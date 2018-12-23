Гороскоп на неделю 24-30 декабря 2018 для всех знаков зодиака для всех почти одинаковый по насыщенности событиями в жизни. Подавляющее большинство ждет много дел на работе, которые будут иметь положительные сдвиги. В конце недели все наконец выдохнут и начнут отдыхать, готовясь к Новому году.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для всех знаков зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

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Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Овна

Для Овнов последняя неделя года будет очень выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете обнаружить существенные сдвиги на пути к своей мечте. Если же вы только подумываете о переменах, то запланируйте себе все цели и обязанности на следующий год и разбейте их на 4 части. Каждую из важных целей вы должны выполнить в течение 12 недель. При таких условиях, вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

В пятницу откажитесь от чужих и необязательных дел. В субботу вы сможете решить острые и обязательные проблемы.

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Всю неделю сосредоточьте свое внимание на работе и личностном развитии. Пожертвуйте свое время, которого у вас итак не хватает, на выполнение важных дел в пользу книги или других учебных материалов.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 27 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Тельца

Астрологи предупреждают о разочаровании от быстрого успеха, поэтому на этой неделе вам особенно понадобится благоразумие и терпение. От отчаянных поступков стоит отказаться, потому что их последствия могут не только осложнить вам жизнь, но и изменить вашу судьбу не в лучшую сторону.

Более аккуратнее и сосредоточеннее работайте с документами, особенно, если от их заполнения зависят финансовые дела. Расходы будут на грани, но период этой недели нельзя назвать убыточным. Если активно ворветесь в работу, сделаете последний удачный рывок, то получите больше, чем ожидали.

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Выходные проведите с друзьями и хорошо спланируйте где вы встретите Новый год. В течение выходных спланируйте небольшой отдых. Он вам нужен, чтобы восстановить свои силы и уберечь себя от нервных срывов с начала нового года, в котором вас ждет множество неотложных дел.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря для Близнецов

На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам. Однако, не забывайте, что кроме работы, в вашей жизни есть и другие сферы занятости. Поэтому задержки допоздна не принесут желаемого результата. Лучше постарайтесь и сделайте поставленные перед вами задачи побыстрее.

Вторая половина недели благоприятна для планирования отдыха и места празднования Нового года, который наступит уже совсем скоро. Больше времени проводите вместе с вашим любимым человеком, это поможет вам зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Выходные Близнецам лучше провести дома, без спешки или решения рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший новогодний сериал.

Благоприятный день: 26 декабря

Неблагоприятный день: 30 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Рака

На этой неделе вдохните в последний раз на полную грудь все силы, которые у вас остались, и уделите внимание работе. Возможно, вам придется скорректировать свои планы. Халатность и ошибки руководство вам не простит. Стоит проявлять осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях. Не обращайте внимания на сплетни в вашем коллективе, есть риск попасть в очень неудобное положение.

В четверг определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы все сделаете на высшем уровне. Вторая половина недели благоприятна для изучения чего-то нового, а также звезды предсказывают успех в экспериментах с внешностью. Поэтому, если вы давно мечтали об экстремальном изменении внешности – розовые кончики волос будут вам к лицу и добавят перчинку.

На этой неделе не исключена судьбоносная встреча, настоящая любовь или официальное предложение. Не спешите "кричать" всем о своем счастье, оно любит тишину.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Льва

Скучать на этой неделе Львам не придется! Вся неделя будет очень насыщенной и динамичной. На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения. В частности, во второй половине недели ожидается существенное финансовое поступление или возврат долга, вы сможете приобрести товар, о котором давно мечтали.

Также неделя подходит для генеральной уборки дома. Приведите в порядок свой дом перед началом Нового года. Гороскоп рекомендует проследить за состоянием здоровья, чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины. Последняя неделя уходящего года очень благоприятна для обучения и планирования освоения новой профессии.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 25 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Девы

На этой неделе от вашей ответственности зависит весь дальнейший успех. Отношения с коллегами будут неоднозначными. Однако довольно напряженная ситуация позволит упорядочить деловые связи и корректировать нагрузку на работе на следующий год.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разорвать дружбу стоит в первой половине недели. Гороскоп обещает Девам прилив сил и вдохновения в творчестве. Задатки, имеющиеся у вас с детства, не пройдут бесследно.

В субботу праздничная атмосфера настраивает на то, чтобы немного полениться и посмотреть новогодние фильмы.

