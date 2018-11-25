Гороскоп на неделю 26 ноября-2 декабря 2018 для всех знаков в большинстве благоприятный. Многих ждет успех в работе, увеличение зарплаты, удачные приобретения, интересный отдых, но в то же время стоит контролировать свои эмоции и быть выдержанным. Читайте гороскоп на неделю 26 ноября-2 декабря 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Овна

В начале недели у вас будет возможность решить ситуацию, с которой вы давно не можете справиться. Ваши старания изрядно усилят небесные покровители, поэтому все усилия имеют большие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете отличный выход из назревшей ситуации. Начиная со среды, вы справитесь со всеми сложностями, не прилагая больших усилий. Однако, не думайте, что так будет всегда. Старайтесь и выкладывайтесь на полную, для того, чтобы в будущем вас поразил результат.

Не ссорьтесь с близкими и коллегами – проявите милость и щедрость. На выходных займитесь любимым хобби – вашей энергии важно найти применение. Постарайтесь составить планы на будущее, подытожить весь год, найти свои плюсы и минусы и поставить новые цели. Наберитесь терпения до работы, ничего экстраординарного и неожиданного не произойдет, но недоброжелатели захотят подсунуть вам "свинью", поэтому будьте осмотрительны.

В личной жизни вас ждет романтическая неделя. Вы больше убедитесь в том, что ваш партнер вас любит и мечтает заботиться о вас всегда. Не будьте пассивными, проявите инициативу также, от этого ваши отношения только улучшится, и, возможно, вскоре вас ожидает приятный сюрприз.

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали бросить плохую привычку – это удачный день для начала. Займитесь финансами – если приложите усилия, найдете варианты дополнительного заработка.

Благоприятный день: 27 ноября

Не благоприятный день: 29 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Тельца

В последнюю неделю осени вы будете заряжать своим настроением других, аккумулировать силы и генерировать невероятные идеи. Энергия будет бить ключом, переполняемые эмоции и заряжать на новые идеи. Возможен рост в работе, вас похвалят коллеги по работе и руководство. Если постараетесь, получите новую должность, которая хорошо оплачиваться.

На выходных вас ждет активный отдых – трату времени отложите на позже. Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми вообще не встрявайте в дискуссии.

Будьте осторожны со здоровьем – не садитесь на диету, ограничьте себя в продуктах, которые плохо влияют на ваш организм. Забудьте про газированные напитки, чипсы, леденцы, джемы, молочные продукты длительного срока хранения, шоколадные конфеты. Ваш организм и самочувствие впоследствии вам только спасибо скажут.

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Непросто сложатся отношения с самыми близкими людьми, обсуждение важных вопросов лучше отложить, от бесед на неприятные темы откажитесь. Старайтесь четко прислушиваться к мнению тех, кто вам важен.

Благоприятный день: 26 ноября

Не благоприятный день: 1 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Близнецов

Близнецы будут очень добрыми и отзывчивыми. В начале недели вас будет переполнять буря положительных эмоции, хотя к концу недели вы немного погаснете. Разочаровываться не стоит, генерируйте позитивную энергию, которая к вам непременно вернется.

На работе все будет идти как по маслу – любые задачи вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, за которые вы не хотели браться за их чрезмерной сложности.

Постарайтесь не делать поспешных выводов, кто-то из коллег захочет ввести вас в заблуждение. Конец недели будет неплохим, главное, никому не показывать свои страхи. Вам нужно быть сдержанным и рассудительным, что поможет избежать неприятных ситуаций. Вам под силу будет избежать конфликты.

Вкладывайте средства в выгодные проекты, однако тратьте их только на необходимые вещи. На выходных вы совершенно неожиданно можете встретить старых одноклассников или одногруппников, с которыми весело проведете время.

Благоприятный день: 28 ноября

Не благоприятный день: 30 ноября

Рак (22 июня – 22 июня)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Рака

У Раков накопилось множество дел, которые нуждаются в быстром решении. Беритесь за них от начала до конца, дело за делом. Сделайте все возможное для того, чтобы больше к ним не возвращались. Если до конца года вы решили отправиться за границу, пойти на курсы или записаться в спортзал – не говорите никому, пусть это будет ваш маленький секрет.

Начало недели будет удачным, запас сил и энергии также, поэтому просыпайтесь бодрыми и принимайтесь к работе. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь. В глазах близких и знакомых вы сможете вырасти, если раньше, их оценка о вас немного упала.

Настоящее ощущение радости принесет самодисциплина. Уверенность Раки получат благодаря ощущению собственной значимости, которое будет выныривать из глубины. Свободное время проведите в компании близкого человека, который с удовольствием выслушает ваши планы на будущее.

Благоприятный день: 27 ноября

Не благоприятный день: 2 декабря

Лев (23 июня – 23 августа)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Льва

В начале недели посвятите время наведению порядка на рабочем месте. Разберитесь со всей документацией, составьте список дел, о которых забыли и которые нужно выполнить прежде всего. Звезды не рекомендуют браться за новые дела.

Середина недели для Львов будет немного напряженной. Будьте осторожными и старайтесь избегать людей, которые вас раздражают. Если вы не сможете сдержаться, высока вероятность конфликтов.

В любовных делах полагайтесь на свою интуицию. Ваш партнер будет немного фантазировать и вешать "лапшу на уши". Убедитесь в том, говорит ли он правду. Для многих неделя будет неблагоприятной, возможно расторжение отношений или серьезная ссора.

