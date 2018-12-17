Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка "предновогодних" дел. Читайте гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

День задастся на первый взгляд легким – возможные неожиданные приливы радости, однако уже ближе к вечеру их иногда заменят не слишком приятные ситуации. Скорее всего это могут быть конфликты на ровном месте. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Овна

Необходимо взять себя в руки и показать свою надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов покоя, пустите в ход красноречие.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Тельца

Стоит отказаться от поступков с двойным смыслом – будьте честными, в противном случае есть высокие шансы поплатиться даже за небольшую ложь. К родным проявляйте уважение и такое ваше отношение воздастся сторицей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Близнецов

Позаботьтесь о своем здоровье. Сейчас подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Будьте осмотрительными и осторожными. Внимательность присуща вам сегодня, как никогда, поэтому от беды оградить вы себя сумеете.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Рака

На работе вас ждет успех. Однако помните, что содействие одних сил сверху мало для хорошего результата. Чтобы получите желаемое придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Льва

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе – до отношений с родными. Вам под силу будет избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманный спор будет сильным.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Девы

На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, которое принесет вам денег.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Весов

Избегайте нереалистичных проектов, поскольку они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятны просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанса влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливыми и сохраняйте спокойствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Скорпиона

На работе все будет идти как по маслу – задачи будут вам по плечу, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Стрельца

Вы в этот день будете просто таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Обязательно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Козерога

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством. Будьте уступчивыми и все обойдется.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 17 декабря 2018 для Водолея

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, требующих решения. Упорный труд это именно то, что вам сейчас нужно. Водолеям-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Читайте также: Календарь стрижек на декабрь 2018: полезные советы

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 декабря 2018 для Рыб

В этот день следует максимально отказаться от излишней эмоциональности и яркого наряда. Желательно не флиртовать, не паниковать, не нести чушь и полностью отказаться от обмана. Разоблачение побасенок ухудшит ваше положение, а это вам сейчас совсем не нужно.