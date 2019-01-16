Гороскоп на сегодня, 16 января 2019 года, предусматривает день благоприятный для обучения и старта новых начинаний. Те, кто задумали воплощать в жизнь свои грандиозные идеи не останутся обделенными фортуной. Читайте гороскоп на 16 января 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Возьмите от этого дня все, что только в ваших силах, а их у вас накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 января 2019 для Овнов

Умение Овнов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может понадобиться сегодня по отношению к близкому вам человеку. Не мешкайте с помощью! Вы также получите от этого выгоду, по меньшей мере ментальную.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 января 2019 для Тельцов

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 января 2019 для Близнецов

Многим Близнецам в этот день хочется довести начатые дела до конца – даже, если до кровати придется просто таки ползти истощенным и усталым. Несмотря на то, что ощущение завершенности подарит тот покой, которого вы так давно хотели, переутомляться не стоит. Особенно тем, кто и так испытывает проблемы со здоровьем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 января 2019 для Раков

Сегодня стоит проявить мудрость при спорах со старшими. Упертая позиция принесет вам только огорчение и разочарование, а вот тактическое отступление добавит вам преимуществ в будущем.

Хорошо будет удаваться творческая работа и не хлопотные задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 января 2019 для Львов

Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. Для Львов день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и давних.

От заключения важных сделок, решений финансовых вопросов лучше воздержаться.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 января 2019 для Дев

У Дев высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек мешает вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Желательно набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 января 2019 для Весов

Удачное время для тех, кто задумал творческую деятельность. Причем это правило будет действовать в любой сфере – не только для художников. Успех ждет и тех, кто упорно возьмется за дела. А вот нарушать обещания, данные сегодня, не стоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 января 2019 для Скорпионов

Желательно браться за выполнение собственного плана или задач на работе без жалоб. Безосновательное жаление себя ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь не лениться. Если вам это удастся, то уже совсем скоро будете пожинать плоды своего успеха.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 января 2019 для Стрельцов

Не переживайте по поводу мелких потерь денег, все к вам со временем вернется. Найдите время на интересное занятие, к которому лучше всего привлечь близких по духу людей.

Не налегайте на алкоголь, потому что сегодня легко перебрать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 января 2019 для Козерогов

Улыбайтесь другим, если хотите, чтобы жизнь улыбнулась вам! Помогите ближним и далеким в мелочах, позаботьтесь о своем следе на Земле!

Как часто вы читаете в сети фразу, делайте то, что делает вас счастливым? Попробуйте в конце-концов что-нибудь такое и сделать!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 января 2019 для Водолеев

Водолеям, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожными. С одной стороны это подходящее время для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны конфликты, начатые сегодня могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потере наработанного.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 января 2019 для Рыб

Удачное время для тех, кто вздумал творческую деятельность. Причем это правило будет действовать в любой сфере – не только для художников. Успех ждет и тех, кто упорно возьмется за дела. А вот нарушать обещания, данные сегодня, ни в коем случае не стоит.