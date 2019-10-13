Гороскоп на сегодня, 13 октября 2019 года, предусматривает день удачный для познания и изучения нового. С легкостью будут даваться духовные начинания. Читайте гороскоп на 13 октября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня благоприятное время для налаживания контактов и выполнения дел, на которые долго не хватало времени. Неблагоприятное время для финансовых операций. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Овнов

День будет благоприятным для активных обсуждений планов на будущее – особенно домашних вопросов. Ваши идеи могут найти поддержку, а общий брейншторм дать плодотворные результаты. Говорите и слушайте и все получится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Тельцов

Воскресенье принесет награду Тельцам, которые в последние дни боролись за свое место под солнцем. Даже небольшая победа подарит представителям знака спокойствие и способствовать большему сочувствию. Семейным стоит ожидать счастливого события или известие от родных.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Близнецов

Смелость и скорость – ваши врожденные качества, но сегодня вызовы судьбы будут сдерживать энтузиазм. В острых ситуациях старайтесь вовремя сдержать свой гнев и направить его в конструктивное русло. Например, словами объяснить свою позицию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Раков

Воскресенье обычно протекает медленно, но не сегодня. Водоворот событий не будет отпускать, что и не так уж плохо. В этот день усталость будет беспощадной именно к тем, кто решит бездельничать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Львов

Сегодня удачный день, чтобы превратить идеи в план действий. Не бойтесь начинать – главное написать первый пункт и дальше дело пойдет. Если потратите немного времени на продумывание стратегии – у дела будут высокие шансы на успех.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Дев

Если не знаете что выбрать – риск или рутину – взвесьте то, хотите вы развиваться или нет. Если ответ будет утвердительным, тогда привычный ход дел вам не подойдет. Занимаясь тем, к чему привыкли, мы топчемся на месте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Весов

В последнее время вы видели, как далеко готовы двигаться, чтобы поддерживать отношения. Не забывайте об этом опыте и сделайте выводы, особенно, если вы слишком жертвовали собой в отношениях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Скорпионов

Используйте время, которое сейчас есть для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам будет хорошо даваться – воспользуйтесь этим шансом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Стрельцов

Присмотрели красивую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Козерогов

Тем, кого задевают чужие успехи – стоит задумается, не кроется ли на самом деле за ними недовольство собственными неудачами. Возможно пришло время взяться за себя, вместо того, чтобы ругаться или завидовать другим. При таком изменении жизнь приобретет яркие краски.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Водолеев

Ставить интересы других выше своих – это дело благородное, но увлекаться им не стоит. Здоровый эгоизм и трезвое понимание своих сил и потребностей помогут не переборщить с альтруизмом. Если пренебречь заботой о себе – можно подвергнуться опасности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 октября 2019 для Рыб

Ваша любовная жизнь имеет шансы заиграть новыми красками – активность в этой сфере сегодня будет расти. Не удивляйтесь, если вы вдруг захотите, променять спокойный вечер на экстравагантное событие.