Гороскоп на сегодня 12 декабря 2018: гороскоп для всех знаков

Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки. Читайте гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня возможно неожиданное приятное известие. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Овна

Овнам вечером стоит маскимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее занятых представителей знака.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Тельца

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Близнецов

У Близнецов сегодня может проснуться нешуточный аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Рака

Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.

На тривиальные разговоры лучше не отвлекаться, как и на бессмысленные сериалы или телешоу.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Льва

За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать по протоптанным путям.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Девы

Девы сегодня могут смело отправляться в путешествия или командировки. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совсем короткую дорогу.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Весов

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать приняться за доделывание любимых дел до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи большие упрямство и себялюбие.

Удачное время для походов за покупками, особенно за товарами, необходимыми для дома.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Стрельца

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Впрочем начинать новые дела не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Козерога

Высокий уровень самокритичности сегодня поможет Козерогам лучше отделить действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 12 декабря 2018 для Водолея

Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 декабря 2018 для Рыб

Рыбам сегодня легко будет удаваться улаживание споров с другими. Впрочем встревать в чужие распри все же не стоит.

Многие представители знака в среду будут в больших хлопотах и погрузнут во встречах и телефонных разговорах.