Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для всех знаков Зодиака будет положительным. Многих ждут свершения на работе, а других - спокойствие, уют и хорошие люди рядом. Читайте гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Овна

Овнам стоит в свободную пору выделять время на отдых, а не нагружать себя дополнительной работой. В начале недели у вас будут немного напряженные отношения с коллегами на работе. Звезды советуют вам ко всему относиться с легкостью и не принимать все близко к сердцу.

Обратите внимание, что новая неделя – это удачное время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и целей. Вас ожидает романтическая встреча, на которую вы уже давно ждали.

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В конце недели вы укрепите свой творческий потенциал, усилите оптимизм и улучшите физическую форму. Не переставайте заниматься спортом, посещать фитнес-центры и развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 21 января

Неблагоприятный день: 25 января

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Тельца

Тельцы на этой неделе будут работать не покладая рук. Вы вовремя поймете, что бездельничанье дома ни к чему не приведет, поэтому смело можете ожидать результат, если направите энергию в конструктивное русло.

Избегайте сплетен, сдерживайте свои эмоции и постарайтесь не отслеживать чужую работу. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно именно вам. Чем больше вы будете учиться и саморазвиваться, тем быстрее вы окажетесь в выигрышной ситуации.

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В конце недели вы составите план всех своих будущих достижений, впрочем звезды рекомендуют не начинать несколько дел подряд, а четко расписать недели и месяцы.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 25 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов начнется продуктивно. Уже в начале недели вас ждет много финансовых операций. Будьте внимательны с деньгами и хорошо перечисляйте средства. Звезды будут способствовать во всех начинаниях, если вы будете прилагать усилия.

На выходных посвятите время только себе: примите ванну со свечами, прогуляйтесь по свежему воздуху, почитайте книгу или посмотрите фильм. Все это поможет вам расслабиться и найти в себе гармонию.

Будьте осмотрительными в отношении друзей и коллег, с которыми вы работаете – могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты. В воскресенье не выходите из дома лишний раз с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

Благоприятный день: 21 января

Неблагоприятный день: 23 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Рака

Раков ждет очень спокойная слаженная неделя. Если у вас будет возможность посетить своих родных, близких и друзей – то она у вас получится особенно удачной.

Если ваши планы не пойдут так, как вы задумали раньше – не переживайте. Все происходит так, как должно быть. Совсем скоро все наладится и результат получится более красивым, чем вы ожидали.

На выходных будет благоприятное время для общения и обмена идеями. Можно устроить романтический ужин, сходить в кинотеатр или подарить себе другие приятности, которые вам по душе.

Благоприятный день: 25 января

Неблагоприятный день: 23 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Льва

Львам на этой неделе необходимо следить за своим здоровьем. Силы вашего организма ослаблены, поэтому есть большой риск развития вирусных инфекций. Займитесь профилактикой и обратитесь к врачу.

К сожалению, проблемы в Львов будут возникать на ровном месте, что особенно обидно. Чтобы решить их в экстренном порядке, понадобится помощь друзей. Ситуация в личной жизни нормализуется лишь тогда, когда вы пойдете на уступки.

Финансовое положение на грани кризиса, но бедность вам не грозит. Будьте осторожны при употреблении алкоголя. Реакция вашего организма на спиртное может оказаться непредсказуемой, и небольшая доза может вызвать алкогольное отравление.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 22 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Девы

Начало недели у Дев будет не слишком удачным. Вам придется думать не только за свою жизнь, но и за близких вам людей. Также обратите внимание на свои деньги. Избыток денег не означает, что так будет всегда. Если вы не научитесь экономить, то так и не сможете собрать нужную сумму.

Понедельник – удачный день для всех дел, связанных с подписанием договорных обязательств. На получение прибыли можно рассчитывать в пятницу и в этот же день следует делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет только положительные эмоции.

Будьте внимательны с бытовой техникой и сантехникой. Выходя из дома, проверьте, закрыли ли вы кран с водой, выключили ли утюг и закрыли ли окна. В воскресенье ожидайте дома гостей.

