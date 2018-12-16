Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака предусматривает подходящее время, чтобы провести разгрузочный день. Противопоказано переедание, спиртное и громкие гулянки. Читайте гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, но легкие занятия спортом пойдут на пользу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Овна

Вам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от суеты и избегать внимания к собственной персоне. Это нормальные желания для настоящего периода. Выходя в люди углубитесь в собственные мысли или по возможности включите музыку в наушниках.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Тельца

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они краткосрочные. От дел в которых вы не уверены держитесь подальше, решения по ним отложите.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Близнецов

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте, где вы бросаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Рака

В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или на спокойной прогулке.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Льва

Если вы давно думали о диете, новом языке, который нужно изучить, спортивной секции, в которую хотели бы записаться – самое время это сделать! Не теряйте времени и начинайте уже утром, сейчас у вас сил для этого хоть отбавляй.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Девы

Солнце подарит вам невероятно высокий энергетический потенциал. Используйте его для обдумывания важных дел, которые откладывали уже давно. Однако день будет удачным не только для важных дел, но и для отдыха.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Весов

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергий в этот день важно найти применение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Скорпиона

Возможное решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Стрельца

Любовные дела отойдут на второй план, и гулять вам захочется меньше. Это также будет способствовать улучшению ваших сил и накоплению энергии для других сфер жизни, которые вы часто откладывали на второй план.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 16 декабря 2018 для Козерога

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку – это хороший день для начала. Займитесь своими финансами – если приложите усилия, сможете найти варианты для дополнительного заработка.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 16декабря 2018 для Водолея

Дайте волю своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 декабря 2018 для Рыб

Вам в этот день отведена роль вдохновителя – вы зарядите своим настроением других, будете аккумулировать силы и генерировать невероятные идеи.

Возможен старт нового проекта, романа. Главное, вам удастся в полной мере отдохнуть от жизненных невзгод и насладиться жизнью.