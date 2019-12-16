Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2019 года, предусматривает удачное начало недели для тех, кто готов приложить максимум усилий. Читайте гороскоп на 16 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Не перегружайте себя работой сегодня, если не было возможности качественно отдохнуть на выходных. Переутомление не даст хорошего результата. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на грудень 2019 для Овнів

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Овнов 

В основном вы знаете, чего хотите, и действуете четко и решительно. Впрочем, иногда дилеммы не отступают и возникают проблемы с принятием решений. Главное помнить, что такое настроение не навсегда.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на жовтень 2019 для Тельців

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Тельцов

Сегодня вам стоит действовать спонтанно и не бояться, что предварительно не составили план или стратегию. В эти сутки стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на грудень 2019 для Близнюків

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Близнецов

У вас в последнее время была не самая веселая полоса в жизни. Если декабрь не удается прожить с наслаждением – подумайте, где вы можете дать себе отдохнуть и от чего отказаться для собственной же пользы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на грудень 2019 для Раків

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Раков

Определенная ностальгия может охватить представителей знака сегодня. Спровоцирует ее скорее всего нехватка энергии, а также желание  ничего не делать. Оно будет сильнее обязанностей, работы и заданий. Возможно, вам стоит подумать об отпуске.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на грудень 2019 для Левів

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Львов

Сегодня вы можете рассчитывать на положительный поворот дела. То, что казалось невозможным, вновь окажется в зоне вашей досягаемости. Просто выполните некоторые формальности.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на грудень 2019 для Дів

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Дев

Сегодня вы будете хотеть отстраниться от осточертевших дел. Вы будете скорее наблюдателем, чем участником жизни. Дайте себе время вернуться к более вовлеченной в события жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на грудень 2019 для Терезів

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Весов

Вы опять начнете выдумывать все возможные препятствия и оправдания, чтобы не принимать полноценного участия в семейной жизни и не помогать близким. Ваша отстраненность может поставить под угрозу возможность налаживания близости.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на грудень 2019 для Скорпіонів

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Скорпионов

Сегодня вам с легкостью будет удаваться быть добродушным, дружелюбным и теплым. Ваша сердечность в этот день поможет вам решить наболевшие вопросы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на грудень 2019 для Стрільців

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Стрельцов

Некоторые представители знака в этот день испытают специфические и экстремальные перемены в своей жизни. Возврат на сто восемьдесят градусов будет сегодня вполне закономерным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на грудень 2019 для Козерогів

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Козерогов

Сегодня у вас возможны конфликты с вашим любимым человеком или близким другом. Их упрямство и убежденность в правильности их аргументов лишь усиливать проблему. Вы также должны наконец осознать, что у вас нет монополии на решение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на грудень 2019 для Водоліїв

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Водолеев

Все, что происходит сегодня, будет для вас уроком жизни, который надо усвоить. Будьте осторожны, ведь каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми. Не горячитесь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на грудень 2019 для Риб

Гороскоп на 16 декабря 2019 для Рыб

Сегодня у вас будет неуместно мечтательный настрой, если вы запланировали серьезные встречи. Концентрация может желать лучшего. Впрочем, такой тон дня хорошо подойдет для креативных дел.

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Автор: Тереза Клименко
Теги: LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака Гороскоп
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