Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2019 года, предусматривает удачное начало недели для тех, кто готов приложить максимум усилий. Читайте гороскоп на 16 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.
Не перегружайте себя работой сегодня, если не было возможности качественно отдохнуть на выходных. Переутомление не даст хорошего результата. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Овнов
В основном вы знаете, чего хотите, и действуете четко и решительно. Впрочем, иногда дилеммы не отступают и возникают проблемы с принятием решений. Главное помнить, что такое настроение не навсегда.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Тельцов
Сегодня вам стоит действовать спонтанно и не бояться, что предварительно не составили план или стратегию. В эти сутки стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Близнецов
У вас в последнее время была не самая веселая полоса в жизни. Если декабрь не удается прожить с наслаждением – подумайте, где вы можете дать себе отдохнуть и от чего отказаться для собственной же пользы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Раков
Определенная ностальгия может охватить представителей знака сегодня. Спровоцирует ее скорее всего нехватка энергии, а также желание ничего не делать. Оно будет сильнее обязанностей, работы и заданий. Возможно, вам стоит подумать об отпуске.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Львов
Сегодня вы можете рассчитывать на положительный поворот дела. То, что казалось невозможным, вновь окажется в зоне вашей досягаемости. Просто выполните некоторые формальности.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Дев
Сегодня вы будете хотеть отстраниться от осточертевших дел. Вы будете скорее наблюдателем, чем участником жизни. Дайте себе время вернуться к более вовлеченной в события жизни.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Весов
Вы опять начнете выдумывать все возможные препятствия и оправдания, чтобы не принимать полноценного участия в семейной жизни и не помогать близким. Ваша отстраненность может поставить под угрозу возможность налаживания близости.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Скорпионов
Сегодня вам с легкостью будет удаваться быть добродушным, дружелюбным и теплым. Ваша сердечность в этот день поможет вам решить наболевшие вопросы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Стрельцов
Некоторые представители знака в этот день испытают специфические и экстремальные перемены в своей жизни. Возврат на сто восемьдесят градусов будет сегодня вполне закономерным.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Козерогов
Сегодня у вас возможны конфликты с вашим любимым человеком или близким другом. Их упрямство и убежденность в правильности их аргументов лишь усиливать проблему. Вы также должны наконец осознать, что у вас нет монополии на решение.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Водолеев
Все, что происходит сегодня, будет для вас уроком жизни, который надо усвоить. Будьте осторожны, ведь каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми. Не горячитесь.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Рыб
Сегодня у вас будет неуместно мечтательный настрой, если вы запланировали серьезные встречи. Концентрация может желать лучшего. Впрочем, такой тон дня хорошо подойдет для креативных дел.