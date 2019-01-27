Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для всех знаков Зодиака обещает хороший и перспективный период. Многих ждет успех на работе, приятные встречи, достижения целей, много радости и любви. Читайте гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Овна

Новая неделя будет для вас изрядно успешной во всех начинаниях. На работе у вас наконец уменьшится поток дел, которые вам не нравилось выполнять, и вы сможете размеренно и спокойно приступать к выполнению более приятных дел.

Эту неделю вам стоит уделить на общение со своими коллегами и позволить себе в течение рабочего дня переключаться на беседы или на кофе. Это позволит вам расслабиться и с новыми силами приступить к заданиям. Для многих вы зарекомендуете себя, как прилежный работник и человек, с которым интересно проводить время.

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В начале недели будьте осторожны с транспортом. Владельцам автомобилей лучше не садиться за руль с понедельника по среду, есть большой шанс попасть в аварию из-за снежного коллапса и неубранных дорог.

Благоприятный день: 30 января

Неблагоприятный день: 2 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Тельца

На этой неделе сосредоточьте свое внимание на вопросах, связанных с работой, ведь это удачное время для карьерных сдвигов. Будьте коммуникабельны и не теряйте возможность пообщаться с коллегами или руководством. Если у вас была идея для улучшения рабочего процесса, то всю неделю прилагайте усилия для ее воплощения.

В течение недели наберитесь терпения и не принимайте поспешных решений. По возможности, старайтесь советоваться с близкими, чтобы принять правильное решение.

Все ваши запланированные рабочие поездки пройдут удачно, если к ним заранее подготовиться. Астрологи рекомендуют не прятать чувства за маской равнодушия. Вашему партнеру очень нужно внимание, которого ему не хватает.

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Вторая половина недели благоприятна для занятий спортом, а если вы ждете весну, чтобы записаться в зал, то именно сейчас наиболее оптимальное время, чтобы начать задуманное. Особое внимание стоит уделить питанию – избегайте тяжелой пищи и алкоголя, ведь это может привести к проблемам с пищеварением. Из-за обилия пищи в организме, вы будете чувствовать тяжесть и усталость.

Благоприятный день: 29 января

Неблагоприятный день: 1 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Близнецов

Вас ожидает черезвычайно положительная неделя, ведь вы будете на пике своей активности! На работе у вас будет более чем достаточно дел, но вы со всем справитесь и добьетесь поставленных целей. Однако, не забывайте, что вы должны быть бдительными и как можно четко формулировать требования к своей работе и другим. Вероятно, вам предложат интересный проект, который потребует командировки на длительное время. Не раздумывайте ехать или нет, а смело отправляйтесь, результаты вас будут очень радовать.

В период с 29 по 31 января вас будут ожидать радостные новости издалека. Также вы сможете освободиться от того, что угнетало вас в любовной сфере. У семейных представителей Знака возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

В конце недели вам стоит взять дополнительный выходной, если есть такая возможность. Вам нужно больше времени, чтобы отдохнуть после такой насыщенной недели и привести свои мысли в порядок.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 31 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Рака

Для Раков на этой неделе появится шанс завязать интересные знакомства, заложить фундамент для сотрудничества и открыть в себе творческий потенциал. Не отказывайтесь от рабочих предложений, которые будут поступать. Они вас будут только мотивировать и вдохновлять.

Период с 29 января по 1 февраля очень благоприятный для продвижения в карьере. Не бойтесь собственных амбиций и воплощайте в жизнь планы, которые уже давно хотели осуществить. У вас все получится, даже вопреки обстоятельствам.

Начало недели – лучшее время для обучения, поездок, общения с людьми и новых знакомств. В среду будьте осторожны с алкоголем и вредной пищей. Выходные посвятите только себе и забудьте хоть немного о работе.

Благоприятный день: 3 февраля

Неблагоприятный день: 30 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Льва

На этой неделе Львов ожидает несколько неприятных сюрпризов. Постарайтесь отнестись к ним оптимистично и вынести только полезные выводы для себя. Первая половина недели будет непредсказуема, поэтому не волнуйтесь, если что-то пойдет не по вашему плану.

Чтобы период с 28 по 31 января принес хорошие новости и минимум волнений, заранее планируйте личные дела. Заручитесь поддержкой друзей, если сомневаетесь в каком-то шаге – советуйтесь с близкими и хорошо взвешивайте все преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что неделя неблагоприятная для выяснений отношений с руководством. Если вас что-то беспокоит, оставьте разговор на лучшее время.

Ваше здоровье будет в норме, поэтому вы можете смело заниматься спортом с нагрузками. На выходных у вас будут гостить друзья, поэтому будьте готовы к расходам и мелким хлопотам.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 29 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Девы

В первой половине недели вас могут ожидать финансовые проблемы, но уже в среду вам удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов, или же неожиданно получите премию. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений на работе.

В период с 29 января по 1 февраля будьте осторожны с занятием спортом и физическим трудом, ведь есть риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления.

