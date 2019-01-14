Гороскоп на сегодня, 14 января 2019 года, предусматривает день, который имеет все шансы получить немалые обороты. У счастливчиков от везения может закружиться голова. Читайте гороскоп на 14 января 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Чтобы привлечь судьбу не стоит отмахиваться от безумных предложений, впрочем это касается только любовных и приключенческих сфер. От соблазнов в виде азартных игр, нечистых способов заработка, заимствований или кредитов, лучше все же отказаться. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 января 2019 для Овнов

Овнам стоит не нервничать при сдаче важных проектов, задач или тестов. В первую очередь выдохните и расслабьтесь, ведь именно лишний стресс может стать причиной неудачной попытки. Даже если в важном деле что-то пойдет не так, старайтесь не вешать нос и планируйте следующую попытку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 января 2019 для Тельцов

Забудьте об азартных играх, лотереях или неопределенных договоренностях на четверг. Это сегодня точно не для вас. Шансы попасть впросак невероятно высоки.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 января 2019 для Близнецов

Удачный день для того, чтобы реализовать хотя бы один маленький шаг, который приблизит вас к заветной мечте. Особенно это касается тех, у кого нету пары. Лучшего партнера вы найдете именно тогда, когда сами будете отвечать вашим ожиданиям и будете довольны своими действиями и достижениями. Так что время действовать!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 января 2019 для Раков

Ракам не стоит забывать об обучении, даже если студенческие годы уже давно позади. Добавьте качественной работы вашему мозгу и нужна энергия сама к вам придет. Главное не засиживайтесь перед нелепыми телепередачами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 января 2019 для Львов

Будьте осторожны на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.

Читайте также: Гороскоп на неделю 14-20 января 2019 для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 января 2019 для Дев

Девы будут иметь удачный день, который, несмотря на это, может показаться насыщенным работой. Можно работать над трудными задачами. Они будут в этот день по силам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 января 2019 для Весов

Весам желательно трепетно прислушиваться к своему организму в этот день. Не стоит налегать на пищу, которая может ухудшить ваше состояние. Тем более, что избыток потребленного может стать причиной усталости и хандры.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 января 2019 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок от судьбы, но со временем все станет видимым. Украсьте себя сегодня улыбкой. Она будет вашим главным оружием.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 января 2019 для Стрельцов

Стрельцам стоит быть осмотрительными с азартными ситуациями. Не стоит становиться перепуганным трусом, но и в авантюры бросаться не желательно. Старайтесь все решения принимать с холодным расчетом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 января 2019 для Козерогов

Добавьте уверенности в своих действиях и перед вами откроются новые двери. Смелее! Фортуна любит тех, кто не боится ставить перед ней вызовы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 января 2019 для Водолеев

Водолеям сегодня будет везти, однако халяву ожидать не стоит. А вот награда за сделанное или даже сказанное доброе слово может появиться в самый неожиданный момент.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 января 2019 для Рыб

Не стоит сокрушаться из-за прошлого или убиваться по делам других людей. Станьте сами на путь тех изменений, которые бы вы хотели от других.