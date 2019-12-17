Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2019 года, предусматривает благоприятный день для решения бытовых вопросов. Будьте осмотрительны на дороге. Читайте гороскоп на 17 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Особых сюрпризов сегодня не будет возникать. Впрочем в этот день особо не стоит испытывать чужое терпение. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Овнов

День вызовет у представителей знака усиленное желание к активной жизни. Поход в спортзал или на каток непременно принесет удовольствие. Старайтесь не дать этому энтузиазму заснуть, как только он появился.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Тельцов

Сейчас благоприятное время для короткой медитации и других духовных вопросов. Вы можете почувствовать усиленное желание исследовать невидимые измерения жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Близнецов

День может заставить вас охотно рисковать. И хоть сегодня вы с удовольствием будете сочетаться с разнообразными приключениями, старайтесь не попасть в опасную авантюру.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Раков

День будет положительно влиять на вас. Сегодня легко будет ощущаться поддержка других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Львов

Если вы не возьмете себе в союзники себя же, вы вряд ли будете двигаться вперед. Развитие требует труда над собой и в гармонии с собой.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Дев

Хватит быть кормушкой для других. Ваша доброта привлекает паразитов. Не бойтесь отгораживаться от людей, которые наживаются и самоутверждаются, делая вам неприятно.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Весов

Вам сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают. Главное – поверить в собственные силы и действовать так, как велит ваш разум. Другие почувствуют вашу уверенность и вам откроются двери, которые до этого казались безапелляционно замкнутыми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Скорпионов

Чтобы там ни было – ставить себя выше других и раздавать непрошеные саркастические комментарии – сегодня не лучшая идея. Если вы не измените свое отношение к другим, то легко сможете потерять важные для вас контакты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Стрельцов

Сегодня звезды сделают вас любимцем босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не будет – вы будете держать ситуацию под контролем.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Козерогов

Звезды советуют отказаться от усилий в романтической сфере. Звезды не будут способствовать налаживанию тесных отношений. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на социальных отношениях, посвятите время работе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Водолеев

Это хорошее время для планирования отпусков и дальнейших поездок. Судьба поможет вам найти привлекательные предложения, которые будут достойны вашего внимания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 17 декабря 2019 для Рыб

Звезды советуют не пренебрегать здоровьем: не поленитесь приготовить себе полезное блюдо и найти время на спорт. Помните, что здоровый ум в здоровом теле.