Гороскоп на неделю 22-28 апреля 2019 для всех знаков Зодиака очень разный. Одних ждут безумные события, приятные встречи с друзьями и финансовая помощь. Других – напряженная неделя, незапланированные расходы и поход к врачу. Читайте гороскоп на неделю 22-28 апреля 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 22-28 апреля 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Овна

В первой половине недели Овнов ожидают финансовые проблемы, однако уже в четверг вам получится найти выход из положения. С помощью друзей и знакомых, вы найдете дополнительный источник доходов, что значительно увеличит ваши сбережения. Не отказывайтесь от выгодных предложений на работе. Старайтесь проявлять инициативность и брать на себя ответственность.

В общем, вся неделя обещает быть очень продуктивной. Это благоприятное время, чтобы начать те дела, о которых вы давно задумывались, но не решались. Кроме того, во второй половине недели стоит задуматься о небольшом ремонте в вашем доме.

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Конец недели вы проведете в рабочих поездках, которые принесут удовольствие и откроют перспективы на будущее.

Выходные лучше посвятить только себе. По рекомендациям астрологов, субботу и воскресенье проведите подальше от шумных и больших компаний. Вы часто забываете о семейных делах из-за напряженного графика – поэтому самое время исправить ситуацию. Постарайтесь объективно взглянуть на то, что лежит тяжелым "грузом" на душе и все спокойно решить под пение птичек и чашку ароматного кофе.

Благоприятный день: 22 апреля

Неблагоприятный день: 23 апреля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Тельца

Неделя будет достаточно напряженной и не позволит вам расслабиться. Впереди вас ждут очень яркие события, поэтому вы сможете смело продемонстрировать профессиональные способности. Постарайтесь избежать пассивности, инертности и упрямства. Станьте активными и найдите творческий подход к рутинным делам.

Не засиживайтесь дома, а проводите время с друзьями и коллегами по работе. Хорошее настроение и замечательные эмоции вам гарантированы. Вместе с ними у вас зародяться новые идеи, которые, возможно, перерастут в серьезный бизнес, если вы приложите к этому максимум усилий.

Ваша душа и тело уже долгое время требует отдыха. Соберите все свои желания в кулак и выберите путешествие о котором мечтаете. Лучшим вариантом для вас будет на несколько дней уехать в маленькую уютную страну Европы и под вечер выбраться с любимым человеком в уютное кафе для разговоров о самом сокровенном.

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На выходных отложите все важные дела, которые у вас накопились в течение недели и просто отдыхайте. Смотрите фильмы, которые у вас давно записаны для просмотра в лэптопе, прочитайте книгу, которую никак не можете дочитать. Спланируйте поход в театр на спектакль или просто приготовьте вкусный обед и отправляйтесь на ланч вблизи озера или леса.

Благоприятный день: 26 апреля

Неблагоприятный день: 27 апреля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Близнецов

Вам стоит избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Измените свой режим работы и отдыха. Вам надо сделать все для того, чтобы освободить место для нового, а оно уже стучит к вам в дверь.

В личной жизни вас ожидают приятные изменения. Ваши отношения выйдут на новый уровень и вам удастся повысить уровень доверия своего партнера. На выходных устройте романтический вечер, который поможет вам решить все насущные проблемы, а также вернуть романтическую атмосферу.

На работе у вас завершится очень важный проект, за который вы сможете получить дополнительное денежное вознаграждение. Ведь последние несколько недель вы хорошо поработали. Однако полностью расслабляться не надо – вторая половина недели обещает быть очень насыщенной важными встречами и планированием будущих проектов. Поэтому уделите этому достаточно времени.

Благоприятный день: 22 апреля

Неблагоприятный день: 24 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Рака

Всю неделю Ракам нужно быстро идти вперед, чтобы все успеть и внимательно анализировать свои шаги. Ваш олимпийский девиз на следующие 7 дней – быстрее, выше и сильнее. Вероятно, посреди недели, к вам наведаются в гости ваши коллеги или друзья, так что готовьтесь накрывать праздничный стол, ведь они заслуживают особого отношения.

