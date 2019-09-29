Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для всех знаков Зодиака будет достаточно позитивным. Ваши умственные способности будут на высоте, вы уладите все дела, которые откладывали, и познакомитесь с интересными людьми. Читайте гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Овна

Новая неделя благоприятна для переговоров, работы с информацией и документами, обучения и поездок. Все идеи и планы будут воплощены в жизнь, астрологи говорят, что сейчас выгоднее проявить свои способности.

Для вас особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется удача в каком-то деле или же вы выиграете в лотерею. Не избегайте общения с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж.

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На выходных в спокойной обстановке обдумайте свои планы на будущее – поставьте себе цели и уверенно им следуйте. Если чувствуете, что занимаетесь не тем, что по душе – меняйте это. Сконцентрируйтесь на самом важном и не распыляйтесь на мелочи.

Благоприятный день: 1 октября

Неблагоприятный день: 30 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Тельца

В начале недели рекомендуется решить все проблемы, которые у вас накопились за выходные дни. Рекомендуется расписать свой бюджет, чтобы быть в курсе всех расходов.

Среди недели у вас может проснуться большой аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Выходные благоприятны для приятных моментов и встреч с друзьями. Рекомендуется посетить развлекательное мероприятие. Прекрасно подойдут кино, театр или концерт.

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Благоприятный день: 2 октября

Неблагоприятный день: 4 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Близнецов

На этой неделе вам улыбнется удача на работе: готовьтесь к интересным задачам, вызовам и денежным предложениям. Однако зависть других может все испортить, поэтому избегайте конфликта.

Дома вас ждут много задач, которые вам обязательно надо решить. Сделайте генеральную уборку, завершите все свои дела и займитесь тем, о чем давно думали: кулинария, вышивка, вязание или рисование. Новое хобби раскроет ваш истинный потенциал.

Звезды призывают позаботиться о себе. В конце недели устройте себе релакс-программу, которая поможет снять напряжение и стресс после интенсивной работы.

Благоприятный день: 2 октября

Неблагоприятный день: 30 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Рака

На этой неделе Ракам будет под силу преодолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло.

Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем вещам, которые касаются непосредственно важных дел.

В конце недели ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы решить дела, требующие от вас особой бдительности и сил. Однако начинать новые дела не стоит.

Благоприятный день: 1 октября

Неблагоприятный день: 6 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Льва

Сейчас для Львов не лучший период браться за новое дело. Однако это не значит, что надо расслабляться на работе. Если у вас будет встреча с руководством, продемонстрируйте все свои коммуникативные навыки и разговор обязательно увенчается успехом.

Не игнорируйте своих любимых, ведь ваша поддержка им сейчас очень нужна. Не ставьте свое видение и приоритеты на первое место. Прислушайтесь к своей второй половинке и вместе решите проблему.

Что касается выходных, то забудьте о работе и посвятите 2 дня только себе. Купите новую книгу, понежьтесь вволю в ванной, посмотрите новый фильм или составьте план на будущее. Полный релакс наделит вас энергией и радостью.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 2 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Девы

На этой неделе астрологи Девам не рекомендуют перегружать себя работой. Желательно заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению. Неделя идеально подходит для экспериментов в самых разных сферах жизни.

В личной жизни у вас пора сближения и романтики на самом качественном уровне. Тем, у кого есть пара – рекомендуется устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое коренным образом может изменить вашу жизнь.

На выходных стоит взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями и задачами.

Благоприятный день: 30 сентября

Неблагоприятный день: 5 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Весов

У Весов сейчас не самая благоприятная рабочая атмосфера: давление руководства, недоразумения с коллегами. Если вам сложно и психологически трудно, то поговорите об этом с человеком, которому действительно доверяете. Возможно, пришло время сменить работу.

Если у вас в перспективе покупка квартиры или новый переезд, то астрологи рекомендуют не медлить и переезжать на новое место.

Обратите внимание на состояние здоровья. Если вас часто беспокоит головная боль, то вам стоит пройти консультацию у врача. Если будет способствовать погода, в выходные дни соберитесь с друзьями на осенний пикник.

Благоприятный день: 2 октября

Неблагоприятный день: 4 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Скорпиона

У Скорпионов сегодня будет много сил. Смело беритесь за дела, которые вам будут получаться как никогда успешно. По возможности в среду займитесь спортом. Это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Найдите время для размышлений. Это очень необходимо тем, кто имеет много претензий к своему нынешнему положению и жизни. Возможно, стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться с мыслями.

Также эта неделя будет благоприятна для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – начните составлять резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Благоприятный день: 3 октября

Неблагоприятный день: 2 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Стрельца

Для Стрельцов новая неделя будет удачной и радостной, если вы будете открытыми к другим. Постарайтесь детально спланировать свои дела, тогда вы с легкостью распрощаетесь с "хвостами", которые накопились за предыдущие дни.

В начале недели ожидайте приятные новости, касающиеся финансов. Ваша работа вас сильно порадует: все вам будет удаваться легко и непринужденно. Чтобы привлечь в свою жизнь новых людей, очистите пространство. Рекомендуется выбросить старую одежду, которую вы не одеваете, избавиться от ненужных переписок в телефоне и очистить пространство от вещей, которые вам мешают.

В субботу сделайте дома генеральную уборку, а вечером устройте второй половинке романтический ужин. Таким образом вы немного восстановите чувства, которые в последнее время погасли.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 30 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Козерога

Судьба может приготовить для Козерогов небольшие испытания. Особенно это касается тех, кто привык действовать по четким правилам и не отступать от плана. Впрочем, не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

Несмотря на озабоченность дня, стоит найти время на маленькие приятности. Прогуляйтесь с подругой или встретьтесь с другом за чашечкой кофе.

В конце недели откажитесь от шопинга – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Водолея

К концу недели вам нужно завершить все начинания, которые накопились за последнее время – в рабочих вопросах и в отношениях. Неделя максимально благоприятна для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность.

Ваша решительность также вам сыграет на руку в личных и любовных вопросах. Одинокие Водолеи имеют все шансы встретить надежного партнера, однако для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Благоприятный день: 4 октября

Неблагоприятный день: 6 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября 2019 для Рыб

Новая неделя для Рыб начнется очень продуктивно. Если вы хотите получить новые знания, пойти на курсы, или завершить начатое дело до конца – обязательно сделайте это на этой неделе. Звезды помогут вам во всех начинаниях, если вы будете прилагать усилия.

На выходных посвятите свое время на посиделки с друзьями и прогулки, если этому будет способствовать погода. А также запланируйте все дела до конца года.

Будьте осмотрительны в отношнии друзей и коллег, с которыми вы работаете, могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты. В пятницу внимательно следите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Не выходите из дома лишний раз с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

Благоприятный день: 1 октября

Неблагоприятный день: 3 октября