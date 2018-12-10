Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака предполагает спокойный день. Когда будете просить о совете или подсказке от других, не забывайте их внимательно слушать. Читайте гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

День удачен для обучения и старта новых начинаний. Те, хо задумали воплощать в жизнь свои грандиозные идеи, не останутся обделенными фортуной. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Овна

Избегайте участия в закулисных интригах. Постарайтесь не вмешиваться в не слишком этические разговоры о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.

У многих представителей знака сильным будет стремление к переменам. Однако сегодня лучше отдайтесь фантазиям, а решительные действия отложите до лучших времен, которые придут вот-вот.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Тельца

Наступило отличное время для отказа от закоренелых вредных привычек и открытия нового в жизни. Желательно выделить несколько часов на себя – для саморазвития, творчества. Везти сегодня будет и людям умственного труда.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Близнецов

Сегодня Близнецов ждет выполнение важной миссии. Вам будет трудно примириться с ошибками и вам легко будет удаваться критика. День подходит для заботы о своем здоровье и красоте. Так что вместо того, чтобы искать недостатки других, уделите больше времени себе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Рака

Задуманные Раками дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления задуманного, решения трудных вопросов и проблем.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Льва

Принятые сегодня решения, вероятно, скоро захотите пересмотреть. Однако в целом день хорош для закладки фундамента новых дел и знакомств.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Девы

Сегодня с Девами злые шутки могут сыграть ошибки прошлого. Вероятно, людям приспичит вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть за них. Постарайтесь не обращать внимание на таких персонажей и не принимать их мнение во внимание. Всем свойственно ошибаться и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Весов

Отношения с родными и друзьями будут иметь склонность складываться как никогда удачно. Тем Весам, которым от природы присуще излишнее упрямство, сегодня будет удаваться легче воспринимать действительность и идти на компромиссы без эмоциональных потерь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Скорпиона

День не слишком благоприятен для Скорпионов, которые занимаются научной работой – возможны неожиданные повороты в делах и выявления подводных камней. Тем, кто занимается торговлей, вероятно удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Стрельца

Амбициозность Стрельцов сегодня может сталкиваться с небольшими препятствиями. Будьте терпеливы и уверены в своих действиях, и вы сможете решить даже сложные задачи.

Дома стоит избегать споров. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие выходки близких, а лучше сгладьте ситуацию. От этого выигрывают все.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Козерога

Козерогов окутает мир грез и воспоминаний, что в придачу к сонливому состоянию может стать причиной некачественного выполнения работы. Не удивляйтесь строгим взглядам руководителя, который такое настроение может легко заметить.

Возможны непредвиденные звонки от старых друзей или родственников, которых вы не видели давно.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Водолея

Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 декабря 2018 для Рыб

Рыбам сегодня стоит во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожными, не забывайте о разминке и правилах безопасности.