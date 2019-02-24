Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для всех знаков Зодиака довольно противоречивый. Одних ждет успех на работе, отдых и прилив сил. Других ожидает усталость, большое количество обязанностей и смена должности. Читайте гороскоп на неделю 25 февраля–3 марта 2019 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Овна

С началом новой недели у вас начнется благоприятный период в плане финансов. У вас появятся высокие шансы найти новые способы заработать деньги. Однако рекомендуется контролировать финансовый поток, ведь могут возникнуть незапланированные расходы, о которых вы со временем пожалеете. Поэтому составьте бюджет и тщательно его придерживайтесь.

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Астрологи советуют вам больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы игнорируете, и откладываете их решение на потом. После откровенного разговора, ваши отношения станут крепче и надежнее.

На работе вас ждут приятные сюрпризы. Это может быть связано с вашей зарплатой. Благодаря вашей плодотворной работе и стараниям, вы получите премию. Неделя также является благоприятной для дальних путешествий. Если есть возможность – планируйте поездки за пределы города, или за границу. Если же вы решили остаться дома, то как можно больше гуляйте на свежем воздухе.

Благоприятный день: 26 февраля

Неблагоприятный день: 2 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Тельца

У Тельцов начинается замечательное время для романтических отношений. Если вы не можете признаться в любви, то просто придумайте, как бы вы смогли сблизиться с человеком. Запланируйте на выходных со своей половинкой романтический ужин, это только усилит вашу любовь.

Будьте осторожны с деньгами. Есть большой риск, что большая часть ваших средств уйдет на развлечения, о которых впоследствии вы будете жалеть. Будьте внимательны к расходам и старайтесь не покупать ненужных вещей, которые вам не понадобятся.

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Отношения с руководством и коллегами улучшатся, вам могут предложить повышение зарплаты, или же предложат интересный высокооплачиваемый проект. Не бойтесь брать на себя ответственность. Результат не заставит вас долго ждать.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 1 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Близнецов

Начало недели будет очень динамичное и промелькнет очень быстро. Вас ожидает много встреч, планов, работы, совещаний, которые принесут вам новое знакомство. Старайтесь не показывать свои лучшие стороны окружению, люди любят вас такими, какие вы есть на самом деле. В конце недели сможете с облегчением вздохнуть – у вас начнется настоящий отдых, о котором вы мечтали.

В четверг ожидайте сюрприз, от которого вы будете приятно удивлены. Контролируйте свои вещи в общественном транспорте, ведь можете нарваться на мошенника. Не будьте упрямыми, ведь ваша импульсивность грозит ссорой с близкими. В пятницу импульсивность и упрямство грозят поссорить вас с близкими людьми.

Вторая половина недели благоприятна для учебы и открытия чего-то нового. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

Благоприятный день: 3 марта

Неблагоприятный день: 26 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Рака

Новая неделя будет для вас удачной. Однако будьте осмотрительны в четверг, день будет насыщенным и тревожным из-за большого количества дел. Есть высокая вероятность того, что руки опустятся, упадут силы на любую работу. Не стоит этому поддаваться, ведь все возможности пройдут мимо.

Обратите внимание на свое здоровье. Какой бы ни была важной работа, прежде всего беспокойтесь об иммунитете и тепло одевайтесь. Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Одинокие Раки имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи с друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Вас ожидают неожиданные расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 3 марта

Неблагоприятный день: 26 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Льва

Новая неделя для вас будет не очень легкой, однако, если проявить терпение – преодолеете много препятствий. Не будьте требовательными к людям так же, как и к себе самому. Есть большая вероятность, что отношения с вашей половинкой сложатся наилучшим образом.

Не отказывайтесь от отдыха или посещения любых мероприятий. Каждое событие принесет вам новые эмоции и незабываемые ощущения. Не жертвуйте собой ради работы, ведь вам нужно больше времени уделять собственному спокойствию и гармонии.

Будьте внимательнее к мелочам. Вам не помешает дисциплина и аккуратность. Вы произведете хорошее впечатление на людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома. Новые проекты вдохновят вас на трудовые подвиги.

Благоприятный день: 28 февраля

Неблагоприятный день: 2 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Девы

У Дев всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Воспитайте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Нужно быть осторожным с расходами – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Особенно это касается кухонной техники. Если есть возможность – отложите покупку на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для планирования отдыха. В воскресенье утром вы можете приобрести билеты по очень привлекательным ценам. Выходные лучше всего провести с родителями.

Благоприятный день: 28 февраля

Неблагоприятный день: 1 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Весов

Весам новая неделя подарит возможность немного расслабиться и ощутить всю радость жизни. Однако, чтобы получить желаемое, нужно будет приложить определенные усилия и быть внимательным к деталям. Свободное время будет благоприятным для работы по дому. Соберите все свои силы в кулак и сделайте свою комнату такой, о которой мечтаете – комфортную и уютную.

