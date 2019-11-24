Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для всех знаков Зодиака насыщенный и активный. Большинство из вас будут находиться в активной фазе и прилагать максимум усилий ко всем делам. Уверенность позволит вам преодолеть все масштабные задачи. Читайте гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Овна

Овнам рекомендуется всю неделю не быть ленивыми, ведь для вас неожиданно откроется перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро и они вас изрядно порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попробуете правильно расставить приоритеты – продуктивность будет значительно выше.

Изменения в вашей личной жизни также могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру. Если вы еще не составили план на будущий 2020 год, рекомендуется выделить время в воскресенье.

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На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите никаких запретов в тяжелой и вредной пище. От такого питания вы сможете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в будущем. Составьте себе график и меню по правильному питанию и ограничьте до минимума алкоголь.

Благоприятный день: 27 ноября

Неблагоприятный день: 28 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Тельца

Новая неделя для Тельцов начнется очень продуктивно. Если вы хотите получить новые знания, пойти на курсы, или довести начатое дело до конца – обязательно сделайте это в начале недели. Звезды помогут вам во всех начинаниях, если вы будете прилагать максимум усилий.

Во вторник внимательно смотрите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Не выходите из дома лишний раз с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

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На выходных посвятите свое время саморазвитию: прочитайте информативную статью, купите книгу, о которой давно мечтали или посмотрите документальный фильм. А также запланируйте все дела, которые вы должны выполнить до конца 2020 года. Будьте осмотрительны в отношении друзей и коллег, с которыми вы работаете, могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты.

Благоприятный день: 28 ноября

Неблагоприятный день: 29 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Близнецов

В конце ноября и начале декабря, ваши финансовые вопросы выйдут для вас на первый план. В этот период значительную часть средств вы начнете откладывать на подарки, поэтому если у вас возникнут дополнительные расходы, хорошо подумайте действительно ли это вам необходимо.

Неделя наделит вас жизненными силами, укрепит уверенность в себе и позволит вам подумать о ценностях и восстановить внутреннее равновесие. Вы сможете многого добиться, активно проявить себя и привлечь в свою жизнь многих единомышленников. У вас все получится, главное – старайтесь не поддаваться своим слабостям.

На выходных займитесь собой, своим здоровьем. Избегайте интриг и сплетен, которых будет вокруг вас очень много. Учитывая то, что вы взяли на свои плечи позицию лидера, не отставайте в саморазвитии: много читайте, узнавайте новое, посещайте театры, выставки и музеи.

Благоприятный день: 25 ноября

Неблагоприятный день: 27 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Рака

Для Раков неделя начнется с хорошего настроения, на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Следите за своим внутренним состоянием. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить дружбе, которую очень цените.

В личных отношениях вы будете очень энергичны и уверены. Устройте на выходных романтический ужин, найдите прекрасный фильм, зажгите ароматические свечи и создайте незабываемый момент. Это время наиболее благоприятное для откровенных разговоров и планирования будущего.

Ракам стоит задуматься о своем режиме дня и рационе питания. Вам следует изменить его таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться диеты, то сможете сбросить лишний вес в довольно сжатые сроки.

Благоприятный день: 29 ноября

Неблагоприятный день: 25 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Льва

Новая неделя для вас будет изрядно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Если же вы лишь размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

У вас возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или друга. Попробуйте максимально критично оценить эту ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения. Ведь неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Если вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они произойдут в конце недели. Так что будьте начеку!

Благоприятный день: 27 ноября

Неблагоприятный день: 29 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Девы

Новая неделя будет удачным временем для проведения важных разговоров. В этот период вам будет присущее красноречие – главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться успех. Звезды говорят, что неделя будет благоприятной, особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Вероятно, вы получите поступление, которого не ожидали, однако не спешите тратить средства. Со временем они вам понадобятся на более важные дела. На этой неделе Девам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов, и довести себя до депрессивного состояния. Если будете иметь возможность помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу.

Благоприятный день: 1 декабря

Неблагоприятный день: 26 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Весов

В первой половине недели у вас есть все шансы увеличить свои финансовые доходы. Астрологи пророчат вам романтические впечатления и хорошее настроение. Разделяйте свою радость с друзьями, ведь через некоторое время они могут от вас отгородиться, а вернуть вам их доверие и любовь будет очень сложно.

Не забывайте о домашних обязанностях. Соберите силы в кулак и сделайте все необходимое, что от вас требуется. Сделайте генеральную уборку, помойте окна, посуду, сложите вещи в шкафу. Тогда на душе вам будет спокойнее и ваши планы будут проходить в правильном порядке, с правильными приоритетами.

