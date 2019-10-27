Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для всех знаков Зодиака интересный и оригинальный. Ваши силы к работе будут на пике. У вас появится желание активно посещать культурные мероприятия, знакомиться с творческими людьми, ходить на концерты и посещать светские мероприятия. Читайте гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Овна

На этой неделе рекомендуется уделить больше внимания семейным делам и общению с близкими. Новая неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для новых знакомств. Если вы хотите купить мобильный телефон, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас удачное время для активного обмена мнениями, обучения.

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Вам нужно как можно быстрее сконцентрироваться на своих текущих делах на работе. Повышенная концентрация лишней не будет. На этой неделе вам нужно быть готовыми к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок.

Будьте осторожны с деньгами, если речь идет о финансовых операциях. Тщательно все проанализируйте, перед крупной покупкой или вложением денег.

Благоприятный день: 31 октября

Неблагоприятный день: 2 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Тельца

У Тельцов новая неделя пройдет довольно интересно и вдохновенно. Однако вашей проблемой будет неуверенность в себе, и это нужно немедленно исправлять. Соберите все свое внимание в кулак и позаботьтесь о своем настроении.

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В любовной сфере вас ждут очень приятные моменты. Астрологи советуют вам больше прислушиваться к своему партнеру. После откровенного разговора ваши отношения станут крепче и надежнее.

На работе вас ждут сюрпризы. Это может быть связано с вашей зарплатой. Благодаря Вашей плодотворной работе и стараниям, вы получите премию. Неделя также является благоприятной для дальних путешествий. Если есть возможность – планируйте поездки за пределы города, или за границу.

Благоприятный день: 28 октября

Неблагоприятный день: 30 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Близнецов

Близнецы на этой неделе будут окрыленны будущими планами и путешествиями. Вас вдохновят новые цели, к которым вы мечтаете приблизиться. Если вы будете добросовестно над собой работать, то раскроете и такие таланты, о которых даже не догадывались.

Ваши отношения с партнером имеют все шансы выйти на новый и лучший уровень. Если вы не можете признаться в любви, то просто придумайте, как бы вы смогли сблизиться с человеком. Запланируйте на выходных со своей половинкой романтический ужин, от этого ваша любовь только усилится.

Будьте осторожными с деньгами. Есть большой риск, что большая часть ваших средств уйдет на развлечения, о которых впоследствии вы будете жалеть. Будьте внимательны к расходам и старайтесь не покупать ненужные вещи, которые вам не понадобятся.

Благоприятный день: 3 ноября

Неблагоприятный день: 28 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Рака

Новая неделя принесет перемены в вашу жизнь. Если вы запланировали путешествие, то вполне вероятно, что в период вашего отдыха у вас возникнет новый захватывающий роман. Не бойтесь таких изменений, они пойдут вам только на пользу.

Отношения с руководством и коллегами улучшатся, вам могут предложить повышение зарплаты, или же предложат интересный высокооплачиваемый проект. Не бойтесь брать на себя ответственность. Результат не заставит себя ждать.

В понедельник ждите сюрприз, которым вы будете приятно удивлены. Контролируйте свои вещи в общественном транспорте, так как можете нарваться на мошенника. Не будьте упрямыми, потому что ваша импульсивность грозит ссорой с близкими. Во вторник импульсивность и упрямство могут поссорить вас с близкими людьми.

Благоприятный день: 30 октября

Неблагоприятный день: 1 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Льва

Львам стоит уделить время отдыху. Ваши бессонные ночи уже в который раз сказываются на вашей внешности и общем состоянии Позвольте себе 7-8 часов на сон, чтобы дать организму новые силы.

Астрологи советуют вам выйти из своей зоны комфорта. Идите на кофе в те места, в которых вы ранее не были, прогуливайтесь по неизвестным улочкам, просыпайтесь раньше или делайте те вещи дома, к которым вы не привыкли – двигайтесь только вперед.

Вторая половина недели благоприятна для учебы и открытия чего-то нового. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

Благоприятный день: 3 ноября

Неблагоприятный день: 31 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Девы

Внутренне вы очень напряжены. Вам обязательно нужно найти способ расслабиться. На работе вы будете громко заявлять о своих амбициях. Приложите все усилия, чтобы быть первыми и лучшими во всем, чем вы занимаетесь.

Если ваши отношения со второй половинкой не в лучшем состоянии, то вам стоит это обсудить. Тщательно подумайте над тем, что вас беспокоит и что вы хотели бы изменить. Это позволит вам стать ближе и улучшить ваши чувства.

