Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2019 года, предусматривает день, в который стоит найти время на друзей и развлечения. Осторожным с алкоголем стоит быть тем, кто имел тяжелую неделю. Не лучшее время для покупок. Читайте гороскоп на 16 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Стоит быть осмотрительным со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, разрешение которого займет немало времени. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Овнов

В этот период Овнам рекомендуют не потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до неприятного состояния.

Если будете иметь возможность помочь другим, то соглашайтесь, это пойдет на пользу всем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Тельцов

Сегодня к вам могут прийти идеи, воплощение которых потребует дополнительных ресурсов. Окружающие вам охотно помогут, но действительно важными делами лучше заниматься в одиночку. Так вы сможете лучше сосредоточиться и не отвлекаться на разговоры.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Близнецов

Для Близнецов настало благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь относительно легко, и их надежность остается высокой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Раков

Для Раков сегодня будет удачное время, чтобы проводить важные разговоры. В этот день вам будет свойственно изрядное красноречие – главное помните, что ничего стесняться, когда уже взялись за дело.

Доводите начатое до конца и не отступайте и тогда удача может улыбнуться вам. Фортуна любит смелых!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Львов

День удачен для энергозатратной, бурной деятельности. Сегодня смело воплощайте в жизнь свои самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Вам будет присуща удивительная работоспособность – усталость не будет чувствоваться, даже если дел будет больше, чем обычно.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Дев

Тем, кого задевают чужие успехи – стоит задумается, не кроется ли на самом деле за ними недовольство собственными неудачами. Возможно, время взяться за себя, вместо того, чтобы злословить или завидовать другим. При таком изменении жизнь заиграет более яркими красками.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Весов

Весы могут смело наряжаться и идти в люди. Хорошее настроение гарантировано. Берите с собой друзей или родных и насладитесь этим днем сполна.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Скорпионов

Жизнь богата замечательными встречами, невероятными совпадениями и странными перипетиями. Именно сегодня Скорпионы смогут почувствовать это на себе. Не стоит волноваться – атмосфера будет полна любви.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Стрельцов

Сегодня займитесь делами, которые требуют точности и внимания к деталям. Сейчас благоприятное время для важной и ответственной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Также день хорошо подходит для физических нагрузок и тяжелого труда, затраченная вами энергия легко и быстро восстановится.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Козерогов

Сегодня вы можете встретить на своем пути собеседника, с которым завяжется глубокая и искренняя дискуссия. Такое событие принесет большой заряд энергии – не забывайте быть искренними и открытыми.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Водолеев

Если душа стремится к переменам и приключениям, то не стоит ей в этом отказывать. Отрывайтесь от экрана и вперед жить по-настоящему, ведь какой бы ни была интересной виртуальная реальность, настоящую она никогда не заменит.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 ноября 2019 для Рыб

У Рыб в этот день может появиться желание переосмыслить нынешние взаимоотношения – как в личной жизни, так и в профессиональной. Правильные решения, принятые без спешки и лишней эмоциональности, дадут положительный результат.

Высока вероятность новых знакомств. Возможно получение интересных предложений, на которые трудно будет не согласиться.