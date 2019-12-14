Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для рутинных дел. Не стоит сегодня пренебрегать вопросами здоровья. Читайте гороскоп на 14 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.
В эту субботу будет везти тем, кто задумал завершение давно начатых дел. Удачно пройдут встречи, однако больших скоплений людей лучше избегать. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Овнов
Сегодня может открыться какая-то затяжная проблема. Вероятно, вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация пригодится вам.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Тельцов
Вам сегодня легко будет удаваться быть самим собой. Насладитесь этим временем. Не стоит пускаться в этот день в углубленные размышления, детальный анализ проблем, взвешивание всех плюсов и минусов и терзаться дилеммами с принятием решений.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Близнецов
Сегодня представители знака будут в прекрасном и даже оптимистичном настроении, что случается редко. Хороший юмор и доброжелательное отношение окажут положительное влияние на атмосферу дома, особенно если и в последнее время она была очень напряженной.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Раков
Несмотря на выходной, водоворот работы может не давать вам отдохнуть. Вероятно, что к задачам вам удастся подойти с полной преданностью и энтузиазмом, и это принесет вам измеримые эффекты в виде благодарности и вознаграждения.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Львов
Вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенность и решимость – и вы справитесь с вызовами.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Дев
Сегодня не следует действовать слишком поспешно, ведь сутки будут нуждаться в здравом уме и серьезном подходе к проблемам. Быстрые и необдуманные поступки сегодня положительных результатов не принесут.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Весов
Вы можете с уверенностью ждать какую-то важную информацию. Будьте терпеливы и четко следуйте запланированному на сегодня.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Скорпионов
Сегодня вас ждут многочисленные перемещения. Вероятны путешествия или неожиданные дела по работе. Не растеряйтесь и обязательно пристегивайте ремень безопасности.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Стрельцов
Сегодня вам придется проявить свою строгость, Жесткость и умение приводить неоспоримые аргументы. Пригодятся и уверенность, и чувство справедливости.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Козерогов
Сутки обещают вам сегодня приятное, теплое и солнечное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Водолеев
Вам сегодня во многих ситуациях хочется найти ложь, лицемерие, неискренность, обман, а то и даже измену. Впрочем, вы имеете шансы попасть в плен собственных иллюзий – поэтому не торопитесь с выводами.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 декабря 2019 для Рыб
Сегодня вы легко оторветесь от реальности: мысли и мечты поглотят вас в свой плен. Постарайтесь насладиться этим процессом, даже если вашему окружению это не понравится.