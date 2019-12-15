Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, предусматривает удачный выходной. В этот день удачно пройдут откровенные разговоры. Читайте гороскоп на 15 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня можно воспользоваться возможностью вдумчиво поговорить с человеком, мысли о котором не покидают вас уже давно. Есть шансы, что вам удастся успокоить свои переживания. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Овнов

Сегодня к вам будет возвращаться вложенное: будь то деньги или затраченное время. Вероятно, что вам вернут старые долги или пригласят на интересное событие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Тельцов

В глазах многих вы – уверенный, крутой, рациональный и практически мыслящий человек, несмотря на то, что на самом деле вас беспокоят внутренние размышления и дилеммы. Возможно, пришло время быть более откровенным? Так вы найдете поддержку в окружении и повысите уверенность в себе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Близнецов

Иногда мы сами усложняем себе жизнь, например, находим оправдания, чтобы ничего не делать и откладывать на потом. Сегодня вы должны быть честными с собой и взять ответственность за жизнь на себя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Раков

Хороший день для учебы, расширения кругозора, личностного развития. Если у вас будут любого рода экзамены, к которым надо подготовиться, сегодня время браться за учебу. Удастся усвоить большую порцию новых знаний.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Львов

Положительная, хорошая энергия наполнит вас сегодня. Вероятно, что вам захочется получить новые впечатления и адреналин. Вам будет легко сказать так на все. Вы не будете хотеть сидеть на одном месте.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Дев

Воскресенье обещает быть довольно спокойным днем – без больших сюрпризов, удивительных событий. Все будет происходить по предварительному плану и согласно предположениям, которые вам особенно нравятся.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Весов

Сегодня будет удачный день для заботы о себе. Прислушайтесь к вашим глубинным потребностям и желаниям. Не медлите с самопомощью – вы у себя самые главные.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Скорпионов

Сутки будут наполнены добротой и любовью к людям, животным и природе. Вы можете сделать другом каждого, кто встретится на вашем пути.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Стрельцов

Вы сегодня будете очень общительными, но на вас также будут влиять эмоциональные дилеммы. Вам будет трудно понять, кого стоит выбрать и кого отклонить. К сожалению, сегодня вы не получите четкого, конкретного ответа.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Козерогов

Противоположный пол сегодня будет привлекать ваше внимание. Вероятно, ваше внимание будет сосредоточено только на одном человеке. К сожалению, вы можете пренебречь всеми другими делами и обязанностями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Водолеев

День будет отмечен официальными формальностями. Сегодня вы можете с легкостью и хорошим эффектом справиться с делами, которые скорее продиктованы обязанностями, чем вашими желаниями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 декабря 2019 для Рыб

Вам нравится доверять, получать советы, обмениваться мнениями. Позовите на кофе старого друга – вам пригодится душевный разговор.