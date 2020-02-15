Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2020 года, предусматривает благоприятное время для решения бытовых дел. В эти сутки благоприятными, хоть отчасти и неприятными, будут откровенные разговоры. Читайте гороскоп на 15 февраля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

В эту субботу лучше не прятать своих чувств. Стоит делиться переживаниями с важным собеседником. Особенно это касается тех, кого донимает тревога. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Овнов

Не скрывайтесь от близких людей и не отказывайтесь от возобновления контактов. Впрочем, вместо того, чтобы подавлять свои эмоции, осмельтесь на честный и откровенный разговор. Семья будет играть важную роль для Овнов сегодня.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Тельцов

В эту субботу на привычные вещи нужно будет посмотреть с другой точки зрения. Возможно, вы не сможете действовать так, как запланировали. Вам придется выйти за рамки своих норм и отделить себя от течения, в котором вы сейчас находитесь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Близнецов

Доверьтесь своей интуиции и следуйте ее указаниям, ведь сегодня вы можете начать совершенно новый этап в жизни. Возможно, вы наладите новые контакты, которые изменят вашу жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Раков

Звезды советуют отказаться от усилий в романтической сфере. Звезды не будут способствовать налаживанию тесных отношений. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на социальных отношениях, посвятите время себе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Львов

Вы сможете легко принимать правильные решения сегодня. Для этого надо будет проявить гибкость и настроиться на более приятный тон. Как только вы улучшите ваше настроение, все наладится.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Дев

Вы сегодня будете не слишком радикальны и консервативны в своем отношении и взглядах. Будьте открыты к новым и захватывающим возможностям. Не позволяйте мыслям, основанным на страхе, ограничивать ваши действия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Весов

Звезды советуют вам придерживаться ваших принципов и не соглашаться на сомнительное предложение, которое вы получили в последнее время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Скорпионов

На пути к мечте проанализируйте свои шаги поэтапно. Подумайте, может, у кого-то из вашего круга общения есть такие же цели, как и у вас. Возможно, пришло время заручиться поддержкой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Стрельцов

Вы можете чувствовать, что ваш прогресс приостановился. Особенно это может ощущаться при выполнении задач, которыми вы занимаетесь очень часто. Попробуйте найти время для нового и отказаться от ненужного.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Козерогов

Суббота не будет беспроблемной. Вероятно возникновение ситуации, которая заставит вас изрядно задуматься. Проявляйте сегодня сострадание и понимание. Избавьтесь от болезненных воспоминаний и смело идите вперед.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Водолеев

Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умения, и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми и учитывали ваши взгляды.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 февраля 2020 для Рыб

Вам удастся справиться с надоедливой проблемой. Благодаря настойчивости и усилиям, которые вы приложили к успеху, вы поразите многих людей, а главное – станете довольными собой.