Гороскоп на сегодня 12 декабря 2018: гороскоп для всех знаков

Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки. Читайте гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.
В этот день хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня возможно неожиданное приятное известие. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Овна
Овнам вечером стоит маскимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее занятых представителей знака.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Тельца
Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Близнецов
У Близнецов сегодня может проснуться нешуточный аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Рака
Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.
На тривиальные разговоры лучше не отвлекаться, как и на бессмысленные сериалы или телешоу.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Льва
За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать по протоптанным путям.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Девы
Девы сегодня могут смело отправляться в путешествия или командировки. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совсем короткую дорогу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Весов
Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать приняться за доделывание любимых дел до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Скорпиона
Скорпионам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи большие упрямство и себялюбие.
Удачное время для походов за покупками, особенно за товарами, необходимыми для дома.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Стрельца
Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Впрочем начинать новые дела не стоит.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Козерога
Высокий уровень самокритичности сегодня поможет Козерогам лучше отделить действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Водолея
Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Рыб
Рыбам сегодня легко будет удаваться улаживание споров с другими. Впрочем встревать в чужие распри все же не стоит.
Многие представители знака в среду будут в больших хлопотах и погрузнут во встречах и телефонных разговорах.