От работы вы будете получать удовольствие. Все задания будут вам под силу. Вас будут хвалить руководство, коллеги и друзья. Будьте прилежными и не подводите близких в будущем. Также вас ждет приятный сюрприз в виде финансового вознаграждения. Согласно прогнозу, эта неделя благоприятна для приобретения новой одежды.

Оставляйте в прошлом все неудачи и поражения, напряженность, споры и нервы – наслаждайтесь моментом. Наконец настало время успокоиться и получить удовольствие от различных сфер жизни.

Благоприятный день: 1 марта

Неблагоприятный день: 3 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Скорпиона

Скорпионам неделя подарит непредвиденные ситуации, которые будут давать только успешный результат. На работе у вас будет действительно много неотложных дел, с которыми вы справитесь и достигнете поставленных целей. Вам предложат проект, связанный с командировкой на короткое время. Не бойтесь новых вызовов и отправляйтесь к новым знаниям. Результаты вас очень порадуют, ведь вы откроете в себе новые стороны.

Одинокие Скорпионы на своем новом пути встретят старую любовь, которая выльется в желание восстановить отношения. Если этого же захочет ваш партнер – почему бы и нет? Делайте масштабные решения и не обращайте внимания ни на что. Звезды будут на вашем пути.

Если у вас есть возможность, возьмите дополнительный выходной или на несколько дней отпуск. Вам потребуется время для приведения мыслей в порядок и больше времени, чтобы спланировать предстоящую неделю.

Благоприятный день: 28 февраля

Неблагоприятный день: 27 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Стрельца

Вторник и среда – благоприятный день для планирования важнейших дел, рабочих моментов, проведения совещаний и переговоров. На работе во второй половине недели вас ожидают приятные неожиданности. Не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим руководством.

Неделя подарит вам новые финансовые поступления, которые стоит сохранить на будущий отдых. Финансов будет хватать вдоволь и на путешествия, и на все, что вы решите приобрести. Астрологи рекомендуют Стрельцам позаботиться о зрении. Постарайтесь не подвергать глаза повышенными нагрузками, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора.

Выходные проведите в кругу близких друзей. Приятное общение доставит массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли. Привести тревожные мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и небольшие прогулки на свежем воздухе.

Благоприятный день: 1 марта

Неблагоприятный день: 27 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Козерога

Новая неделя подарит Козерогам вдохновение к работе. Вы будете в тонусе и не будете страдать из-за нехватки сил и энергии. Вам следует задуматься о переменах в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не медлите с этим.

Будьте осторожны со спортом, не делайте тяжелых упражнений и не поднимайте грузы. Лучшее для вас – это пешие прогулки, тем более этому будет способствовать погода.

Во второй половине недели спланируйте все свои финансовые расходы – подведите итог доходов и расходов. Спланируйте свой бюджет на ближайшее время и следуйте ему, это позволит вам существенно сэкономить и пополнить свои сбережения.

Выходные посвятите лишь себе и забудьте хоть немного о работе. Вечером примите ванну, послушайте медитативную или релаксирующую музыку, почитайте любимую книгу, посмотрите комедию или просто соберитесь с друзьями на вкусную пиццу.

Благоприятный день: 25 февраля

Неблагоприятный день: 3 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Водолея

Водолеев ждут некоторые проблемы на новой неделе. Однако никакие трудности не смогут испортить вам настроение. Положительный настрой поможет справиться с различными проблемами. Будьте смелыми и не обращайте внимания на упреки других, ваша уверенность в себе позволит вам преодолеть больше, чем вы думали.

Есть вероятность непредвиденных расходов во второй половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В конце недели рассчитывайте на поддержку друзей и близких людей. Суббота – удачный день для встреч и романтических свиданий.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им требуется дополнительное питание и уход. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, ведь вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеск.

Благоприятный день: 26 февраля

Неблагоприятный день: 25 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 25 февраля – 3 марта 2019 для Рыб

Астрологи говорят, что старания Рыб приведут к значительным изменениям в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности.

Остерегайтесь привлекательных проектов и предложений. Будьте умными, споры с руководством принесут только разочарование, а вам еще неоднократно придется обращаться к нему за помощью. Есть шанс, что, используя свои умственные способности, вы добьетесь повышения в должности, или же симпатии руководства.

Выделите достаточно времени для домашних дел, родственников, и решения финансовых проблем. На этой неделе вас ждет комфорт и взаимопонимание в отношениях с родными и близкими.

Благоприятный день: 1 марта

Неблагоприятный день: 3 марта