Дома вы будете хозяйкой, ваш дом будет сиять от чистоты, а в кастрюлях будет вкусная и душистая еда. За этот домашний уют ваш любимый будет ценить вас еще больше. Возможно, в конце недели, вас будет ожидать небольшой, но очень приятный сюрприз.

На выходных отправьтесь на шопинг. Вам давно пора обновить свой гардероб согласно новому стилю. Не жалейте денег, ведь вещи вам прослужат долго. Следите за своим здоровьем. Старайтесь не есть ничего на ночь, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту.

Благоприятный день: 25 апреля

Неблагоприятный день: 26 апреля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Льва

Новая неделя для Львов будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своей работы. Если же вы лишь размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

Неделя с 23 по 27 апреля – совершенно неудачное время для поездок на дальние расстояния, и если у вас предполагался отпуск, лучше его перенести на другое время. Согласно прогнозу, лучше провести всю неделю в режиме "дом – работа", а выходные провести в тихой атмосфере.

Будьте внимательными в работе с документами, особенно, если от их заполнения зависят финансовые дела. Расходы будут балансировать на грани, но период этой недели нельзя назвать убыточным. Наоборот, если активно ворветесь в работу, то получите больше, чем ожидали. Так что не ленитесь и будьте более трудолюбивыми.

Особое внимание обратите на хронические болезни. Стоит провести профилактические мероприятия или же сходить на консультацию к врачу.

Благоприятный день: 28 апреля

Неблагоприятный день: 23 апреля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Девы

Девы, наберитесь терпения и покажите всем, что вы сильнее обстоятельств. Покажите окружающим, что все силы и усилия вы прилагаете к тому, что вам действительно важно, чтобы через некоторое время показать впечатляющий результат. Не пытайтесь других обратить на новый путь.

В конце недели съездите с друзьями на отдых. Вам надо перезарядиться на новую работу и вдохновиться новыми идеями. Не забывайте о полноценном отдыхе, ведь вы рискуете потерять энергию и настроение на долгий период. Вам стоит больше думать и прислушиваться к мудрым людям с опытом.

Не жалейте времени на дружеские разговоры со своими коллегами. Обратите внимание на свою интуицию, она вам поможет избежать многих проблем или, наоборот, поможет правильно подойти к значимому событию.

Благоприятный день: 25 апреля

Неблагоприятный день: 27 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Весов

Ваша личная жизнь существенно оживится. Вы будете более эмоциональными и романтичными на этой неделе. Не бойтесь делать первый шаг или приглашать на свидание того, кто вам нравится. События будут разворачиваться фантастически быстро и насыщенно.

Согласно прогнозу, если вы не начнете сейчас планировать свой отпуск, то есть большая вероятность, что проработаете без него еще несколько месяцев. Поэтому, чтобы не упустить возможность понежиться на солнышке или прогуляться по улицам Европы, сделайте все необходимые шаги – оформите заявление на отпуск, договоритесь обо всем на работе и начните бронировать билеты. Все обязательно увенчается успехом.

В течение недели уклонитесь от действий, которые могут привести к осложнениям в финансовой сфере. Например, крупные покупки стоит отложить на более удачный период. Особенно это касается кухонной техники. Никакие вложения, займы и кредиты на этой неделе не дадут должного результата.

Астрологи советуют внимательнее следить за своими текущими счетами в банке, кредитными карточками и даже кошельком. Есть большой риск потерять часть средств.

Благоприятный день: 25 апреля

Неблагоприятный день: 23 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы будут на пике своей активности и трудолюбия! На работе у вас будет как никогда много дел, но со всем вы справитесь и достигнете поставленных целей. Главное – будьте бдительны и как можно четко формулируйте требования к другим работникам. Вероятно, вам предложат какой-то проект, связанный с командировкой на длительное время. Результаты вас будут очень радовать.

