Гороскоп на неделю 19-25 ноября 2018 для всех знаков Зодиака – довольно противоречивый. Для одних знаков Зодиака – это достаточно благоприятное время для новых начинаний, реализации мечтаний, другие же должны проследить за состоянием своего здоровья, решить дела, отложенные в долгий ящик, и больше уделять внимание самореализации.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

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Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Овна

В начале недели Овнов ждет непревзойденный успех. Ваши честолюбие и амбициозность принесут плодотворные результаты: вы достигнете поставленных целей, всеобщего признания, уважения и авторитета от коллег по работе и близких вам людей.

Перед вами откроются разнообразные возможности для реализации мечты. Успех ждет тех, чья деятельность связана с издательством, медиа, юриспруденцией, спортом и театром, наукой и кино. Возможна успешная защита диссертации, яркое спортивное достижение, написание или издание книги, утверждение проекта.

Велика вероятность командировки, в которой может состояться встреча с интересным человеком, важное знакомство. С понедельника у вас очень хорошо складываются отношения с руководством и семьей, которые могут оказать существенную материальную поддержку.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Тельца

Эта неделя будет очень гармоничной, поэтому больше времени уделите именно планированию. Также избегайте дискуссий и разговоров на острые темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Что касается финансов, то неделя для вас будет очень удачной: депозиты принесут немалую прибыль. Вы можете выиграть в лотерею, получить доход от игр или развлечений.

Могут испортиться отношения с любимым, если вы будете отстаивать только свою позицию. Старайтесь больше слушать и понимать чужие переживания. Избежать громкого скандала вы сможете, проявив чувство юмора и мудрость. Не стоит драматизировать без необходимости.

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Следите за своим здоровьем, тепло одевайтесь и меньше времени проводите на улице, ведь можно подхватить простуду, которую долго будете лечить. Выходные проведите дома с друзьями или родителями, можете отправиться на шопинг. Удачные покупки вам гарантировано.

Благоприятный день: 19 ноября

Неблагоприятный день: 24 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Близнецов

До конца недели вам нужно завершить все дела, которые у вас накопились за последнее время – в рабочих вопросах и в отношениях. Эта неделя максимально благоприятна для изменений во внешности, поэтому если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды, смело действуйте.

Ваша решимость также вам сыграет на руку и в личных и любовных вопросах. Одинокие Близнецы имеют все шансы встретить надежного партнера, но для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели усилит ваш творческий потенциал, усилит оптимизм и улучшит физическую форму. Занимайтесь спортом, посещайте фитнес-центры и развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 21 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Рака

Ракам на этой неделе стоит обратить внимание на проекты, связанные с образованием, наукой или спортом. В финансовом плане вам помогут дальние родственники или родители. Есть вероятность очень больших доходов, если вы приложите к этому максимум усилий и вдохновения.

В конце недели могут появиться некоторые сложности, возможны непредвиденные расходы. В рабочих вопросах нужно проявить творческий подход, будьте готовы к командировке. Будьте осторожны, проявите врожденные трудолюбие и ответственность, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме.

Опасности для здоровья у Раков нет, но стоит тщательно позаботиться о себе. Пройдите курс укрепления иммунитета и лечите хронические заболевания. Если у вас есть возможность, съездите с любимым человеком в санаторий или оздоровительный комплекс.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 25 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Льва

Для Львов неделя начнется с хорошего настроения, на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Следите за своим внутренним состоянием. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить дружбе, которую очень цените.

В личных отношениях вы будете очень энергичны и уверены. Устройте на выходных романтический ужин, найдите прекрасный фильм, зажгите ароматические свечи и создайте незабываемый момент. Это время наиболее благоприятно для откровенных разговоров и планирования будущего.

Львам стоит задуматься о своем режиме дня и рационе питания. Вам следует изменить его таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться диеты, то сможете сбросить лишний вес в довольно сжатые сроки.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 23 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Девы

Девы начнут неделю с любви. Вы попадете в атмосферу романтики. Старайтесь посещать культурные мероприятия, шоу, концерты, выставки. Большинство смогут найти новых друзей, познакомиться с важными и влиятельными людьми. Обратите внимание – судьбоносная встреча может состояться в послерабочее время.

