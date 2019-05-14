Гороскоп на сегодня, 14 мая 2019 года, предусматривает день, в который желательно взяться за работу – энергии будет достаточно, чтобы позакрывать "хвосты". Читайте гороскоп на 14 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня многие будут чувствительны к красоте окружающей среды. Стоит идти на прогулку или на выставку. Искусство и причудливые предметы помогут отвлечься от обыденности. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Овнов

Овнам сегодня стоит ожидать удачи – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с рвением, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, да и истощение вам ни к чему.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Тельцов

Стабильность – главное слово для Тельцов в этот день. Вероятнее всего, все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но на самом деле нотки консерватизма вам будут по нраву. Возможны неожиданные выходки близких, однако ваш внутренний покой эти ситуации не пошатнут.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Близнецов

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятно для взвешенных действий и неторопливых решений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Раков

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – такое вооружение спасет от неприятностей.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Львов

Есть высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек мешает вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Желательно набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Дев

Сегодня для Дев день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Важные дела начинать не рекомендуют. Заработавшиеся представители знака могут дать себе поблажку и работать не на все 200%.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Весов

В общем, вы отзывчивый человек, но сегодня на Весов могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. О чем знаешь – того не боишься!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Скорпионов

Сегодня рекомендуют посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам сегодня больше времени. Прогулки на природе тоже лишними не будут.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Стрельцов

Ничего не бойтесь, если хотите достичь успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам легко будет мыслить взвешенно и трезво, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Козерогов

Очень вероятно, что вас в этот день ждет много соблазнов. Возможно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожными, поддаваясь таким "маленьким страстям".

Также сегодня вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на решение которой потребуется слишком много усилий.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Водолеев

Водолеям сегодня желательно заняться организацией активного отдыха на ближайшие выходные. Не бойтесь и не ленитесь проявлять интерес и инициативу. Не лишней будет и импровизация в ситуациях вам незнакомых и новых.

Общение с родными будет протекать в очень позитивном русле, возможны новые полезные знакомства. Дела, начатые в этот день, будут иметь хорошее продолжение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 мая 2019 для Рыб

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Это же касается и текущих дел или работы – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не за то, которое в приоритет поставили ваши коллеги или родственники.