Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака довольно позитивный. Вы будете на пике своей активности и трудолюбия. На работе у вас будет как никогда много дел, но со всем вы справитесь и достигнете поставленных целей. Читайте гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Овна

На этой неделе Овны будут активно искать новые дела и работу. Вам стоит прислушаться к своему окружению и друзьям. Не бойтесь начать контактировать с незнакомыми и влиятельными людьми. Вы удивитесь их доброте, отзывчивости и простоте.

В середине недели контролируйте свои финансовые расходы. Не тратьте все средства, ведь вас ждут более важные расходы. Всю неделю уделите ярким эмоциям, которые будете с удовольствием вспоминать в течение долгого времени. Встретьтесь с друзьями, посетите галерею, послушайте классическую музыку в филармонии или сходите на новый фильм в кинотеатр.

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Не бойтесь демонстрировать окружающим свои умения и знания, смело меняйте прическу или стиль одежды, поскольку весна полностью способствует любым начинаниям. В конце недели еще не очень расслабляйтесь, а по возможности ищите новых партнеров и перспективы, которые пригодятся вам в будущем.

Благоприятный день: 19 ноября

Неблагоприятный день: 21 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Тельца

На этой неделе Тельцам рекомендуется контролировать свои эмоции с родными людьми, чтобы не спровоцировать конфликт в будущем. В течение недели ваше состояние будет немного эмоционально нестабильным: вас ждут перепады то счастья, то грусти. Рекомендуется расслабиться и выбросить все плохие мысли из головы.

После работы не обременяйте себя дополнительным заработком, ведь можете достаточно сильно устать. Лучше посмотрите фильм или дочитайте книгу. Несмотря на это, не забывайте о насущных делах, которые сами не решатся. Выполняйте по одному маленькому заданию ежедневно. Таким образом вы сможете решить все запланированные задачи.

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Выходные дни благоприятны для шоппинга. Составьте список одежды, которую вам необходимо купить. Не жалейте средств, ведь все приобретенные вами вещи будут вам долго служить. Несмотря на погоду, выделите время на прогулку по парку. Вам нужно чуточку разнообразить будничные дни.

Благоприятный день: 18 ноября

Неблагоприятный день: 20 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Близнецов

Новая неделя даст вам возможность отдохнуть – используйте это время на полную. Ваша организованность поможет вам быстро разобраться со всеми важными делами позже. В середине недели вас ожидает новое знакомство. На первый взгляд оно не обещает ничего интересного, но через некоторое время перерастет в романтические отношения.

В течение всей недели будьте мудрыми и благоразумными. Постарайтесь не встревать в споры и недоразумения, которые возникнут между коллегами на работе. Если вы приложите немалые усилия, то станете более уверенными в себе.

Самодисциплина, занятия спортом и прогулка в любую погоду – такими должны выглядеть ваши идеальные выходные. Ваше здоровье зависит от эмоционального состояния. Внимательно прислушивайтесь к себе и старайтесь не переутомляться. Пейте витамины и отдыхайте вечером за просмотром любимых сериалов или фильмов.

Благоприятный день: 22 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Рака

В начале недели Ракам предложат сменить должность. Откажитесь от этого предложения, ведь новая работа вас только разочарует и не принесет никаких плодов. Вполне вероятно, что у вас может возникнуть денежный кризис, однако не переживайте – со временем деньги сами к вам придут в руки. В период заболеваний, будьте осторожными с собой: тепло одевайтесь и не проводите много времени на холоде.

Середина недели благоприятна для получения новых знаний. Также полезно заняться физическим трудом. Если вас беспокоит ваша спина – пройдите курс массажа. После 8-ми часового рабочего дня у компьютера, дома дайте глазам расслабиться и не перегружайте зрение.

На выходных вы найдете гармонию и все дела, за которые вы будете браться, будут успешными. Ваше настроение будет положительно влиять не только на вас, но и на всех вокруг. Если вы находитесь с кем-то в ссоре – отличное время, чтобы наладить связи.

Благоприятный день: 22 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Льва

Начало недели будет богатым встречами и новыми знакомствами. Постарайтесь разумно распределить время на работу, друзей и отдых. Все зависит от правильного распределения времени и сил. Не берите на себя слишком много дел, ведь никто не будет обвинять вас в лени и недоробатывании. Вы встретите на этой неделе замечательного человека. Произойдет это тогда, когда вы меньше всего будете ждать.

Львам стоит беречь свою нервную систему, ведь совсем скоро они могут встретиться с бессонницей и депрессией. Следите за своим питанием: вам грозят проблемы с пищеварением и печенью. Постарайтесь ограничить употребление кофе и сигарет.

Выходные будут успешными. Вас ждет внутренняя тишина и спокойствие. Для творческих натур – вечер выходных дней будет удачным периодом для новых идей и смелых планировок.

