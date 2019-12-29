Гороскоп на неделю 30 декабря 2019 – 5 января 2020 для всех знаков Зодиака будет весьма богатым на события. Всех ждет четкое планирование своих целей и желаний, хорошее настроение, интересные события и приятные знакомства. Читайте гороскоп на неделю 30 декабря 2019 – 5 января 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 30 декабря 2019 – 5 января 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Овна

На этой неделе Овнам стоит обратить внимание на людей, с которыми вы находитесь в плохих отношениях. Астрологи рекомендуют вам перед Новым годом помириться и закрыть все пробелы, которые случились ранее.

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В середине недели найдите время, чтобы составить план на весь год. Не медлите, так как вам уже в начале января нужно знать, куда двигаться дальше. Не ленитесь выделить на это время – четкий план позволит вам осуществить все цели, которых вы хотите достичь.

На выходных вам представится хорошая возможность изменить свою жизнь, не отказывайте друзьям во встрече. Новые знакомства привлекут в вашу жизнь события, которые вам в будущем пригодятся.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 30 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Тельца

Новая неделя для Тельцов будет очень насыщенной – у вас возникнет много интересных и перспективных идей. Старайтесь все эти идеи записывать, чтобы потом вернуться к их воплощению. Предложите своему руководителю в начале Нового года идеи, над которыми вы давно думали и хотели реализовать, и вы услышите много полезных советов. К тому же зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного работника.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разорвать отношения стоит в первой половине недели. Гороскоп обещает Тельцам прилив сил и вдохновения в творчестве.

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Выходные благоприятны для начала спортивных нагрузок. Однако, не нагружайте свой желудок в период праздников большим количеством еды. Вы не навредите организму, если будете все выполнять размеренно и под руководством инструктора.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 2 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Близнецов

На этой неделе Близнецам рекомендовано следить за деньгами. Вполне возможно, что вам придется потратить намного больше, чем вы ожидали.

Неделя для всех представителей знака будет полна бодрой энергии и силы, направленной в позитивное русло. Ее желательно посвятить благотворительности и отдыху.

Выходные лучше провести в покое и детально разобраться с задачами, которые вы поставили себе в Новом году. Стоит быть осмотрительными со здоровьем, не перегружайте организм вредной пищей.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 5 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Рака

Сейчас для Раков отличное время, чтобы взяться за новое дело. Однако это не означает, что надо расслабляться на работе, даже несмотря на то, что уже конец года. Если у вас будет встреча с руководством, продемонстрируйте все свои коммуникативные навыки, и разговор обязательно увенчается успехом.

Не игнорируйте своих любимых, ведь ваша поддержка им сейчас очень нужна. Не ставьте свое видение и приоритеты на первое место. Прислушайтесь к своей второй половинке и вместе решите проблему.

Что касается выходных, то посвятите это время только себе. Начните читать новую книгу, понежьтесь вволю в ванной, включите новогодний фильм или составьте план на будущее. Полный релакс наделит вас энергией и радостью.

Благоприятный день: 1 января

Неблагоприятный день: 2 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Льва

Неделю для Львов будет насыщена важными событиями. У вас будут неотложные дела, связанные с финансами, технологиями и документами. Середина недели предвещает одиноким парам встречу с человеком, с которым вас будут связывать теплые отношения на протяжении долгого времени. Возможно, все случится в новогоднюю ночь?

Не исключено, что вас будут ждать сюрпризы: на работе, дома или просто на улице. Ваше настроение будет каждый день улучшаться, вероятно, вы даже захотите выйти из своей зоны комфорта и таки запишетесь на плавание, йогу или в тренажерный зал.

Вашим стимулом к работе станет четкое планирование дня. Не игнорируйте тайм-менеджмент и тщательно составьте список дел, одно за другим.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 5 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Девы

Неделю для Дев может оказаться непредсказуемой. В середине недели работа будет идти хорошо, вам будет все удаваться. Если вы давно планировали поменять дизайн в своей комнате – самое удачное время с Нового года изменить свой любимый уголок.

Неделя также удачна для шопинга. Порадуйте себя новой и модной одеждой. Не стоит слушать подруг и друзей, слушайте свою интуицию и покупайте то, что вам нравится больше всего.

На выходных позаботьтесь о своем здоровье. Откажитесь на время от сладких напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонезов. В субботу ни в коем случае не давайте свои деньги чужим людям, это для вас может плохо обернуться.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 1 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Весов

Весов на этой неделе ждут удачные покупки и насыщенные эмоциями дни. У вас есть отличный шанс приобрести недвижимость, автомобиль или бытовую технику. Новая неделя – удачное время для инвестиций, от которых вы в будущем получите немалую прибыль. Однако лучше отказаться от кредитов и займов, так как они ничего хорошего не принесут.