Ближе к выходным ожидайте радостные новости издалека, а также освобождение от того, что угнетало вас в любовной сфере. У семейных представителей Знака возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

В конце недели вам стоит взять дополнительный выходной, если такая возможность есть. Вам нужно больше времени, чтобы отдохнуть после такой насыщенной недели и привести свои мысли в порядок.

Благоприятный день: 25 апреля

Неблагоприятный день: 28 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Стрельца

Скучать на этой неделе Стрельцам не придется! Вся неделя будет очень насыщенной и динамичной. На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения. Не бойтесь новых вызовов и задач – вам будет под силу выполнить даже самые сложные задачи!

В личных вопросах старайтесь сохранять холодный рассудок, ведь можете попасть в не очень хорошую ситуацию. Больше внимания уделяйте вашему партнеру и попробуйте откровенно обсудить все темы, которые волнуют вас обоих.

Рабочие командировки сложатся удачно, если вы их спланируете подробно в первой половине недели. Но во время путешествия будьте осторожны с дегустацией незнакомых блюд.

Особое внимание обратите на документы, где должна стоять ваша подпись. Лучше несколько раз проверьте все условия, чтобы избежать вероятных убытков.

Благоприятный день: 22 апреля

Неблагоприятный день: 25 апреля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Козерога

Новая неделя для Козерогов пройдет в бешеном темпе, что в свою очередь будет требовать от вас решительности и принятия быстрых решений. Если вы чувствуете, что выполняете работу, которую вам кто-то навязывает – быстро избавляйтесь от нее, ведь в противном случае – у вас совсем не будет свободного времени.

Не спорьте с партнером по бизнесу или коллегами по работе, это может существенно навредить вашей карьере. Если вы будете пытаться быть героем в той ситуации, в которой не уверены до конца, то усложните себе существенно жизнь.

В среду или четверг нужно заняться вопросами недвижимости. Это время благоприятно для заключения договоров, переезда, аренды и прочего.

Также не стоит забывать о собственном здоровье. Стоит сходить на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. В конце недели избегайте вредной пищи и алкоголя. Также на выходных ждите приезда гостей, они принесут вам много хлопот, так что будьте к этому готовы и терпеливы.

Благоприятный день: 28 апреля

Неблагоприятный день: 23 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Водолея

Эта неделя подходит для воплощения самых сложных проектов на работе, на которые вы давно не решались. Рассчитывайте только на свои силы, если будете доверять важные задачи коллегам – они могут вас подвести. Сохраняйте холодный ум, сдержанность на работе, именно эти качества позволят достичь высот, о которых вы раньше даже не мечтали.

Не стоит забывать и о вашей личной жизни. Из-за вашего напряженного графика вас мало видят дома, поэтому на выходных попробуйте исправить эту ситуацию – организуйте пикник, сходите в театр или кино.

Четверг – не лучший день для финансовых вопросов. Не вкладывайте деньги, если сомневаетесь. Также не стоит одалживать деньги, особенно друзьям, есть большая вероятность, что вы можете испортить свои отношения.

Благоприятный день: 25 апреля

Неблагоприятный день: 28 апреля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 22 – 28 апреля 2019 для Рыб

Вам стоит серьезно заняться решением старой проблемы, которая беспокоит вас до сих пор. Терпение и сила воли вам не помешают. Возьмите себя в руки и вы наконец избавитесь от бремени нерешенных дел.

В течение этой недели внимательно следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не игнорируйте симптомы болезней. Если у вас есть вредные привычки, то хотя бы на этой неделе от них стоит отказаться или же ограничить. Полезно очистить не только организм от шлаков, но и провести омолаживающие процедуры кожи.

В конце недели вас ожидает важная встреча, которая может изменить всю вашу жизнь. Поэтому будьте готовы к принятию быстрых решений. Также вы можете завести несколько полезных знакомств, что в будущем повлияет на вашу карьеру.

Благоприятный день: 25 апреля

Неблагоприятный день: 27 апреля