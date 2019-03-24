Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для всех знаков зодиака достаточно неоднозначный. Одних представителей ждет успех, благополучие, новые идеи и поездки, других – много дел на работе, ссоры, недоразумения и разочарования. Читайте гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для всех знаков зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Овна

Новая неделя будет успешной для проведения важных разговоров, которые в дальнейшем повлияют на ваше будущее. На этой неделе вы как никогда будете уверены в себе и своих силах. Доводите начатое дело до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться удача и заслуженная премия.

Астрологи говорят, что неделя будет благоприятной для тех представителей знака, которые будут нуждаться в друзьях. Вы познакомитесь с человеком, который станет вашим лучшим другом или близким соратником. Есть высокие шансы заинтересовать окружающих людей интересными идеями.

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Вероятно, вы получите вознаграждение, которого не ожидали, однако не спешите тратить средства при первой лучшей возможности, потому что они вам еще очень понадобятся. Возможно, вам нужно будет купить новый телефон или сдать его в ремонт. Звезды не рекомендуют Овнам потакать всем своим "хочу". Вы рискуете стать заложником собственных капризов и довести себя до депрессивного состояния. Если будете иметь возможность помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу.

Благоприятный день: 25 марта

Неблагоприятный день: 29 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Тельца

Начало недели будет очень удачным для крупных покупок – недвижимости, автомобиля или бытовой техники. Это хорошее время для любых инвестиций. В будущем вы точно получите от них существенную прибыль. Однако лучше отказаться от кредитов и займов, так как они ничего хорошего не принесут.

В первой половине недели вы будете себя чувствовать не очень хорошо, поэтому не спешите выполнять те дела, которые будут требовать от вас много энергии. Однако ближе к пятнице ситуация изменится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат чрезвычайно интересное дело, от которого вы будете в восторге. Вероятно, вам придется сменить работу, проходить какие-то тренинги или курсы.

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Желательно до конца недели никому не одалживать деньги, есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете. Обратите внимание на свое здоровье, возможно, оно несколько ухудшится, поэтому берегите себя.

Благоприятный день: 26 марта

Неблагоприятный день: 25 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Близнецов

Первая половина для Близнецов – отличное время, чтобы составить план на будущий месяц и начать учить иностранный язык или записаться в зал. Также рекомендуется заниматься самообразованием. Если вы будете стараться, то сможете преуспеть в учебе и очень расширить свой кругозор. Понедельник, вторник и среда – удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия. На выходных звезды подсказывают отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке: займитесь бронированием и покупкой билетов. Однако не медлите, так как можете упустить свой шанс!

В четверг и пятницу у вас увеличится потребность в уединении. Всю неделю вы сосредотачивали свое внимание на работе, поэтому дома немного отдохните и не делайте никаких дел, касающихся работы. Выполняйте их в рабочее время. Будьте осторожными со своими словами, вероятно, у вас возникнет конфликт с подругой. В конце недели купите себе подарок, о котором давно мечтали, но жалели средства. Потраченные деньги вернутся к вам в виде премии через некоторое время.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения. И не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо.

Благоприятный день: 27 марта

Неблагоприятный день: 31 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Рака

Ваша энергия все неделю будет бить ключом и заряжать всех вокруг. Однако вам могут начать завидовать, потому что вам все будет удаваться просто и легко. Не огорчайтесь, если ваши успехи и достижения не похвалит руководство. Поверьте, они все видят. Вскоре все ваши старания будут оценены должным образом. Главное – это результат, который поможет вам распознать в себе хорошие качества.

Середина недели – удачное время для обустройства дома. Если вы хотели, чтобы ваша комната приобрела новые краски – не медлите с дизайном. Купите красивый вазон, картину, новые шторы или интересные предметы интерьера. Также, если вы давно думали изменить свой имидж, то это именно то правильное время, когда любые изменения пойдут вам на пользу. Астрологи рекомендуют обратить внимание на романтический стиль, который придаст вашему образу миловидность.