Благоприятный день: 24 января

Неблагоприятный день: 22 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Весов

Если вам пришла идея, как заработать еще больше денег, то можете смело делиться с этим со своими друзьями или второй половинкой. Возможно, они пригодятся вам и вместе вам будет легче что-то осуществить.

На работе у вас будет прекрасная возможность показать свои лидерские качества, которые оценит ваше руководство. В середине недели выделите время для самосовершенствования. Среда – хороший день для выполнения домашних обязанностей.

Выходные дни у вас пройдут радостно и вдохновенно: вы получите хорошие новости, подарки и новые знакомства. Рекомендуется субботу провести дома: начните читать книгу, которая залежалась на полке, прочитайте информативный материал или посмотрите познавательный фильм.

Благоприятный день: 24 января

Неблагоприятный день: 23 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Скорпиона

Новая неделя подарит вам тягу к новым знаниям, любая информация будет хорошо усваиваться, а новое дело принесет удовольствие. Что касается покупок, то будьте осторожны, ведь есть все возможности купить то, что вам совсем не нужно.

Среда будет нагруженной, на ваши плечи упадет слишком много задач, которые вы должны будете выполнить в очень короткое время. Если вы будете искать уют, то уединиться вам помогут книги и планы на будущее.

Скорпионам советуют не терять самоконтроль – перед принятием важных решений дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Благоприятный день: 26 января

Неблагоприятный день: 22 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Стрельца

Тем представителям знака, которые взяли себе небольшой отпуск, звезды рекомендуют заняться домашними заданиями, покупками, наведением порядка в делах. Характерными для этой недели могут быть частые смены настроения, поэтому не берите близко к сердцу чужие выпады в вашу сторону. Без осложнений будут получаться организаторские дела.

Если вы хотите достичь чего-то нового в жизни, то вам придется пойти на радикальные шаги. Внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Выходные не слишком благоприятны для пребывания в толпе – походы в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. На непредвиденные расходы деньги лучше не тратить.

Благоприятный день: 24 января

Неблагоприятный день: 22 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Козерога

Ваш неделя пройдет именно так, как вы запланировали. Старайтесь больше времени уделить работе, потому что вас может ожидать успех в конце недели. Не обещайте того, чего не в силах выполнить, это может негативно сказаться на вашей карьере.

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, это может спровоцировать лишние конфликты. Не допускайте вмешательства в решение личных вопросов родственников или друзей, это может только обострить нынешнюю ситуацию.

Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Четверг – удачный день для деловых встреч.

Благоприятный день: 24 января

Неблагоприятный день: 25 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Водолея

Неделя для Водолеев будет очень активной благодаря хорошему рабочему настроению. Все ваши проекты завершатся успешно, а новые идеи будут иметь положительные фидбэк. После работы уделите время духовным практикам, самоанализу и медитации.

Вторник – идеальный день, чтобы разгрузить свой организм. Ограничьте себя в употреблении вредной пищи и больше употребляйте овощей и фруктов.

На выходных не отказывайте друзьям выйти на кофе, даже если вам лень. Вас ждут приятные встречи и даже судьбоносные знакомства.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 26 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 20 – 26 января 2020 для Рыб

Ваш жизненный тонус и энергетика почти на максимуме и все ваши планы вам удастся осилить. В пятницу по прогнозам астрологов у вас произойдет важное событие в жизни. Усталость, которая может сопровождать вас всю неделю, пройдет после того, как вы измените свои привычки. Сейчас как раз удачная возможность бросить курить или перестать употреблять алкоголь.

Чтобы все дни вам приносили положительные эмоции, вам нужно быть чутким к окружающим. Сделайте своим друзьям подарок и пригласите куда-то на кофе. Астрологи говорят, что замечательные эмоции вам гарантированы. Рассчитывайте на их дружескую поддержку.

Ваши выходные пройдут удачно, если вы увлечетесь умственной деятельностью и, наконец, попробуете взяться за любимые дела до конца. В любовной сфере вы можете почувствовать огромный прилив энергии и бодрость, однако не летайте в облаках слишком долго. Помните, что лучший для вас план – реализация задуманного, поэтому плодотворно работайте и не опускайте рук.

Благоприятный день: 21 января

Неблагоприятный день: 20 января