Благоприятный день: 19 ноября

Неблагоприятный день: 21 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Девы

Новая неделя для Дев будет особенно романтичной. Ваша половинка будет всячески вас радовать своими поступками, словами и сюрпризами. Если у вас будет свободное время – приготовьте ужин для своей избранницы или избранника.

На работе будьте сдержанными со своими коллегами. Возможно, вас ожидают споры с работниками, но постарайтесь быть сдержанными и не показывать своего недовольства. Чтобы не ухудшить ситуацию, будьте дипломатом и старательно обходите острые углы.

Девы на этой неделе будут дома перфекционистами и педантами. Все в вашем доме будет блестеть, каждая вещь будет иметь свое место, а ваша работа будет слаженная и четко спланирована. Субботу и воскресенье проведите дома наедине. Сосредоточьтесь на себе и посвятите свое свободное время любимым делам.

Благоприятный день: 23 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Весов

На этой неделе Весы будут на пике своей активности и трудолюбия! На работе у вас будет как никогда много дел, но со всем вы справитесь и достигнете поставленных целей. Главное – будьте бдительны и как можно четко формулируйте требования к другим работникам. Вероятно, вам предложат какой-то проект, который будет связан с командировкой на длительное время. Результаты вас будут очень радовать.

Ближе к выходным ожидайте радостные новости издалека, а также освобождение от того, что угнетало вас в любовной сфере. У семейных представителей Знака возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

В конце недели вам стоит взять дополнительный выходной, если такая возможность есть.

Благоприятный день: 22 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для Скорпиона

Астрологи рекомендуют Скорпионам избавиться от старых и ненужных вещей. Таким образом вы впустите в свою жизнь что-то новое и интересное. Освободив шкаф от ненужной одежды вы почувствуете значительное облегчение.

Всю неделю Скорпионы будут решительными и амбициозными. Звезды будут способствовать покупке дорогостоящего товара, в котором вы нуждаетесь. Будьте верными себе: если вам кто-то расскажет секрет, не пытайтесь его кому-то пересказать. От этого будет зависеть многое.

Сохраняйте энергию и оптимизм даже в самых сложных ситуациях. Выходные не стоит проводить в одиночестве. Соберите компанию друзей и отправьтесь на прогулку или какой-то интересный концерт.

Благоприятный день: 21 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Стрельца

Стрельца на этой неделе будут ждать важные дела и проекты. Вы всю неделю будете в разъездах. Старайтесь избежать безынициативности и неуверенности в себе. Вам стоит больше времени уделять на рабочие задачи, которые впоследствии принесут свои плоды.

В личных вопросах старайтесь сохранять холодный рассудок, ведь можете попасть в не очень хорошую ситуацию. Больше внимания уделяйте вашему партнеру и попробуйте откровенно обсудить все темы, которые волнуют вас обоих.

Также не забывайте о собственном здоровье. Пойдите на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. В конце недели избегайте вредной пищи и алкоголя. Также на выходных ждите приезда гостей, они принесут вам много хлопот, так что будьте к этому готовы и терпеливы.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 18 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Козерога

Новая неделя благоприятна для воплощения самых сложных проектов на работе, на которые вы давно не решались. Рассчитывайте только на свои силы, если будете доверять важные задачи коллегам – они могут вас подвести. Сохраняйте холодный ум, сдержанность на работе, именно эти качества позволят достичь высот, о которых вы раньше даже не мечтали.

Не стоит забывать и о вашей личной жизни. Из-за вашего напряженного графика вас мало видят дома, поэтому на выходных попробуйте исправить эту ситуацию – организуйте пикник, сходите в театр или кино.

Понедельник – не лучший день для финансовых вопросов. Не вкладывайте деньги, если сомневаетесь. Также не стоит одалживать деньги, особенно друзьям, есть большая вероятность, что вы можете испортить свои отношения.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Водолея

Новая неделя для Водолеев будет весьма благоприятной. Все ваши хорошие поступки вернутся к вам сторицей. Следите за своим характером и эмоциями. Вам будет везти всю неделю, поэтому наслаждайтесь своим успехом.

У вас появится дополнительная мотивация и уверенность во всем, к чему вы беретесь. Выделите среди недели время на покупки. Шопинг принесет вам массу позитивного настроения. Рекомендуется инвестировать деньги в обучение.

На выходных согласитесь на спонтанное предложение. Суббота начнется с приятной неожиданности и цветов. У вас будет романтический день, который запомнится вам на долго.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2019 для Рыб

На этой неделе уделите больше внимания вашим семейным делам и общению с близкими. Также неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для загородных поездок, новых знакомств, прогулок по городу. Если вы хотите купить мобильный телефон, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас удачное время для активного обмена мнениями, обучения.

Будьте внимательны к своим финансам. Поэтому от больших или же спонтанных покупок лучше отказываться. Велика вероятность приобрести некачественный товар, который потом сложно будет вернуть или отремонтировать. Не исключены изменения на работе. Это продуктивные дни для поиска работы, размещения резюме, прохождения собеседования.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 18 ноября