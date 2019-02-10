Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019 года, предусматривает удачный день для общения и встреч. Удача улыбнется водяным знакам – их сегодня не покинет хорошее настроение. Читайте гороскоп на 10 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День будет благоприятным для тех, кто любит проводить время активно и отстаивать идеи добра. Не бойтесь просить о поддержке у других – вы скорее всего будете услышанными. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Овнов

На этот день не стоит планировать важные встречи и серьезную работу, но если все же так случилось, что у вас нет другого выхода – не отчаивайтесь. Вероятнее всего, в конце концов все решится с выгодой для вас и без особых затрат энергии.

Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Тельцов

Тельцам, которым в этот день хочется искреннего разговора с другом, стоит взяться за исполнение этого желания. Душевный разговор в этот день наполнит силами, интузиазмом и энергией.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Близнецов

Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.

Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Раков

Тех, кто учится, сегодня ожидает успех – день очень удачный для усвоения новой информации. Этот момент могут использовать и те, кто уже давно надумывал выучить что-нибудь. Можно смело воспользоваться онлайн курсами.

С деньгами стоит быть осторожным, чтобы впоследствии не унывать из-за расходов на не слишком нужные вам вещи.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Львов

В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Дев

Сегодня для Дев предусматривают азартный день. В лотерею все же лучше не играть, а вот за эксперименты на любовном фронте можно браться смело. День будет благоприятным для выполнения ваших фантазий!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Весов

В этот день на вас может навалиться немалая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер рекомендуют провести дома, а если у вас все же запланированы гулянки – на алкоголь лучше не налегать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Скорпионов

В этот день Скорпионам рекомендуют не потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния.

Если будете иметь возможность помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу всем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Стрельцов

Сегодня Стрельцов может настигнуть очень дельная мысль, которая в будущем будет способствовать вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.

Избегайте интриг и сплетен – это только отнимет ваше драгоценное время и энергию, лучше используйте его на себя самого.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Козерогов

День Козерогам рекомендовано начать с ритуалов, которые заряжают энергией. Общение сегодня будет протекать в конструктивном русле, хотя эмоции и будут бурлить.

Вероятно, сегодня вам будет легче, чем обычно, найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, так как он выпадает не так уж часто.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Водолеев

День благоприятен для общения с детьми и родителями – отправляйтесь с ними на прогулку или возьмитесь за приготовление вкусной пищи, просмотр интересного фильма.

Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с двойной силой, а потому постарайтесь не погружаться в негативные мысли и эмоции.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 февраля 2019 для Рыб

Крупные проекты Рыбам сегодня лучше не начинать – есть больше шансов получить эмоциональный срыв, чем положительный результат. Лучше доделывайте старые "хвосты" и дела, которые не требуют чрезмерной физической активности.

Ощутимый результат принесут занятия, направленные на самопознание. Выделите немного времени для размышлений о жизни и медитации, самоуглубление пойдет на пользу.