Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок. Читайте гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

День хорош для монотонной работы, хлопотах по дому и накопления денег. Берегите горло, высокий шанс подхватить вирусное заболевание. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Овна

В этот день больше делайте то, что действительно важно и откажитесь от дел, которыми вы занимайтесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы относительно других оставьте в прошлом.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Тельца

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь по отношению к своим самым родным людям. Вечер лучше провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой пищи лучше отказаться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Близнецов

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Рака

Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше позаботьтесь о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни более здоровым.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Льва

В этот день существует повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательными за рулем и не нарушайте правил.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Девы

Вы будете очень хорошим и чутким – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Весов

Ваше умение сглаживать острые углы в сложных ситуациях сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны. Главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему. Лучше уж скажите все как есть и дайте другим время, возможно, они одумаются, если действительно рацио не на их стороне.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Скорпиона

День для вас ничего плохого не предвещает, а в авантюры вы и так вряд ли планировали бросаться. Однако сегодня вы не потерпите ничьей власти и будете готовы действовать только по своему усмотрению.

Одиноким в этот день новых любовных историй лучше не начинать, ваше чрезмерное упрямство может выставить вас не в лучшем свете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Стрельца

Со здоровьем следует быть осторожными – рекомендуемая диета наподобие средиземноморской, ограничьте себя в продуктах, которые плохо влияют на ваш организм.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Козерога

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого вам не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 15 декабря 2018 для Водолея

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

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Семейным Водолеям слишком сильно давить на родных все же не стоит – отройте свое сердце для тепла и сделайте поблажку близким, даже если они виноваты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 декабря 2018 для Рыб

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь на ему – результат вас будет радовать недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.