В начале недели вы будете чувствовать себя не очень хорошо, поэтому не спешите выполнять все дела подряд, потому что они будут забирать у вас много энергии. Однако ближе к выходным ситуация улучшится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат интересную должность, от которой вы не сможете отказаться.

Рекомендуется никому не одалживать деньги, даже друзьям: есть большая вероятность того, что вам эти деньги будут очень долго возвращать. На выходных обратите внимание на свое здоровье, возможно, оно несколько ухудшится, поэтому берегите себя.

Благоприятный день: 3 января

Неблагоприятный день: 5 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Скорпиона

Энергия Скорпионов всю неделю будет бить ключом и заряжать всех вокруг. Звезды благополучно будут повышать вашу активность. Не огорчайтесь, если ваше достижение не оценит руководство. Поверьте, они все видят. Вскоре все ваши старания будут оценены должным образом. Главное – это результат, который поможет вам распознать в себе хорошие качества.

Вторник – удачное время для украшения комнаты новогодним декором. В этот день рекомендуется посетить парикмахерскую и изменить образ к Новому году.

Минус новой недели в том, что вам придется "разрываться" между работой и собственным жилищем. С началом года у вас слишком много рабочих хлопот. Дома будет слишком много дел, которые вы не будете успевать выполнять, на работе дела будут идти в бешеном темпе, поэтому вам придется перетруждаться. Однако, несмотря на быстрый ритм жизни, вам удастся все осилить и преодолеть.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 1 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Стрельца

Начало недели для Стрельцов будет немного тяжелым. Работа будет истощать, а дома не захочется ничего делать. Многие ваши планы не осуществятся.

Любой выход на чашку кофе с друзьями обернется для вас разочарованием. Рекомендуется уделить свое время чему-то красивому, уютному и интересному. Будьте осторожны в общении – возможны конфликты на ровном месте.

Выходные пойдут на улучшение. В субботу вы будете энергичны и веселы. Рекомендуется весь день уделить генеральной уборке. Возможно, большую часть дня вы потратите на глупости, но в общем выходные выйдут продуктивными.

Благоприятный день: 31 декабря

Неблагоприятный день: 1 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Козерога

На этой неделе Козероги будут активно завершать все свои дела. Вам стоит прислушаться к своему окружению и друзьям. Не бойтесь начать контактировать с незнакомыми и влиятельными людьми. Вы удивитесь их доброте, отзывчивости и простоте.

В середине недели контролируйте свои финансовые траты. Не тратьте все средства, так как вас ждут более важные расходы. Всю неделю уделите ярким эмоциям, которые будете с удовольствием вспоминать в течение долгого времени.

Не бойтесь демонстрировать окружающим свои умения и знания, смело меняйте прическу или стиль одежды, поскольку новый год полностью способствует любым начинаниям. В конце недели еще не очень расслабляйтесь, а по возможности ищите новых партнеров и перспективы, которые пригодятся вам в будущем.

Благоприятный день: 4 января

Неблагоприятный день: 30 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Водолея

Водолеям рекомендуется всю неделю проявлять все свои способности. Смело беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро, и они вас очень порадуют.

Изменения в вашей личной жизни тоже могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру. Если вы еще не составили план на будущий 2020 год, рекомендуется выделить на это время. Именно от четкого планирования зависит 50% вашего успеха.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите себе никаких запретов в тяжелой и вредной пище. От такого питания вы можете легко набрать вес, от которого потом будет трудно избавиться. Составьте себе график и меню правильного питания.

Благоприятный день: 2 января

Неблагоприятный день: 31 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбам любое изменение деятельности пойдет на пользу. Все дела вы будете добросовестно выполнять, поэтому у вас есть все шансы провести неделю в хорошем настроении.

На работе все будет идти, как всегда, без особых неприятностей или больших сюрпризов. Отношения с коллегами и друзьями протекают в дружелюбном русле. Астрологи рекомендуют не терять время и составить четкий план на Новый 2020 год.

В середине недели займитесь эффективными дыхательными практиками, сделайте генеральную уборку в своем шкафу и избавьтесь от вещей, которые вас угнетают. Входите в Новый год не только с чистыми помыслами, но и с чистым домом.

Благоприятный день: 1 января

Неблагоприятный день: 2 января