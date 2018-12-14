Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для подведения итогов. В этот день следует опасаться пьяных людей и ситуаций, которые могут навредить вашему здоровью. Читайте гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Сдержанность и благоразумие в этот день спасут вас от роковых ситуаций. Желательно воздержаться от несрочных дел вне дома. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Овна

Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками и взяться за нормализацию массы тела.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Тельца

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Близнецов

На работе и дома дела будут идти умеренно хорошо, но осторожность лишней не будет. Возможен успех в решении давних проблем.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Рака

В этот день пострайтесь быть честным с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой.

Сейчас высок риск травм и аварий. Берегитесь и избегайте опасных ситуаций.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Льва

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Это же касается и работы – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Девы

В этот день вас будут очень раздражать правила, которые установили другие. Вы просто таки будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

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Просто помните, что есть люди, которым удобнее придерживаться более простого плана, и не рисковать. Вы же сегодня будете готовы пожертвовать ради эфемерной победы.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Весов

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно, дело за делом, уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Скорпиона

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Стрельца

Для Стрельцов день может показаться не из легких, но результат будет стоит затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет – займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Козерога

Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми в жаркие дискуссии в этот день встревать не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть дела поважнее.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 14 декабря 2018 для Водолея

День будет удачным для работы или активного отдыха – битье баклуш отложите на позже. Водолеи-карьеристы почувствуют прилив энергии, который нужно будет непременно применить. Вероятно, вам придется поработать в команде.

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Будьте осторожны, потому что если захотите показать свое превосходство над другими, то затащите себя в конфликт, из которого вряд ли сможете выйти победителем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 декабря 2018 для Рыб

Стабильность – главное слово для Рыб в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но на самом деле нотки консерватизма вам будут по нраву. На работе возможны неожиданные выходки коллег, однако ваш внутренний покой эти ситуации не пошатнут.