоритеты, чтобы в конце года гордиться собой. Не ленитесь составить план для реализации задуманного и подумайте, когда вы сможете взяться за дело.

В субботу постарайтесь домашнюю работу сделать в первой половине дня, во второй половине дня встретьтесь с подругами за чашечкой вкусного капучино в уютном кафе. Также можете отправиться с друзьями в театр или кино, или поиграть в интересные игры. Проведите этот день активно и полезно, но желательно не за работой.

Ваша основная задача этой недели – стать уверенной в себе и собственных силах. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от выполнения своих обязанностей и использования всех возможностей. Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием.

Благоприятный день: 23 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 18 – 24 марта 2019 для Рыб

На этой неделе представителей знака ждет успех, процветание и хорошее настроение. Каждый день будет положительно складываться, вас будут ждать интересные встречи и приятные сюрпризы. Неделя благоприятна для любых начинаний и реализации задуманного. Сосредоточьтесь на работе и прикладывайте максимум усилий. Все, во что вы будете вкладывать усилия принесет результат.

Постарайтесь не обсуждать людей и стать добрее. Вы сразу заметите, как изменится ваше внутреннее состояние, улучшится самочувствие, усилится внутренняя энергия. В четверг порадуйте себя массажем, косметическими процедурами или красивой прической. Вечером посетите интересное мероприятие со своими друзьями. Возможно, вы встретитесь со своей будущей любовью всей жизни.

Выходные посвятите искусству. Узнайте о новых художниках, посетите музей, смотрите документальные фильмы и читайте соответствующие книги. В воскресенье попробуйте приготовить новое блюдо или выпечку, к которой никогда "не доходили руки". Родные и близкие будут радоваться вашим достижениям.

Благоприятный день: 20 марта

Неблагоприятный день: 22 марта