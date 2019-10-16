Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 октября 2019 года, предусматривает день полный вдохновения. Сутки очень благоприятны для любых начинаний. Читайте гороскоп на 16 октября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.
День будет удачен для старта новых проектов, задач, реализации обширных планов. Не стоит употреблять алкоголь и злоупотреблять едой. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Овнов
Рутина захватит Овнов в среду, но такой ход дел будет только лучше. Есть высокие шансы, что вам удастся попасть в "поток" и эффективно выполнять свою работу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Тельцов
Займитесь запланированными делами и не отвлекайтесь на пустые разговоры. Конечно, это правило отбрасывайте для близких и любимых.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Близнецов
Найдите немного времени на ваших самых близких людей. Особенно это касается тех, у кого есть дети. Расспросите их об их чувствах и поговорите о мечтах. При этом сдержите себя от оценок услышанного.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Раков
Ракам сегодня может выпасть прекрасная возможность раз и навсегда распрощаться с ситуацией, которая уже изрядно надоела. Хватит терпеть то, что вам не нравится. Это ваша жизнь, так что принимайтесь распоряжаться ею самостоятельно!
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Львов
Не забывайте следовать своей мечте, ведь в противном случае так никогда и не выплывете из болотистой воды. Поверьте в собственные силы и найдите в себе безудержный источник энергии. Сегодня вам это будет по силам.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Дев
Девам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба сегодня будет способствовать вам в таких делах.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Весов
Весы в этот день будут полны энтузиазма, если это не так, то возьмите минутку, чтобы отдохнуть и подумать. Именно сегодня вы можете придумать, как сделать вашу жизнь комфортнее и уютнее именно для вас. Начать можно с мелочей!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Скорпионов
Скорпионам сегодня стоит с осторожностью подходить к покупкам. Лучше дважды подумать, чтобы не купить барахло. В разговорах с родными не забывайте о благодарности. Это поможет наладить теплые контакты.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Стрельцов
Стрельцы сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Есть высокие шансы завести разговор на ту тему, которую вам давно не удавалось поднять с близкими. Воспользуйтесь ими!
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Козерогов
Сегодня Козерогам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок судьбы, но со временем все станет видимым. Украсьте себя сегодня улыбкой. Она будет вашим главным оружием.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Водолеев
Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение. Хорошее время, чтобы совершить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы лелеете теплые чувства, и давно не имели контакта.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 16 октября 2019 для Рыб
Время от времени люди говорят не совсем то, что думают. Именно сегодня Рыбам придется столкнуться с такой ситуацией. Поэтому, если услышите не те слова, которые ожидали, не устраивайте сцены. Лучше пусть пройдет немного времени.
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