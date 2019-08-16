Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019 года, предусматривает день удачный для походов в банки и улаживания финансовых вопросов. Не стоит принимать важных судьбоносных решений в романтической сфере. Читайте гороскоп на 16 августа 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Не отказывайтесь от предложений посетить кино, театр или выставку. Запас хорошего настроения принесет и звонок к другу. Инициативу в этот день стоит брать в свои руки. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Овнов

Будьте осторожны на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Тельцов

Тельцам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба сегодня будет способствовать вам в таких делах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Близнецов

На Близнецов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не первоочередными.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Раков

Раки будут увлечены своей идеей и стараться заразить ею как можно больше людей. Удастся это или нет будет зависеть от характера вашей задумки. И попробовать все же стоит!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Львов

Легкость будет сопровождать Львов в этот день. Вполне вероятно, что именно сегодня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Дев

Девам не стоит забывать об обучении, даже если студенческие годы уже давно позади. Добавьте качественной работы вашему мозгу и нужная энергия сама к вам придет. Главное не засиживайтесь перед нелепыми телепередачами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Весов

Весам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Скорпионов

У Скорпионов сегодня будет получаться работа, за которую нужно браться руками, а не головой. Мелкие ремонты дома, "тяжелый" труд на работе – это то, чему сегодня стоит отдать предпочтение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Стрельцов

Предсказуемость это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезное отношение к жизни сегодня может спасти вас от нервного выгорания.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Козерогов

Если идете на свидание и там летит все кувырком – не переживайте. Со временем будете еще сами смеяться над этой ситуации, а пока расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Сегодня самое время примерить роль наблюдателя за жизнью.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Водолеев

Период благоприятен для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 августа 2019 для Рыб

Одиноким Рыбам ночью стоит выйти в мир, чтобы немного развеяться и набраться вдохновения. Не пренебрегайте приглашениями друзей, а то и сами попробуйте кого-нибудь вытащить на интересное событие.