Благоприятный день: 29 ноября

Не благоприятный день: 1 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Девы

Новая неделя у вас будет очень коммуникативной. Используйте ее для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Если будет возможность, посетите друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

На работе вас ждет много переговоров и поездок. Большая вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное, не унывать, а снова накапливать финансы. Отношения с родными немного ухудшатся. Скорее всего, не обойдется без ссор.

Ложь и клевету в этот период отдадутся сторицей и очень больно ударят. Рекомендовано избегать лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается. На этой неделе вас хватит средств. Предотвратить это пока невозможно. Будьте внимательными на дорогах и не переходите дорогу на красный свет.

Благоприятный день: 26 ноября

Не благоприятный день: 29 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Весов

Неделя выдастся продуктивной, если вы будете избегать суеты и спокойно выполнять задуманное. Чрезмерно перерабатывать не надо. Если не прислушаетесь к звездам, то из-за эмоционального выгорания ухудшается сон. Вы становитесь очень раздражительными. Утром старайтесь не заходить в социальные сети, больше времени уделять саморазвитию.

Не зацикливайтесь на мелочах. Из-за этого вам будет казаться, что у вас есть множество проблем. Заработную плату вам выдадут вовремя, главное не тратить ее на вещи, которые долго будут лежать в шкафу. Отложите деньги на отдых, который принесет вам много пользы и наполнит энергией на новые свершения.

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. С любимым человеком отношения будут легкими и непринужденными. Вся неделя пройдет спокойно, вероятно, вас пригласят к себе в гости давние знакомые или друзья.

Благоприятный день: 1 декабря

Не благоприятный день: 26 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе могут захотеть разобраться с незавершенными делами. Главное - большое желание, и вы сможете пододать дела, о решении которых не думали раньше.

Середина недели благоприятна для встреч с друзьями. Успех Скорпионов будет сопровождать до конца недели. Вам также может повезти в любви. Благодаря работе, которую вы любите, встретите свою вторую половинку, с которой вас будут связывать общие вкусы и взгляды.

В конце недели уделите внимание отдыху и здоровью. Возьмите отпуск на несколько дней или заслуженные выходные. Поезжайте в горы, или к родственникам, смените обстановку, выбросьте из головы, все, что вас беспокоит и перезарядитесь на полную! Следите за полостью рта, чистите зубы дважды в день, ведь придется посетить стоматолога.

Благоприятный день: 1, 2 декабря

Не благоприятный день: 28 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Стрельца

Небесные покровители советуют Стрельцам на этой неделе внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха – это самодисциплина. Вам будет легко выделить то, что поможет достичь желаемых целей.

Можете ожидать улучшения условий труда и рабочей атмосферы. Одиноким Стрельцам стоит обратить особое внимание на круг общения, среди всех знакомых вас может ждать ваша судьба. Присматривайтесь внимательно к тем, кто на вас горячо смотрит и проявляет знаки внимания.

Звезды предостерегают Тельцов от оформления кредитов, долгов и прочих личных операций с чужими деньгами. Выходные дни проведите дома или на прогулках. Главное будьте активными, дружелюбными и открытыми. День хороший для встреч и открытий новых горизонтов в жизни.

Благоприятный день: 26 ноября

Не благоприятный день: 28 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Козерога

У Козерогов на этой неделе высоки шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Отдавайте предпочтение самому логичному решению. Вероятно, на вас навалится немало соблазнов. Не поддавайтесь на роман с коллегой – он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Начало станет для Козерогов периодом умственной и интеллектуальной экспансивности. Представителям этого знака будет свойственно мыслить позитивно, а окружающий мир подарит множество возможностей открыть что-то новое.

Относительно отдыха, то небесные светила пророчат больше возможностей, чем обычно. Звезды советуют Козерогам уделять больше внимания своему телу и быть особенно аккуратными с вредными привычками, которые могут очень плохо повлиять на здоровье. Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше мечтать, и жизнь станет интереснее.

Благоприятный день: 27 ноября

Не благоприятный день: 28 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Водолея

Вся неделя будет благоприятной для любых начинаний. Ваша неделя будет насыщенной на разнообразные события. Первая половина недели будет благоприятной для крупных финансовых приобретений. Желательно сделать крупные покупки, о которых вы давно мечтали, но жалели денег. Приобретите автомобиль, кухонную мебель, шкаф, диван или люстры.

Астрологи прогнозируют повышение зарплаты при условии, если вы будете стараться изо всех сил. Вполне вероятно, что вы захотите сменить должность. Звезды будут способствовать любым вашим начинаниям. Водолеям звезды советуют тщательно выстраивать планы и не терять надежд на осуществление всего, что вы запланируете.

Что касается личной жизни, то возникнут маленькие трудности. Подумайте, чем бы вы смогли уступить партнеру и ищите компромиссов. Здоровье не будет вас беспокоить, однако по возможности, посетите с друзьями сауну или аквапарк.

Благоприятный день: 30 ноября

Не благоприятный день: 2 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 26 ноября – 2 декабря 2018 для Рыб

На этой неделе Рыбы могут получить деловое предложение, на которое соглашаться сразу не стоит. Внимательно взвесьте все за и против. Сдерживайте эмоции с людьми, которые вас окружают. Будьте терпеливее и не пытайтесь всех критиковать. Сосредоточьтесь на себе и работе.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

На работе возможно приятное известие - вполне возможно, что будет касаться оно увеличения ваших доходов. У одиноких Рыб высоки шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения.

Благоприятный день: 27 ноября

Не благоприятный день: 29 ноября