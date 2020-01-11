Гороскоп на сегодня, 11 января 2020 года, предусматривает день, в который стоит не бояться открываться и открывать себя. Не бойтесь просить о помощи и помогать другим. Читайте гороскоп на 11 января 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня стоит сделать свою социальную жизнь в оффлайне активнее. Доверяйте людям и будьте открыты для общения. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 января 2020 для Овнов

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе – до отношений с родными. Вам под силу будет избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманную спор будет сильным.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 января 2020 для Тельцов

Вы будете очень добрыми и отзывчивыми – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 января 2020 для Близнецов

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь на него – результат вас будет радовать не долго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 января 2020 для Раков

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством. Будьте покладистыми и все обойдется.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 января 2020 для Львов

Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако к комфорту возвращаться не спешите сразу. Ближе к вечеру вам захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.

Читайте также: Гороскоп на неделю 6 – 12 января 2020 для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 января 2020 для Дев

Этот день принесет вам гору положительных эмоций, особенно, если вы проведете его с друзьями, оторвавшись от обыденности. Впрочем рутинные дела сегодня вас также не подавят, ибо будут даваться легко и непринужденно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 января 2020 для Весов

У Весов сегодня все будет спокойно – даже, если вокруг вас все будут бегать или суетиться, вы будете сохранять незаурядное внутреннее равновесие и гармонию. Будут способствовать этому ваши небесные покровители.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 января 2020 для Скорпионов

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте где вы накидываетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 января 2020 для Стрельцов

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел в которых вы не уверены держитесь подальше, по ним решения отложите на следующую неделю.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 января 2020 для Козерогов

Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой стиль жизни более здоровым.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 января 2020 для Водолеев

В этот день больше делайте того, что действительно важно и откажитесь от дел, которыми вы займетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы относительно других оставьте в прошлом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 января 2020 для Рыб

Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.