Обратите внимание на свое здоровье. Заботьтесь об иммунитете и тепло одевайтесь. Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Вас ожидают неожиданные расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройства пространства. Не бойтесь купить что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – то вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 2 ноября

Неблагоприятный день: 28 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Весов

Весам астрологи рекомендуют на этой неделе обратить внимание на свое здоровье. Новая неделя для вас станет не слишком легкой, однако, если проявить терпение – преодолеете много препятствий. Не будьте требовательными к людям так же, как и к себе самому. Есть большая вероятность, что отношения с вашей половинкой сложатся наилучшим образом.

Не отказывайтесь от отдыха или посещения любых мероприятий. Каждое событие принесет вам новые эмоции и незабываемые ощущения. Не жертвуйте собой ради работы, ведь вам нужно больше времени уделять собственному спокойствию и гармонии.

Будьте внимательнее к мелочам. Вам не помешает дисциплина и аккуратность. Вы произведете хорошее впечатление на людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома. Новые проекты вдохновят вас на трудовые подвиги.

Благоприятный день: 29 октября

Неблагоприятный день: 2 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Скорпиона

Ваши силы к работе сейчас на пике. У вас появится желание активно посещать культурные мероприятия, знакомиться с творческими людьми, ходить на концерты и посещать светские мероприятия. Этот поток интересных событий будет манить вас каждый раз больше и больше. Возможно, это именно то, что вы так давно искали.

У одиноких Скорпионов есть большая вероятность встретить свою вторую половинку. От работы вы будете получать удовольствие. Все задания будут вам под силу. Вас будут хвалить руководство, коллеги и друзья. Будьте прилежными и не подводите близких в будущем. Также вас ждет приятный сюрприз в виде финансового вознаграждения. Согласно прогнозу, эта неделя благоприятна для приобретения новой одежды.

Оставьте в прошлом все неудачи и поражения, напряженность, споры и нервы – наслаждайтесь моментом. Наконец настало время успокоиться и получить удовольствие от различных сфер жизни.

Благоприятный день: 28 октября

Неблагоприятный день: 31 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Стрельца

Стрельцам нужен отдых. Вам об этом просто кричат все окружающие: родители, друзья, коллеги. Избыток работы только усугубит ситуацию. Вам стоит выделить несколько дней на отпуск. Поверьте, прогулки и новые места зарядят вас новой энергией.

Финансов будет хватать вдоволь и на путешествия, и на все, что вы решите приобрести. Астрологи рекомендуют Стрельцам позаботиться о зрении. Постарайтесь не подвергать глаза повышенным нагрузкам, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им требуется дополнительный уход и питание. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, так как вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеск.

Благоприятный день: 2 ноября

Неблагоприятный день: 30 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Козерога

Козероги засиделись дома и на работе. Вам надо чаще гулять, если этому будет способствовать погода. Вероятно, вам удастся познакомиться с интересной личностью. Если вы начинаете планировать путешествие на следующий год, то звезды рекомендуют отправиться в экзотическую страну. Вам нужны невероятные впечатления.

Вы можете получить деловое предложение, на которое сразу соглашаться не стоит. Хорошо взвесьте все за и против. Сдерживайте эмоции с людьми, которые вас окружают. Будьте терпеливее и не пытайтесь всех критиковать.

Будьте внимательны с едой – избегайте жареных, пересоленных блюд и сладкого. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Благоприятный день: 1 ноября

Неблагоприятный день: 3 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Водолея

Вашему настроению завидуете даже вы сами – вы будете полны сил, энергии и задора. Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – постарайтесь заниматься мелкими делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах на этой неделе полагайтесь полностью на ваше сердце и интуицию – они подскажут правильный выбор.

Благоприятный день: 29 октября

Неблагоприятный день: 2 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для Рыб

Новая неделя будет удачной для проведения важных разговоров. На этой неделе вы будете красноречивы как никогда. Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться успех и заслуженное финансовое вознаграждение.

Звезды говорят, что неделя будет благоприятной для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Вероятно, вы получите вознаграждение, которого даже не ожидали, однако не спешите тратить средства. Через некоторое время они вам понадобятся на более важные дела, возможно, вам нужно будет купить новый телефон или сдать его в ремонт. Рыбам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния.

Благоприятный день: 28 октября

Неблагоприятный день: 1 ноября