Что касается здоровья, то ограничьте употребление пищи. Питаться нужно, но не в таких порциях, как вы это делаете. Сократите свой ужин вдвое. От этого ваш сон и самочувствие вам скажут спасибо, ведь вы почувствуете невыразимую легкость и бодрость утром.

Благоприятный день: 28 ноября

Неблагоприятный день: 1 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Скорпиона

На этой неделе вдохните в последний раз на полную грудь все силы, которые у вас остались и уделите внимание работе. Возможно, вам придется скорректировать свои планы. Халатность и ошибки руководство вам не простит. Стоит проявлять осмотрительность и осторожность как в словах, так и в действиях. Не обращайте внимания на сплетни в вашем коллективе, есть риск попасть в очень неудобное положение.

В среду определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы все сделаете на высшем уровне. Вторая половина недели благоприятна для изучения чего-то нового, а также звезды предсказывают успех в экспериментах с внешностью. Если вы давно хотели улучшить состояние своих волос с помощью соответствующих процедур – не мешкайте, ведь результат вам очень понравится.

На этой неделе не исключена судьбоносная встреча, настоящая любовь или официальное предложение. Не спешите "кричать" всем о своем счастье, оно любит тишину.

Благоприятный день: 26 ноября

Неблагоприятный день: 1 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Стрельца

Неделя для Стрельцов будет очень напряженной. Кажется, вы уже давно не отдавались на полную работе, семье и домашним хлопотам. Не берите на себя все дела, которые только существуют в вашей голове. Дайте себе немного отдыха: перейдите на просмотр нового сериала, фильма, чтения книги. Любой отдых даст вам прилив сил.

В четверг и пятницу у вас возникнут интересные идеи. Не пытайтесь их запомнить, ведь в порыве хлопот, вы забудете о том, что впоследствии вам понадобится. Записывайте все свои идеи в блокнот и составляйте план для реализации задуманного.

Будьте осторожными на дорогах. Водителям не стоит отвлекаться на разговоры в салоне с пассажирами или просто по телефону. А тем, кто переходит дорогу – стоит убрать телефон из рук и оглянуться в стороны. На выходных займитесь генеральной уборкой своего жилища. Порядок в вашем доме улучшит ваше настроение и создаст уютную атмосферу.

Благоприятный день: 26 ноября

Неблагоприятный день: 28 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Козерога

На этой неделе Козерогам стоит быть осторожными в выводах и поступках. Не верьте сплетням, которые вас будут окружать со всех сторон, ведь вы можете не только испортить отношения с близкими, но и потерять дорогого вам человека.

Вся неделя на работе для вас будет успешной. Вы сможете закрыть проекты, над которыми давно работали, а также получить хорошую прибыль и повышение зарплаты. На работе откажитесь от слов "не могу" и вы добьетесь всего, чего только пожелаете.

С финансами стоит быть осторожным – не покупайте дешевых вещей и не верьте акциям и распродажам. Есть риск купить некачественный товар и в конечном итоге потратить вдвое больше, чем планировали. Выходные лучше провести с друзьями и забыть о работе.

Благоприятный день: 30 ноября

Неблагоприятный день: 25 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Водолея

Водолеям в конце концов надо взяться за планирование своего времени. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу. Уделите время спорту и здоровью. В первой половине недели вам будет легко удаваться знакомство и общение с людьми. На работе вас ждет успех и карьерный рост.

После работы не ждите когда вас пригласят на кофе: проявляйте инициативу и сами пригласите друзей на прогулку. Однако не поддавайтесь соблазнам, ведь все закончится очень плачевно. Умейте вовремя сказать "стоп". Мудрость и выдержка будут вашим неизменным спутником на работе. Поэтому не пренебрегайте решениями, которые вам подсказывает интуиция. Будьте осторожны с деньгами, когда отправитесь на шопинг.

Помните одну из самых главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется – пережить неделю будет легче. Кто всеми силами не будет видеть необходимости в изменениях, и будет стараться оставить все как раньше, может столкнуться со сложностями.

Благоприятный день: 28 ноября

Неблагоприятный день: 29 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2019 для Рыб

Новая неделя для Рыб будет немного волнующей. Переживания будут связаны с вашей личной жизнью. Вам может казаться, что вас разлюбили или же возникнут подозрения в измене любимого человека. Основная ваша задача – не руководствуйтесь только эмоциями. Старайтесь решить такой конфликт, как и любую другую проблему на работе – спокойно и без поспешных выводов. Это поможет вам прийти к такому решению, которое устроит вас обоих.

Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Попробуйте посвятить несколько дней только себе и тому виду творчества, который вам больше всего нравится.

Во второй половине недели не берите займ или кредиты, и сами тоже не занимайте деньги. Есть большой риск не получить свои деньги обратно.

Благоприятный день: 1 декабря

Неблагоприятный день: 26 ноября