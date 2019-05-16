Гороскоп на сегодня, 16 мая 2019 года, предусматривает неблагоприятный день для свиданий и обсуждений. Впрочем, главной задачей будет – взятие под контроль эмоций. Для тех, кому это удастся, день пройдет удачно. Читайте гороскоп на 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Гороскоп обещает сложный день с возможными ссорами. В этот день многих может преследовать не лучшее настроение, однако ближе к вечеру ситуация наладится. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 13-19 мая 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Овнов

Четверг благоприятен для дел по дому – уборка или мелкий ремонт. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить свои отношения и повысить уровень доверия друг к другу.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Тельцов

Тельцам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, улаживать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Близнецов

Будьте осмотрительными на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Раков

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Львов

В этот день будет хорошо срабатывать интуиция. Высокие шансы определить недоброжелателей и лжецов. Впрочем к решительным действиям не прибегайте, проявите дипломатичность – так вы сможете обыграть ситуацию в свою пользу.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Дев

Девам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи изрядное упрямство и себялюбие.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Весов

В этот день нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – передохните и снова принимайтесь за дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Скорпионов

День будет благоприятным для осуществления финансовых операций, заключения сделок и договоренностей. Также период благоприятен для обучения и творчества. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Стрельцов

В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

В споры сегодня встревать не стоит – только потратите драгоценную энергию, которую все же лучше использовать для самосовершенствования и решения текущих задач.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Козерогов

Если сегодня вам захочется встрять в спор со старшими ни с того, ни с сего – не удивляйтесь, но постарайтесь себя сдержать от перепалки. Ярость не пойдет вам на пользу, а только еще больше придавит.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Водолеев

Начните день с чтения – 15-20 минут за полезной книгой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

В этот день Водолеев ждет приятная весть, которая может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно у вас не было контактов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 16 мая 2019 для Рыб

В любовной сфере вы можете ощутить дикую страсть. Самое время для рискованных амурных авантюр! Переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие.

Семейным Рыбам и тем, у кого есть пара, такой настрой также придется по душе.