Домашние дела лучше решить до конца недели – в пятницу, субботу посвятите собственным делам – покупками, изменению прически и тому подобному. Если у вас есть незавершенные дела на работе или не выполненные обещания перед друзьями – выделите время в воскресенье. Вас ожидает успех, а результат не заставит себя долго ждать.

Благоприятный день: 1 февраля

Неблагоприятный день: 28 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Весов

На этой неделе удача будет на вашей стороне. Если у вас есть нерешенные задачи или рабочие вопросы – новая неделя очень благоприятна для их решения. Поставьте себе новые задачи, но только те, которые можно выполнить в ближайшее время. От планов, которые могут подождать – лучше воздержаться.

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться неприятными последствиями в будущем. Будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не вызвать ссору. В начале недели вы встретите человека, с которым давно не виделись.

Финансовое положение не претерпит существенных изменений. Звезды рекомендуют пересмотреть свои потратить и уменьшить их там, где это возможно. Полезно будет заняться спортом, особенно в среду или четверг. Выходные лучше посвятить работе по дому.

Благоприятный день: 31 января

Неблагоприятный день: 3 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе с легкостью решат все вопросы, которые беспокоили их достаточно долгое время. На работе вас ожидают некоторые изменения. Вероятно, это будет изменение графика или повышение заработной платы. Будьте осторожны с руководством, если очень долго будете доказывать свою "правоту" – 28 января вас ожидает конфликт.

Возможности во всех сферах постепенно расширятся, но сейчас для вас важно сохранять стабильность и заботиться о здоровье. Если работу нельзя отменить, старайтесь забыть о ней хоть на некоторое время.

На бытовом уровне нужно избавляться от старых вещей – сделайте генеральную уборку дома и просмотрите свой гардероб. Проявляйте заботу и попечение о близких. Просьбу о помощи не отклоняте, даже если кто-то просто хочет с вами поговорить. Период с 30 января по 2 февраля – благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки.

Благоприятный день: 30 января

Неблагоприятный день: 2 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Стрельца

Ваша склонность к стремительному принятия решения приведет к тому, что многие детали останутся за кадром, потому возникнут неожиданные препятствия. Начало недели вас порадует: вы познакомитесь с интересными людьми, совершите увлекательную поездку и помиритесь с тем, с кем давно есть конфликт.

На работе у вас будут кипеть дела, не исключена срочная поездка. В конце недели ожидается существенное денежное поступление. В первый же день воздержитесь от спонтанных покупок, есть риск приобрести некачественный товар.

На выходных уделите внимание здоровью и откажитесь от потребления алкоголя, так как это может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Благоприятный день: 29 января

Неблагоприятный день: 1 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Козерога

В вашей жизни начнут с новой недели происходить изменения, к которым вы так долго шли! Козерогов, которые только начали отношения, ожидают серьезные изменения в виде совместного проживания с партнером. Не бойтесь делиться собственными эмоциями с партнером, вы можете рассчитывать на его полное понимание.

На работе не поддавайтесь на провокации своих недоброжелателей. Коллега, который больше всего вас раздражает, вскоре уволится с работы и вы сможете спокойно погрузиться в рабочий процесс.

В среду вас ожидают существенные финансовые поступления. Четверг и пятница очень благоприятны для крупных покупок, о которых вы давно мечтали. Приобретенный товар полностью оправдает все ваши ожидания.

Ваше здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя. Выходные проведите в кругу семьи или любимого человека за просмотром фильмов или нового сериала.

Благоприятный день: 28 января

Неблагоприятный день: 31 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Водолея

Неделя для Водолеев очень благоприятная в финансовом плане. Вас ожидает существенное денежное поступление. Однако не стоит скупать все, о чем вы мечтали или придумали себе – есть риск приобрести некачественный товар. Отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.

Неделя удачна для генеральной уборки и работы. Астрологи рекомендуют проследить за состоянием здоровья, чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины. Этот период также благоприятен для обучения или освоения новой профессии.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось немного проблем, но даже их вы упорно игнорируете. После откровенного разговора с любимым человеком, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 3 февраля

Неблагоприятный день: 30 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля 2019 для Рыб

Период с понедельника по среду очень благоприятный для любых начинаний. Запишитесь на лекции, доклады или мастер-классы, которые будут проходить в вашем городе. Они дадутся вам удивительно легко и принесут хороший результат. Всю неделю посвятите учебе или чтению новой книги. Чтобы быстро и легко прочитать книгу – поделите количество страниц на 7 дней, так вы получите число страниц на каждый день, которые вы должны прочитать.

Конец января и начало февраля станет для Рыб трамплином в новую и желанную жизнь. Ваш старт окажется не таким тяжелым, как кажется. Наоборот, вы подниметесь к вершине славы очень быстро благодаря стараниям и добросовестной работе.

Приятные эмоции принесут встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами на этой неделе проблем не будет. Бодрость и энергию принесут занятия спортом.

Благоприятный день: 2 февраля

Неблагоприятный день: 29 января