Если у вас проблемы с жильем, вас может ожидать долгожданное решение. Вероятно, вы найдете новое жилье для покупки или переезда. Ваше финансовое положение будет стабильным. У вас будет возможность заработать немалую сумму или выиграть в лотерею. Начните откладывать деньги на мечту. Спокойно можете рассчитывать на материальную поддержку от родителей. Возможны счастливые находки.

Здоровье: пройдите диагностику организма. Обратите особое внимание на профилактические мероприятия, которые борются с хроническими заболеваниями.

Благоприятный день: 21 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Весов

На этой неделе вам стоит отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели возможны потери и нелепые ошибки. Звезды говорят, что эта неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки в доме.

Начните интенсивно заниматься саморазвитием. Вы сможете преуспеть в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия. В этот период звезды советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке: например, заняться оформлением виз, бронированием и покупкой билетов.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Возможно, в этот период вам захочется внести некоторые коррективы в свой имидж: обновить гардероб или изменить стиль одежды.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 25 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Скорпиона

Скорпионов на работе ждет успех. Вы сможете легко найти контакт с коллегами, что благоприятно повлияет на атмосферу в офисе. Возможно повышение или получение руководящей должности. Удачный период для налаживания отношений в коллективе и разработки совместных проектов.

В среду вас ожидает успех не только на работе, но и в личной жизни. Постарайтесь посетить интересные мероприятия, концерты и выставки вместе с любимым человеком, от чего получите массу положительных эмоций.

Если вы давно мечтали о домашнем любимце – настало время завести собаку или кошку. Здоровье не доставит проблем, несмотря на наступление холодов и сезона простуд. Больше отдыхайте и получайте удовольствие от жизни.

Благоприятный день: 21 ноября

Неблагоприятный день: 23 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Стрельца

Стрельцы в ноябре будут полностью поглощены домашними делами. В начале недели сделайте выгодное приобретение для обустройства дома. На этой неделе вы наладите отношения с друзьями и руководством, если ранее у вас были проблемы. Те, кто планирует расширение семейства, можно ожидать зачатия.

Чтобы не разрушить идиллию с любимым человеком, вам стоит проявить терпение и воодушевление, старайтесь не критиковать вашего партнера по пустякам. В конце недели возможны непредвиденные расходы на развлечения, отдых, спорт. В это время лучше не делать крупных инвестиций, не начинать собственное дело или открывать депозит в банке. Избегайте рисков в финансовых вопросах.

Самочувствие у большинства Стрельцов будет очень хорошим, и угрозы для здоровья маловероятны.

Благоприятный день: 25 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Козерога

Звезды советуют Козерогам как можно лучше сконцентрироваться на своих текущих делах, на работе. К тому же, повышенная ответственность лишней тоже не будет. Вам нужно быть готовым к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Поэтому не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок.

Будьте осторожны, если речь идет о финансовых операциях, есть большая вероятность обмана. Тщательно все проанализируйте, перед крупной покупкой или вложением денег.

Новая неделя благоприятна для изучения чего-то нового. Поэтому курсы или даже вебинары – обходить не нужно, особенно, если вы давно планировали изучить что-то новое. Обучение будет даваться легко, поэтому не упустите такую возможность.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Водолея

Всю неделю у вас будут срочные переговоры, вы будете проявлять свой талант коммуникатора и будете решать целый ряд сложных посреднических вопросов. Ваши общительность, любознательность и врожденная способность идти на компромисс – будут очень уместными. В поездках и путешествиях вы сможете смело использовать старые деловые связи и с успехом заводить новые.

Звезды говорят, что у вас появится возможность зарекомендовать себя настоящим семьянином, что отразится на домашней атмосфере – в вашем доме будет царить понимание и гармония.

Водолеи, которые еще не имеют пары, смогут познакомиться с интересным человеком в транспорте, на улице и продолжить это знакомство с перспективой на будущее.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 19 – 25 ноября 2018 для Рыб

Неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы отложили важное дело – самое время его воплотить в жизнь. На этой неделе наибольшая вероятность того, что вы сможете без лишних эмоций отстоять свою точку зрения.

В начале недели вас ждут интересные поездки и встречи с новыми людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах.

Если вы давно откладывали поход к врачу, то внесите в свой список планов как можно быстрее выполнить давно обещанную миссию. Ведь, если вы будете тянуть и дальше, то потом восстановить здоровье будет очень сложно.

Благоприятный день: 24 ноября

Неблагоприятный день: 20 ноября