Гороскоп на неделю 26 августа –1 сентября 2019 для всех знаков Зодиака будет довольно интересным и разнообразным. Многих ждут встречи, новые знакомства, интересная работа и проекты и финансовый поток. Читайте гороскоп на неделю 26 августа –1 сентября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Овна

Эта неделя для Овнов будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому. Если же вы лишь размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

Конец недели благоприятен для туристических поездок. Выберите новое место и смело отправляйтесь в путешествие! Лучше выбраться вместе с коллегами по работе, это поможет вам наладить деловые контакты, которые обязательно помогут вам в будущем.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на август 2019: интересные советы

В финансовом плане будьте очень внимательны. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть или же просто что-то похитить. Поэтому, выходя в людное место, внимательно следите за всеми своими вещами и лучше не носите с собой большие суммы денег.

Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 26 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Тельца

На этой неделе Тельцы будут черпать энергию из своей работы. Вам будет все удаваться, вас будут хвалить, у вас появятся новые идеи, а также наладятся отношения в семье. Впрочем, вам стоит обратить внимание на то, что довольно часто вы переключаетесь с одной задачи на другую. Астрологи рекомендуют сосредоточиться лишь на одном деле.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

Дома не тратьте время на фильмы и сериалы. У вас есть много планов, которые необходимо воплотить жизнь, а на это нужно много времени. До конца года осталось не так уж и много. Сделайте все возможное, чтобы вы гордились собой в конце года.

Выходные будут хорошим поводом, чтобы встретиться с друзьями. Одинокие Тельцы могут даже найти свою вторую половинку, и, вероятно, отношения очень быстро перерастут в нечто большее и более весомое. Не бойтесь знакомиться, впрочем, избегайте откровенной болтливости во время первого знакомства.

Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Близнецов

Близнецам неделю стоит посвятить личным отношениям. Из-за вашей постоянной занятости вы можете не замечать, как теряете собственного партнера. Поэтому попробуйте больше говорить и проводить время вместе. Откажитесь от сверхурочных часов на работе ради семейного спокойствия.

На работе держитесь подальше от интриг и сплетен, ведь этим вы не только портите себе самочувствие, но и можете навредить карьерному росту. Сосредоточьтесь на своих собственных задачах и выполняйте их качественнее. Это поможет вам стать лучшим в глазах руководства.

Финансовые проблемы на этой неделе не будут вас беспокоить. Однако от крупных покупок все же стоит отказаться, также будьте бдительны в любых денежных вложениях – есть большой риск попасть на мошенника.

Выходные лучше провести со спортом – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.

Благоприятный день: 31 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Рака

У Раков наконец начнутся настоящие летние каникулы. Вы слишком много работали в течение всего лета, поэтому вам предстоит хорошо провести время. Новые люди в вашей жизни принесут интересные эмоции и заряд позитива. Рекомендуется выделить львиную долю встречам с близкими и родственниками. Вам нужно решить срочные задачи, которые нежелательно откладывать в долгий ящик.

Если вы давно думали над изменением внешнего вида, то вам пора воплотить задуманное в жизнь. Астрологи говорят, что новая прическа привлечет в вашу жизнь новую энергию, счастье и позитив.

Ракам хорошо будут даваться монотонные задания, вроде уборки, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

Благоприятный день: 30 августа

Неблагоприятный день: 28 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Льва

Если вы давно чувствовали, что ваша работа вас утомляет – пришло время это наконец-то изменить. Ваша раздражительность и усталость связаны именно с тем, что вы делаете работу, которая вам не нравится. Обдумайте все свои обязанности на работе и дома и избавьтесь от ненужного.

Мелкие ссоры и конфликты лучше решать сразу. Это касается как и работы, так и личной жизни. Любые неурядицы могут негативно повлиять на ваши отношения.

В среду внимательно смотрите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Поэтому лишний раз не выходите из дома с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

На выходных посвятите время невыполненным делам, которые накопились в течение последнего месяца. Если вы этого не сделаете – ваш будущий отпуск может оказаться под угрозой.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 28 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Девы

Вам надо обеими руками хвататься за что-то новое и интересное. Вы неоднократно убедитесь, что работа может приносить не только деньги, но и удовольствие. Будьте активными и проведите переговоры, которые давно планировали. Все начинания на работе увенчаются успехом и вы сможете существенно продвинуться в карьере.

Семейным людям придется заниматься детьми и домом. Это лучше сделать во второй половине недели. Также стоит уделить внимание домашним делам – сделать мелкий ремонт, особенно обратите внимание на сантехнику.

В течение недели вам необходимо позаботиться о наличие финансов. Они могут понадобиться для решения вопросов имущества, недвижимости и ремонта. Сбережения понадобятся уже в ближайшее время. Будьте осторожны с банковскими операциями – есть риск потерять часть средств.

Начните более активно следить за здоровьем: пересмотрите питание и добавьте к своему распорядку дня физическую нагрузку.