Минус недели в том, что вам придется "разрываться" между работой и собственным жилищем. Дома будет слишком много дел, которые вы не будете успевать выполнять, на работе дела будут идти в бешеном потоке, поэтому вам придется перетруждаться. Однако, несмотря на быстрый темп жизни, вам удастся все осилить и преодолеть.

Благоприятный день: 26 марта

Неблагоприятный день: 31 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Льва

Новая неделя для Львов прогнозирует успех и благополучие. Будьте осторожны с конфликтами, постарайтесь ни с кем не ссориться, так как недоразумения пройдут, а плохой след останется. На работе дела будут идти хорошо, неделя пролетит насыщенно и ярко. У вас все будет легко и хорошо получаться. Старайтесь сохранить силы для отдыха, потому что друзья готовят вам что-то активное.

В понедельник на ум вам придут очень замечательные идеи, старайтесь их не игнорировать. Запишите себе в блокнот, чтобы потом поразить своих коллег и друзей оригинальным проектом. В будущем он положительно повлияет на вашу судьбу, поэтому постарайтесь его реализовать. Субботу посвятите отдыху с друзьями. Пригласите друзей к себе в гости и покажите им свой город. Они будут поражены, а вы откроете для себя новые места.

У вас скоро начнется очень хороший период в жизни, поэтому вам нужно привести в порядок свои мысли, дом, личную жизнь, здоровье и внешность. К любому совету, который вам дадут на этой неделе, относитесь с особой осторожностью: малейшее сомнение может вас озадачить, что не пойдет вам на пользу.

Благоприятный день: 28 марта

Неблагоприятный день: 25 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Девы

Начало недели для Девы будет немного тяжелым. Все, за что вы будете браться, будет валиться из рук и не будет приносить никакого результата. Работа будет истощать, а дома не захочется ничего делать. Многие ваши планы и не осуществятся. Отношения с любимым человеком тоже не будут идеальными, у вас часто будут возникать ревность и нелепые причины для ссор. Вы часто срываетесь на своего партнера.

Любой выход в театр, гости или кафе на чашку кофе с друзьями обернутся для вас разочарованием и могут выбить вас из колеи. Поэтому уделите свое время чему-то красивому, уютному и интересному.

Выходные пойдут на улучшение. В субботу вы будете энергичны и веселы. Рекомендуется весь день уделить генеральной уборке и продумать дизайн квартиры. Смените шторы и тюль, повесьте картины, купите красивую вазу для цветов. В воскресенье, если будет способствовать погода, соберитесь с друзьями на первый весенний пикник. Замечательные эмоции и заряд на новую неделю вам гарантированы.

Благоприятный день: 26 марта

Неблагоприятный день: 25 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Весов

Новая неделя обеспечит представителям знака успех, процветание и отличное настроение. В начале недели вас ждут интересные встречи и приятные сюрпризы. Во вторник и среду хорошо начать реализацию задуманного. Сосредоточьтесь на работе и прикладывайте максимум усилий. Все, во что бы вы не вложили усилия, принесет результат и похвалу от руководства.

Постарайтесь меньше сосредотачиваться на сплетнях. Не тратьте время напрасно. Чем меньше вы будете заморачиваться чужой жизнью, тем больше изменится ваше внутреннее состояние, улучшится самочувствие, усилится внутренняя энергия и бодрость. В пятницу порадуйте себя массажем, косметическими процедурами или сменой имиджа, которую вы очень ждали. В субботу посетите интересное мероприятие со своими друзьями. Будьте бдительны и хорошо себя ведите, так как у вас есть все возможности встретить свою вторую половинку.

Субботу и воскресенье посвятите искусству. Узнайте о новых художниках, посетите музей, посмотрите документальные фильмы и почитайте соответствующие книги. Также попробуйте приготовить новое блюдо или выпечку, до которой никогда "не доходили руки". Родные и близкие будут радоваться вашим достижениям.

Благоприятный день: 28 марта

Неблагоприятный день: 31 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Скорпиона

Неделя для Скорпионов может оказаться немного непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Не огорчайтесь, через некоторое время все пройдет. Будьте сдержанными и не развивайте конфликт.

