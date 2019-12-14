Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для рутинных дел. Не стоит сегодня пренебрегать вопросами здоровья. Читайте гороскоп на 14 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

В эту субботу будет везти тем, кто задумал завершение давно начатых дел. Удачно пройдут встречи, однако больших скоплений людей лучше избегать. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Овнов

Сегодня может открыться какая-то затяжная проблема. Вероятно, вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация пригодится вам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Тельцов

Вам сегодня легко будет удаваться быть самим собой. Насладитесь этим временем. Не стоит пускаться в этот день в углубленные размышления, детальный анализ проблем, взвешивание всех плюсов и минусов и терзаться дилеммами с принятием решений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Близнецов

Сегодня представители знака будут в прекрасном и даже оптимистичном настроении, что случается редко. Хороший юмор и доброжелательное отношение окажут положительное влияние на атмосферу дома, особенно если и в последнее время она была очень напряженной.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Раков

Несмотря на выходной, водоворот работы может не давать вам отдохнуть. Вероятно, что к задачам вам удастся подойти с полной преданностью и энтузиазмом, и это принесет вам измеримые эффекты в виде благодарности и вознаграждения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Львов

Вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенность и решимость – и вы справитесь с вызовами.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Дев

Сегодня не следует действовать слишком поспешно, ведь сутки будут нуждаться в здравом уме и серьезном подходе к проблемам. Быстрые и необдуманные поступки сегодня положительных результатов не принесут.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Весов

Вы можете с уверенностью ждать какую-то важную информацию. Будьте терпеливы и четко следуйте запланированному на сегодня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Скорпионов

Сегодня вас ждут многочисленные перемещения. Вероятны путешествия или неожиданные дела по работе. Не растеряйтесь и обязательно пристегивайте ремень безопасности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Стрельцов

Сегодня вам придется проявить свою строгость, Жесткость и умение приводить неоспоримые аргументы. Пригодятся и уверенность, и чувство справедливости.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Козерогов

Сутки обещают вам сегодня приятное, теплое и солнечное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Водолеев

Вам сегодня во многих ситуациях хочется найти ложь, лицемерие, неискренность, обман, а то и даже измену. Впрочем, вы имеете шансы попасть в плен собственных иллюзий – поэтому не торопитесь с выводами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 декабря 2019 для Рыб

Сегодня вы легко оторветесь от реальности: мысли и мечты поглотят вас в свой плен. Постарайтесь насладиться этим процессом, даже если вашему окружению это не понравится.