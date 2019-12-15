Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2019 года, предусматривает удачный выходной. В этот день удачно пройдут откровенные разговоры. Читайте гороскоп на 15 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.
Сегодня можно воспользоваться возможностью вдумчиво поговорить с человеком, мысли о котором не покидают вас уже давно. Есть шансы, что вам удастся успокоить свои переживания. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Овнов
Сегодня к вам будет возвращаться вложенное: будь то деньги или затраченное время. Вероятно, что вам вернут старые долги или пригласят на интересное событие.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Тельцов
В глазах многих вы – уверенный, крутой, рациональный и практически мыслящий человек, несмотря на то, что на самом деле вас беспокоят внутренние размышления и дилеммы. Возможно, пришло время быть более откровенным? Так вы найдете поддержку в окружении и повысите уверенность в себе.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Близнецов
Иногда мы сами усложняем себе жизнь, например, находим оправдания, чтобы ничего не делать и откладывать на потом. Сегодня вы должны быть честными с собой и взять ответственность за жизнь на себя.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Раков
Хороший день для учебы, расширения кругозора, личностного развития. Если у вас будут любого рода экзамены, к которым надо подготовиться, сегодня время браться за учебу. Удастся усвоить большую порцию новых знаний.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Львов
Положительная, хорошая энергия наполнит вас сегодня. Вероятно, что вам захочется получить новые впечатления и адреналин. Вам будет легко сказать так на все. Вы не будете хотеть сидеть на одном месте.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Дев
Воскресенье обещает быть довольно спокойным днем – без больших сюрпризов, удивительных событий. Все будет происходить по предварительному плану и согласно предположениям, которые вам особенно нравятся.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Весов
Сегодня будет удачный день для заботы о себе. Прислушайтесь к вашим глубинным потребностям и желаниям. Не медлите с самопомощью – вы у себя самые главные.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Скорпионов
Сутки будут наполнены добротой и любовью к людям, животным и природе. Вы можете сделать другом каждого, кто встретится на вашем пути.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Стрельцов
Вы сегодня будете очень общительными, но на вас также будут влиять эмоциональные дилеммы. Вам будет трудно понять, кого стоит выбрать и кого отклонить. К сожалению, сегодня вы не получите четкого, конкретного ответа.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Козерогов
Противоположный пол сегодня будет привлекать ваше внимание. Вероятно, ваше внимание будет сосредоточено только на одном человеке. К сожалению, вы можете пренебречь всеми другими делами и обязанностями.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Водолеев
День будет отмечен официальными формальностями. Сегодня вы можете с легкостью и хорошим эффектом справиться с делами, которые скорее продиктованы обязанностями, чем вашими желаниями.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 15 декабря 2019 для Рыб
Вам нравится доверять, получать советы, обмениваться мнениями. Позовите на кофе старого друга – вам пригодится душевный разговор.