В середине недели работа будет идти хорошо, вам будет все удаваться. Если вы давно планировали поменять дизайн в своей комнате – самое удачное время изменить свой любимый уголок. Также неделя удачна для шопинга. Порадуйте себя новой и модной одеждой. Не стоит слушать подруг, слушайте свою интуицию и покупайте то, что вам нравится больше всего.

В пятницу позаботьтесь о своем здоровье. Откажитесь на время от сладких напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонезов. В субботу ни в коем случае не давайте свои деньги чужим людям, это для вас может плохо обернуться. Ваши друзья будут искать у вас поддержки, не будьте к ним равнодушными и помогите им в их трудную минуту своим добрым словом и советами.

Благоприятный день: 26 марта

Неблагоприятный день: 29 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Стрельца

На этой неделе для вас наибольшее значение будут иметь вопросы, связанные с жильем, детьми и семьей. Вам придется активно заниматься решением бытовых проблем. Творческие личности смогут успешно завершить начатые ранее проекты. Если вы найдете для себя новую идею, то выполните работу вовремя и качественно.

Не начинайте новые проекты во второй половине недели, так как это не самый благоприятный период. Сейчас вам лучше всего вернуться к делам, которые вы не успели закончить ранее, и довести все до логического завершения. Не отправляйтесь в далекое путешествие, потому что вас постигнет много проблем в пути.

У одиноких представителей знака, которые еще не успели обзавестись семьей, начнутся новые романтические отношения. Во второй половине недели вас ждут встречи со старыми друзьями. Проведите выходные в приятной компании и не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть от тяжелых бытовых будней.

Благоприятный день: 31 марта

Неблагоприятный день: 30 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Козерога

Эта неделя – идеальный период для наведения порядка в делах. Предприниматели могут провести переговоры по поводу получения спонсорской помощи, кредита. Ближе к концу недели начнутся проблемы с начальством. В финансовом отношении неделя обещает быть удачной.

Не следует пренебрегать и домашними делами: на этой неделе вы сможете решить много важных вопросов. Не исключен ремонт. Отношения влюбленных достаточно гармоничны.

У многих представителей знака сильным будет стремление к переменам во внешнем виде – придется потратить немалую сумму, но результат превзойдет все ожидания.

Благоприятный день: 25 марта

Неблагоприятный день: 26 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Водолея

Когда все после затяжной зимы будут думать об отдыхе, вы будете бороться за профессиональный успех и признание. Звезды советуют посчитать, кто вам должен деньги, кто – какую-то какую-то услугу. В финансовых вопросах вас ждет удача, поэтому если давно собирались попросить о повышении зарплаты – делайте это смелее.

Также эта неделя – хорошее время, чтобы спланировать или отправиться куда-то в путешествие. После напряженной недели позвольте себе полноценный отдых на выходных. Ваша неделя пройдет именно так, как вы спланировали. Поэтому старайтесь больше времени уделить работе, потому что вас может ожидать успех в конце недели.

Во второй половине недели следует придерживаться более гибкого поведения в общении с любимым или любимой. Дайте второй половинке возможность проявить себя, не препятствуйте его/её инициативам, научитесь больше доверять партнеру и соглашаться с тем, что он предлагает. Подобное поведение будет способствовать укреплению ваших отношений.

Благоприятный день: 28 марта

Неблагоприятный день: 29 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 25 – 31 марта 2019 для Рыб

На этой неделе уделите больше внимания вашим семейным делам и общению с близкими. Также неделя обещает быть благоприятным в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для загородных поездок, новых знакомств, прогулок по городу. Если вы хотите купить мобильный телефон, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас удачное время для активного обмена мнениями, обучения.

Будьте внимательны к своим финансам. Поэтому от больших или же спонтанных покупок лучше отказываться. Велика вероятность приобрести некачественный товар, который потом сложно будет вернуть или отремонтировать. Не исключены изменения на работе. Это продуктивные дни для поиска работы, размещения резюме, прохождения собеседования.

Благоприятный день: 31 марта

Неблагоприятный день: 25 марта