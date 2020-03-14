Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, предусматривает непростую субботу. В этот день стоит найти себе занятие, чтобы не попасть в водоворот негативного мнения. Читайте гороскоп на 14 марта 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня возможно получение провокационной информации. Также высоки шансы попасть в трудный и бестактный разговор, который прибавит хлопот всем. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Овнов

В этот день не стоит пренебрегать отдыхом, позаботьтесь о достаточном количестве сна. Возможно, сегодня вы откроете для себя новое хобби или занятие, которое станет вашей страстью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Тельцов

Творческая аура придаст сил Тельцам сегодня. Вы обязательно сможете что-то изменить, понять осуществить. Заботьтесь о своих потребностях и наслаждайтесь жизнью.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецам возможно придется отвести большую часть времени на вопросы семьи или друзей. Это может спровоцировать некоторые конфликтные ситуации, особенно в тех, кто и так имеет достаточно занятий. В конфликтных ситуациях проявляйте разумный подход.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Раков

Сегодня важно будет не стать узником собственного негативного мышления. Перспектива будущих изменений может вызвать у вас тревогу. Вам захочется отказаться от решительных действий, которые приведут к конфронтации.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Львов

Непреклонность или чрезмерное определенность в финансовых вопросах могут сработать против вас. Возможно, вас будут беспокоить страхи по поводу денежной стабильности. Умные решения могут увеличить доход.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Дев

Неожиданное событие может требовать вашей немедленного внимания и присутствия. Вам могут угрожать конфликты, поэтому не ввязывайтесь в темы, которые не хотите обсуждать. Вы можете отправиться в дорогу или вас посетит гость.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Весов

Этот день может стать выходным от напряжения и тревоги. Сегодня вероятны ситуации, в которых вы вернете доверие к кому-то из ваших близких или знакомых, простите и помиритесь. Не делайте ничего силой, а сотрудничайте и доходите до консенсуса.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Скорпионов

Составьте хороший и реалистичный план действий и настройтесь на цель. Не позволяйте страхам других отвлекать вас от того, чего вы собираетесь достичь. И это касается не только работы, но и домашних дел. Вы добьетесь успеха, если больше будете доверять себе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам удастся найти время для отдыха и радости. В веселой атмосфере можно отпраздновать небольшие победы. Вероятно, вас пригласят на важное социальное или семейное событие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Козерогов

Сегодня Козероги могут встретить человека, который поможет решить наболевшую для них проблему. Одиноким в эту пору стоит быть открытым к новым возможностям, поскольку это будет удачный день для поиска партнера.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Водолеев

В этот день Водолеи могут столкнуться с неизбежными изменениями. Независимо от того, какие изменения произойдут в вашей жизни сегодня, в будущем они окажутся полезными.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 марта 2020 для Рыб

Сутки не будут лучшими – возможные столкновения с ситуациями, которые огорчат. Вы можете почувствовать себя одиноким, вам захочется близости и тепла от другого человека. Возможны приливы ностальгии.