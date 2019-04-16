Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019 года, предусматривает неблагоприятный день для свиданий и обсуждений. Впрочем, главной задачей будет – взятие под контроль эмоций. Для тех, кому это удастся, день пройдет удачно. Читайте гороскоп на 16 апреля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День обещает быть насыщенным на события, которые могут изменить привычный ход событий. В этот день следует быть осторожным со словами и помыслами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Овнов

В деловых делах стоит действовать с осторожностью и тактом – избыточное давление и пренебрежительное упорство могут иметь негативные последствия.

Романтические свидания сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов, впрочем неразговорчивым Овнам лучше набраться смелости.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Тельцов

Сегодня вас могут приятной вестью порадовать деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятно, новость станет для вас неожиданностью.

Хороший день для занятия спортом и постановки перед собой новых целей. Если вы уже давно планировали, но никак не могли начать взяться за активный образ жизни – сейчас самое время это сделать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Близнецов

Вы будете очень добрыми и отзывчивыми – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

На работе все будет идти как по маслу – задания вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Раков

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда. Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Львов

Перед вами открываются новые возможности и вы боитесь не взять с этого максимума. Придется учиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела и ненужных людей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Дев

Девам сегодня могут быть характерны размышления о жизни, что изрядно будет отвлекать от работы и текущих дел. Чтобы не попасть в неприятности из-за своего витания в облаках постарайтесь хорошо сконцентрироваться и отложить философское настроение до вечера.

Не лишним будет позаботиться о своем здоровье. Впрочем самолечением не занимайтесь – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Весов

Если вы хотите достичь чего-нибудь нового в жизни, того, что у вас еще не было, вам придется идти на радикальные шаги и забыть о комфорте. Просто перепаковать старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться. Потому внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь иначе хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Скорпионов

Скорпионам рекомендуют посвятить этот день духовным поискам и самообразованию. Интуиция сегодня будет хорошо работать на вас, и вы сможете удачно ее использовать. Возможно удастся найти выход из безнадежной ситуации.

По возможности встретьтесь с людьми, которые для вас являются наставниками. Искренний разговор с ними может принести добротные плоды.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Стрельцов

Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.

Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Козерогов

Дела с деньгами Козерогам с 16 апреля стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут иметь существенной угрозы для вас в будущем.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Водолеев

Сегодня вам может быть трудно настроиться на работу. Однако поработать все же стоит, потому что сейчас плохое время для ленивости.

Будьте осторожными с деньгами, особенно когда отправляетесь на шопинг. Вероятные необдуманные траты могут вас огорчить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 16 апреля 2019 для Рыб

Хорошее время, чтобы дать делам в жизни происходить естественным образом. Вы будете приятно удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность.