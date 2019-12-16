Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2019 года, предусматривает удачное начало недели для тех, кто готов приложить максимум усилий. Читайте гороскоп на 16 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Не перегружайте себя работой сегодня, если не было возможности качественно отдохнуть на выходных. Переутомление не даст хорошего результата. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 16 – 22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Овнов

В основном вы знаете, чего хотите, и действуете четко и решительно. Впрочем, иногда дилеммы не отступают и возникают проблемы с принятием решений. Главное помнить, что такое настроение не навсегда.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Тельцов

Сегодня вам стоит действовать спонтанно и не бояться, что предварительно не составили план или стратегию. В эти сутки стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Близнецов

У вас в последнее время была не самая веселая полоса в жизни. Если декабрь не удается прожить с наслаждением – подумайте, где вы можете дать себе отдохнуть и от чего отказаться для собственной же пользы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Раков

Определенная ностальгия может охватить представителей знака сегодня. Спровоцирует ее скорее всего нехватка энергии, а также желание ничего не делать. Оно будет сильнее обязанностей, работы и заданий. Возможно, вам стоит подумать об отпуске.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Львов

Сегодня вы можете рассчитывать на положительный поворот дела. То, что казалось невозможным, вновь окажется в зоне вашей досягаемости. Просто выполните некоторые формальности.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Дев

Сегодня вы будете хотеть отстраниться от осточертевших дел. Вы будете скорее наблюдателем, чем участником жизни. Дайте себе время вернуться к более вовлеченной в события жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Весов

Вы опять начнете выдумывать все возможные препятствия и оправдания, чтобы не принимать полноценного участия в семейной жизни и не помогать близким. Ваша отстраненность может поставить под угрозу возможность налаживания близости.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Скорпионов

Сегодня вам с легкостью будет удаваться быть добродушным, дружелюбным и теплым. Ваша сердечность в этот день поможет вам решить наболевшие вопросы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Стрельцов

Некоторые представители знака в этот день испытают специфические и экстремальные перемены в своей жизни. Возврат на сто восемьдесят градусов будет сегодня вполне закономерным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Козерогов

Сегодня у вас возможны конфликты с вашим любимым человеком или близким другом. Их упрямство и убежденность в правильности их аргументов лишь усиливать проблему. Вы также должны наконец осознать, что у вас нет монополии на решение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Водолеев

Все, что происходит сегодня, будет для вас уроком жизни, который надо усвоить. Будьте осторожны, ведь каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми. Не горячитесь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Рыб

Сегодня у вас будет неуместно мечтательный настрой, если вы запланировали серьезные встречи. Концентрация может желать лучшего. Впрочем, такой тон дня хорошо подойдет для креативных дел.