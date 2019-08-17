Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019 года, предусматривает удачный день, чтобы браться за громоздкую работу, которая требует качественной концентрации. Время благоприятно и для долгой дороги. Читайте гороскоп на 17 августа 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Благоприятный день для визитов к косметологам, стоматологам. Если есть необходимость попасть на прием к специалисту – не медлите. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Овнов

Этот день для Овнов будет благоприятным для романтических свиданий – отличное настроение гарантировано. Также имеют шансы хорошо закончиться важные встречи и с семьей, и с партнерами по работе или бизнесу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Тельцов

Тельцам сегодня будут присущи собранность и организованность – с ними любая работа пойдет как по маслу. Высокая активность пойдет на пользу – можете смело идти в спортзал или отправляться в долгую прогулку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Близнецов

Начните день с чтения – 15-20 минут с полезной книгой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Раков

Сегодня Раков может посетить очень хорошая мысль, которая в будущем будет способствовать вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Львов

В этот день не стоит отказываться от приглашений друзей или родственников. Встречи будут проходить в миролюбивом русле и с теплой атмосферой. Стоит быть осторожным с акоголем, который сегодня может вызвать избыток неприятностей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Дев

Судьба улыбнется Девам, которые давно искали успокоения или ответы на вопросы. Найти нужную подсказку удастся в книге или разговоре. Только не горячитесь и хорошо обдумывайте информацию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Весов

Козерогам стоит быть осмотрительными с азартными ситуациями. Не стоит становиться перепуганным трусом, но и в авантюры бросаться не желательно. Старайтесь все решения принимать с холодным расчетом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Скорпионов

Начните день с занятий, которые приносят удовольствие именно вам. Не стесняйтесь выделить немного времени на самих себя. Вот увидите, ни родные, ни работа от этого не пострадают. Конечно, об опоздании все же лучше предупреждать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Стрельцов

Постарайтесь не воспринимать близко к сердцу сказанное другими людьми. Впрочем к дружеским советам иногда стоит и прислушаться.

Главное – отбросьте зависть на второй план. Помните, что действительно ценить нужно только те достижения, которые сделали по собственному желанию, а не наперекор кому-то.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Козерогов

Если ваше добронравие и сдержанность сыграют с вами злую шутку – не переживайте сильно. Все скоро станет на свои места. Главное, что вы в этой ситуации останетесь с чистой совестью.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Водолеев

Не стоит засиживаться дома без дела. Такое положение дел придаст вам грусти в конце уикенда. Вспомните, воплощение чего вы давно откладывали, и беритесь за дело.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 августа 2019 для Рыб

Рыбам желательно быть больше, чем всегда внимательными за рулем. Усталость может иметь плохие последствия. Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.