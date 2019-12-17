Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2019 года, предусматривает благоприятный день для решения бытовых вопросов. Будьте осмотрительны на дороге. Читайте гороскоп на 17 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.
Особых сюрпризов сегодня не будет возникать. Впрочем в этот день особо не стоит испытывать чужое терпение. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Овнов
День вызовет у представителей знака усиленное желание к активной жизни. Поход в спортзал или на каток непременно принесет удовольствие. Старайтесь не дать этому энтузиазму заснуть, как только он появился.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Тельцов
Сейчас благоприятное время для короткой медитации и других духовных вопросов. Вы можете почувствовать усиленное желание исследовать невидимые измерения жизни.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Близнецов
День может заставить вас охотно рисковать. И хоть сегодня вы с удовольствием будете сочетаться с разнообразными приключениями, старайтесь не попасть в опасную авантюру.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Раков
День будет положительно влиять на вас. Сегодня легко будет ощущаться поддержка других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Львов
Если вы не возьмете себе в союзники себя же, вы вряд ли будете двигаться вперед. Развитие требует труда над собой и в гармонии с собой.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Дев
Хватит быть кормушкой для других. Ваша доброта привлекает паразитов. Не бойтесь отгораживаться от людей, которые наживаются и самоутверждаются, делая вам неприятно.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Весов
Вам сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают. Главное – поверить в собственные силы и действовать так, как велит ваш разум. Другие почувствуют вашу уверенность и вам откроются двери, которые до этого казались безапелляционно замкнутыми.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Скорпионов
Чтобы там ни было – ставить себя выше других и раздавать непрошеные саркастические комментарии – сегодня не лучшая идея. Если вы не измените свое отношение к другим, то легко сможете потерять важные для вас контакты.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Стрельцов
Сегодня звезды сделают вас любимцем босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не будет – вы будете держать ситуацию под контролем.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Козерогов
Звезды советуют отказаться от усилий в романтической сфере. Звезды не будут способствовать налаживанию тесных отношений. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на социальных отношениях, посвятите время работе.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Водолеев
Это хорошее время для планирования отпусков и дальнейших поездок. Судьба поможет вам найти привлекательные предложения, которые будут достойны вашего внимания.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 декабря 2019 для Рыб
Звезды советуют не пренебрегать здоровьем: не поленитесь приготовить себе полезное блюдо и найти время на спорт. Помните, что здоровый ум в здоровом теле.