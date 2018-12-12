Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня 12 декабря 2018: гороскоп для всех знаков
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки. Читайте гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня возможно неожиданное приятное известие. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Овна

Овнам вечером стоит маскимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее занятых представителей знака.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Тельца

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Близнецов

У Близнецов сегодня может проснуться нешуточный аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Рака

Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.

На тривиальные разговоры лучше не отвлекаться, как и на бессмысленные сериалы или телешоу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Льва

За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать по протоптанным путям.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Девы

Девы сегодня могут смело отправляться в путешествия или командировки. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совсем короткую дорогу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Весов

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать приняться за доделывание любимых дел до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи большие упрямство и себялюбие.

Удачное время для походов за покупками, особенно за товарами, необходимыми для дома.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Стрельца

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Впрочем начинать новые дела не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Козерога

Высокий уровень самокритичности сегодня поможет Козерогам лучше отделить действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 12 декабря 2018 для Водолея

Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 грудня 2018 для Риб

Гороскоп на 12 декабря 2018 для Рыб

Рыбам сегодня легко будет удаваться улаживание споров с другими. Впрочем встревать в чужие распри все же не стоит.

Многие представители знака в среду будут в больших хлопотах и погрузнут во встречах и телефонных разговорах.

Теги: LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
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