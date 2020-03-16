Гороскоп на сегодня, 16 марта 2020 года, предусматривает день, в который следует искать новых возможностей. Дела с финансами могут быть несколько острыми. Читайте гороскоп на 16 марта 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Непредвиденный ход событий может огорчить некоторых сегодня. Возможны провалы в планах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Овнов

Ваша душа сегодня будет рваться на волю. Могут возникнуть конфликты в партнерских отношениях, особенно в тех, в которых нет свободы. Вы, наверное, задумаетесь, что для вас хорошо, а от чего было бы хорошо отказаться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Тельцов

Тельцы будут иметь сегодня столько энергии и готовности к действию, забудут обо всех своих страхах и сомнениях. Не стоит лениться действовать на полную мощность. Сегодня может получиться сделать больше дел, чем можно было бы представить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Близнецов

Обстоятельства и действия сегодня могут заметно раздражать или беспокоить Близнецов. Скорее всего такие реакции будут следствием недоразумения. Не будет лишним узнать больше первоисточника прежде, чем расстраиваться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Раков

Представителям знака сегодня стоит запланировать поездку или короткое путешествие. От монотонных будней не помешает оторваться ярко. Впрочем, и небольшое изменение после напряженной недели пойдет вам на пользу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Львов

Те Львы, с которыми в последнее время происходили странные вещи, будут иметь сегодня шанс прояснить ситуацию. Те же, кто страдал от избытка негативных мыслей и нежелания что-то делать, сегодня будут принимать важные решения, которые помогут сойти с мертвой точки.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Дев

Девы в этот день будут продуманными, серьезными и очень занятыми. Причем касаться это может и тех, кто сейчас сидит без работы. Единственное лучше сосредоточить свои мысли на настоящем и не гнаться за будущим.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Весов

Не позволяйте сегодня лениться и замедляться без надобности. Откажитесь от некачественного выполнения своей работы, потом вам будет трудно отмыть свою репутацию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Скорпионов

Не удивляйтесь сегодня странным выходкам или идеям коллег. Сначала вы будете чувствовать себя так, будто вас втянуло в вихрь событий. Впрочем сопротивляться не имеет смысла, дайте жизни идти своим чередом. Вы увидите, что это будет достаточно весело и интересно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Стрельцов

Стрельцы почувствуют прилив вдохновения. Сегодня благоприятные сутки, для принятия интуитивных решений. Одинокие могут встретить партнера или друга. Не забывайте в этот день заботиться о себе и ближних.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Козерогов

Сегодня у Козерогов могут возникнуть временные трудности. Возможны проигрыши или срывы планов. Некоторые ваши действия могут не дать ожидаемых результатов. Вы можете почувствовать вину, однако не стоит в нее слишком углубляться. Попробуйте просто сделать выводы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Водолеев

Сегодня Водолеев может беспокоить вопрос денег. Ваша профессиональная позиция может стать неопределенной. Возможно, вы почувствуете сильное недовольство или ощутите, что вам чего-то действительно не хватает в ваших отношениях.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 марта 2020 для Рыб

Сутки не будут лучшими – возможные столкновения с ситуациями, которые огорчат. Вы можете почувствовать себя одиноким, вам захочется близости и тепла от другого человека. Возможны приливы ностальгии.