Благоприятный день: 27 августа

Неблагоприятный день: 31 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Весов

Новая неделя максимально благоприятна в финансовом плане. В начале недели вас ожидает существенное денежное поступление. Если вы давно планировали дорогую покупку – лучше это делать сразу. Есть большая вероятность, что вы попадете на очень заманчивое предложение, а качество товара вас не разочарует.

Также на этой неделе стоит заняться домом: сделайте генеральную уборку или мелкий ремонт. Вас ожидает приятная новость, связанная с вашей квартирой или домом, которую вы долго ждали.

Вам также нужно обратить внимание на то, сколько времени вы уделяете работе. Если вы чувствуете, что вы на грани эмоционального выгорания – попробуйте уменьшить нагрузку. Вы можете разделить свои обязанности или же требуйте еще одного помощника. Выходные лучше провести с друзьями и не говорить о работе. Лучше всего, если вы выберетесь на природу, но если не получается, то поезжайте куда-то за город – полностью расслабьтесь и забудьте о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 31 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Скорпиона

Ваша неделя пройдет именно так, как вы запланировали. Старайтесь больше времени уделить работе, потому что вас может ожидать успех в конце недели. Проявляйте инициативность и не бойтесь брать на себя ответственность – это существенно улучшит ваш имидж на работе. Но в то же время не обещайте того, чего не в силах выполнить, ибо это может негативно отразиться на вашей карьере.

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты. Не допускайте вмешательства в решение личных вопросов родственников или друзей, потому что это может лишь обострить нынешнюю ситуацию.

Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В четверг вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Пятница – удачный день для деловых встреч.

Благоприятный день: 1 сентября

Неблагоприятный день: 28 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Стрельца

Стрельцов ожидает большой риск, что на этой неделе вы потратите значительную часть вашего бюджета на развлечения, о которых впоследствии будете сожалеть. Поэтому будьте внимательны к собственным расходам и старайтесь спонтанно ничего не покупать. Ведь есть вероятность, что несколько дней вам придется провести вообще без денег. Также будьте внимательны к финансовым операциям, связанным с обменом валют, поскольку можно попасть в руки мошенника.

Наиболее успешным направлением этой недели может стать карьера. Отношения с начальством и влиятельными людьми складываются благополучно, и вам могут предложить повышение в должности или повысить уровень оплаты. Поэтому уверенно проявляйте инициативу и не бойтесь брать на себя больше ответственности. Результат не заставит себя долго ждать.

Также эта неделя – очень благоприятное для работы по дому и в саду или огороде. Если вы хотели что-то убрать, отремонтировать или посадить – смело беритесь за эти дела, ведь они обязательно увенчаются успехом для вас.

Благоприятный день: 31 августа

Неблагоприятный день: 1 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Козерога

Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете. Ведь это может принести негативные последствия. Не исключено, что на этой неделе у вас окажется крупная сумма денег – не тратьте все сразу, а детально продумывайте каждую свою покупку.

В отношениях с близкими – максимально сохраняйте спокойствие, ведь ваша эмоциональность может привести к нежелательным конфликтам. Не принимайте поспешных решений самостоятельно, а советуйтесь с вашей второй половинкой или родственниками. Это убережет вас от лишних затрат или неприбыльных решений.

Выходные посвятите рабочим вопросам, которые давно вам мешали двигаться дальше. Суббота – благоприятный день для работы над документами.

Благоприятный день: 27 августа

Неблагоприятный день: 31 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Водолея

На этой неделе Водолеев как никогда будут окружать сплетни. Лучший способ с ними бороться – это игнорировать и абстрагироваться. В противном случае есть риск разрушить отношения с близким вам человеком. Также вам нужно проявлять выдержку в общении – вы вынуждены будете слушать не очень приятные комментарии о себе, но не воспринимайте эти слова слишком близко к сердцу и не вступайте в конфликты.

Вы будете чувствовать моральное истощение, которое само собой не пройдет. Откажитесь от дополнительной работы, по возможности возьмите себе дополнительный выходной и посвятите время только себе. Проводите больше времени на свежем воздухе и больше занимайтесь спортом. Избегайте общения с людьми, которые вам не нравятся или вызывают у вас негативные эмоции.

На выходных проведите время в окружении только близких вам людей. Откажитесь от дальних поездок или шумных компаний. Вам необходимо полноценно отдохнуть перед новой рабочей неделей.

Благоприятный день: 27 августа

Неблагоприятный день: 26 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 26 августа – 1 сентября 2019 для Рыб

На этой неделе вам придется очень много общаться. Не исключено, что вы возобновите отношения со старым другом или знакомым. К тому же новые знакомства вам помогут в будущем, поэтому не избегайте их.

Вам удастся повысить свой авторитет на работе, и к вам будут относиться с большим уважением, в дальнейшем можете рассчитывать на повышение зарплаты! Но для этого стоит проявить инициативность и не браться за выполнение тех задач, в которых вы не уверены или же некомпетентны.

Не стоит браться за тяжелую физическую работу и заниматься экстремальными видами спорта. Только творческая и умственная работа принесет вам ощутимый результат. Выходные стоит провести в спокойной атмосфере, избегайте водоемов и самостоятельных прогулок в лес.

Благоприятный день: 30 августа

Неблагоприятный день: 29 августа