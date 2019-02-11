Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2019 года, для всех знаков зодиака предусматривает день, полный энергии, – все будут куда-то бежать, что-то делать. Главное в этой буре не суетиться. Читайте гороскоп на 11 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день не стоит засиживаться на месте. А о лени и неоправданных поблажках для себя вообще лучше забыть. Тех, кто без причины будет хандрить, может постигнуть неудача, зато успех будет сопровождать активных людей, без злых намерений за душой. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Овнов

День не слишком благоприятен для Овнов, которые занимаются недвижимостью: возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней. Поэтому с важными решениями спешить не стоит, а по возможности желательно перенести решение относительно них.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Тельцов

Внимательно присматривайтесь и прислушивайтесь к окружающему миру, так как вас могут ожидать важные знаки. Если внимательно прислушаетесь к собственному внутреннему голосу – сможете удачно их истолковать. Главное не впадайте в крайность, ища знаки сверху, а спокойно приступайте к выполнению плана на день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Близнецов

Дела с деньгами Близнецам с 11 февраля стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, итоги которых не могут иметь существенную угрозу для вас в будущем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Раков

Любое перемещение, которое выходит за пределы вашей привычной деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а поэтому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Вероятно, вам захочется завести долгую беседу с близким человеком и поговорить о вечном. Не сдерживайте себя в этом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Львов

День, прежде всего, будет благоприятным для Львов, которые занимаются интеллектуальным трудом и финансами.

В этот день возможны серьезные переговоры. Постарайтесь сконцентрироваться и взвесить все моменты и подводные камни. В целом же удача будет на вашей стороне.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Дев

На Дев сегодня может навалится лавина работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Пишите список и от пункта к пункту выполняйте запланированное.

Из сложных ситуаций вам будет удаваться выйти с высоко поднятой головой – удача будет помогать справиться с ними и улаживать мелкие конфликты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Весов

Сегодня стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Тем, кто задумал начало серьезных дел, будет способствовать удача.

Своим слабостям не потакайте – лучше отложите лень на задний план и принимайтесь за самосовершенствование.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Скорпионов

Чрезмерная осторожность может быть мощным тормозом на пути к реализации ваших замыслов. Хорошо подумайте, не маскируете ли вы под "тщательным продумыванием ситуации" обычный страх.

Сегодня удачный день, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит вас к вашей мечте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Стрельцов

Сегодня к вам могут прийти идеи, воплощение которых потребует дополнительных ресурсов. Окружающие вам охотно помогут, но действительно важными делами лучше заниматься в одиночку. Так вы сможете лучше сосредоточиться и не отвлекаться на разговоры.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Козерогов

Для Козерогов 11 февраля окажется благоприятным периодом – если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Вероятно, у вас сегодня появятся удивительные, или же просто практические, идеи, которые помогут вам стать ближе к заветной мечте.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Водолеев

Сейчас у Водолеев благоприятное время для решения быстрых и энергичных дел. Впрочем старайтесь браться за работу, которая не требует особой концентрации внимания и больших затрат.

Также возможен прилив вдохновения, особенно у Водолеев, жизнь которых связана с творчеством.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 февраля 2019 для Рыб

Быть уверенным в себе можно лишь при условии, что вы знаете к чему идете и ради чего живете. Нерешительность порождает страх и не позволяет двигаться в правильном направлении. Колебания часто являются причиной того, что мы не можем двигаться вперед, а остаемся на посредственном уровне. Именно сегодня удачное время, чтобы заняться самоанализом и выяснить, что же является главным в вашей жизни.