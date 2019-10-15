Гороскоп на сегодня, 15 октября 2019 года, предусматривает день удачный для улаживания рабочих вопросов. Многим в этот день придется взять на себя обязанности, с которыми раньше не имели дела. Читайте гороскоп на 15 октября 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Не стоит излишне волноваться из-за услышанного, особенно, если это сплетни. Тем более, что сегодня стоит больше внимания уделить родным людям и тем, кто в нем нуждается. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Овнов

Будьте осторожны на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Тельцов

У тельцов сегодня может случиться встреча с человеком, который придаст изюминку вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Близнецов

Семейные хлопоты могут свалиться на голову Близнецов. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Раков

Вам стоит отвлечься от работы или мыслей о ней. Немного остыньте и дайте отдохнуть голове. Однако отдохнуть надо по-настоящему на полную, а не "одной мыслью там, другой в работе".

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Львов

Ленивое настроение слишком сильно не гоните. Возможно именно оно станет той движущей силой, которая поможет вам придумать хорошее решение для улаживания наболевшего вопроса.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Дев

Будьте искренними в разговорах с друзьями и любимым человеком. Говорите, не менее трех четвертей того, что чувствуете. Сокрытие собственных эмоций может стать причиной недоразумений, которые вам ни к чему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Весов

Добавьте уверенности в своих действиях и перед вами откроются новые двери. Смелее! Фортуна любит тех, кто не боится ставить перед ней вызовы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Скорпионов

Не стоит сокрушаться из-за прошлого или убиваться по делам других людей. Станьте сами на путь тех изменений, которых бы вы хотели от других.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Стрельцов

Близнецам может захотеться выпить лишнего с коллегами по работе или друзьями. Будьте осмотрительны.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Козерогов

Козероги будут иметь удачный день, который, несмотря на то, что может показаться насыщенным работой. Можно работать над трудными задачами. Они будут в этот день по силам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Водолеев

Водолеи сегодня будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 октября 2019 для Рыб

На Рыб подарком может свалиться хороший заряд энергии, который поможет справиться даже с очень сложными задачами. Так что за работу!