Благоприятный день: 24 декабря

Неблагоприятный день: 28 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Весов

В период этой недели (24 – 28 декабря) Весам нужно быть уверенными в своих действиях и чувствах, чтобы внедрить гениальные идеи в жизнь. Из-за чрезмерной усталости у вас появиться желание все бросить, но не поддавайтесь таким слабостям и доведите начатое до конца. За помощью и поддержкой лучше обратиться не к коллегам, а к самому близкому вам человеку.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора ваши отношения станут только крепче и надежнее. Конец недели является удачным периодом для планирования беременности.

Выходные благоприятны для мелкого ремонта дома. Если у вас есть хронические заболевания, то в конце недели стоит пройти дополнительное обследование, а также больше времени уделять вашему питанию и физическому здоровью.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам стоит быть осторожными в выводах и поступках. Не верьте сплетням, которые вас будут окружать со всех сторон, ведь вы можете не только испортить отношения с близкими, но и потерять дорогого вам человека.

Период с 24 по 28 декабря успешен для работы. Вы сможете закрыть проекты, над которыми давно работали, получить хорошую прибыль в конце года, а также повышение зарплаты в следующем году. На работе откажитесь от слов "не могу", и вы добьетесь всего, чего только пожелаете. А вот с финансами стоит быть осторожными – не покупайте дешевые вещи и не верьте акциям и распродажам. Есть риск купить некачественный товар и в конечном итоге потратить вдвое больше, чем планировали. Выходные лучше провести с друзьями и забыть о работе.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 26 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Стрельца

Перед новой неделей вам стоит запастись амбициями, целеустремленностью и позитивом! Неделя будет очень насыщенной событиями на работе, но такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании и повысить заработок. Но в то же время не забывайте и о собственных потребностях, работать – это хорошо, но отдых никто не отменял. Не жертвуйте своим личным временем, особенно, если это неоправдано.

В период с 25 по 29 декабря особенно уязвимой у Стрельцов будет эндокринная система и спина. Добавьте в свое расписание дня физические нагрузки. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Вторая половина недели благоприятна для шопинга и крупных покупок, именно в это время в магазинах распродажа на летнюю одежду и можно неплохо сэкономить. Всеми приобретенными товарами и полученными услугами вы будете довольны на 100%. Выходные проведите в кругу самых близких друзей. Последние несколько месяцев были для вас очень напряженными, поэтому вы вполне заслужили полноценный отдых, когда вас не будут беспокоить мысли о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 26 декабря

Неблагоприятный день: 24 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Козерога

Для Козерогов неделя пройдет очень быстро и насыщенно. На работе вас ожидают конфликты с высшим руководством, но они не скажутся на вашем положении в компании. Однако придерживаться рабочей этики вам стоит в любом случае.

Козероги узнают не слишком приятные вещи о человеке, в которого безумно влюбились. Это подорвет ваше настроение, поэтому попробуйте обиду заменить полезными вещами – творчеством, спортом, или даже кулинарией. К тому же не впускайте в свои отношения родственников, это может только ухудшить ситуацию и даже привести к разрыву.

Вторую половину недели лучше провести наедине с собой, от шумных компаний лучше отказаться.

Благоприятный день: 26 декабря

Неблагоприятный день: 27, 28 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Водолея

Чтобы неделя подарила Водолеям сплошную радость и счастье, нужно каждый день быстро просыпаться, улыбаться окружающим, добросовестно работать и быть уверенным в своих силах. На работе ваше усердие обязательно заметят, поэтому ожидайте повышения.

Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря предсказывает Водолеям финансовый успех. Это может быть выигрыш в лотерею, проценты за выполненную работу и аванс за проект, который пока еще находится на начале работы. Но на одно везение рассчитывать не стоит. Если вы не уверены в своих решениях, обратитесь за советом к экспертам или коллегам по работе.

Конец недели благоприятен для туристических поездок. Лучше выбраться вместе с коллегами по работе, это поможет вам наладить деловые контакты, которые обязательно помогут вам в будущем.

Благоприятный день: 25 декабря

Неблагоприятный день: 29 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для Рыб

Для вас настало время отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели, как предупреждают звезды, возможны потери и нелепые ошибки. Новая неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки в доме.

Ваши личные отношения ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Скорее всего, вам удастся сделать его более гармоничным. Проявите фантазию, преподнесите любимому человеку подарок или удивите его приятным сюрпризом на Новый год.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Несмотря на то, что подходит конец года, не переставайте заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 28 декабря

Неблагоприятный день: 29, 30 декабря