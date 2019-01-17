Гороскоп на сегодня, 17 января 2019 года, предусматривает благоприятный день для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок. Читайте гороскоп на 17 января 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать помощи других. Из-за высокой занятости большинство сегодня будет беспокоиться в первую очередь о себе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 января 2019 для Овнов

В этот день будут повышены возможности проявить независимость и доброту. Дела с добрым намерением и от всего сердца будут удаваться легко. Высока вероятность проявить себя как хорошего хозяина и семьянина.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 января 2019 для Тельцов

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то будет подсказывать правильное решение, то наговаривать на большие глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, в работе, в личной жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 января 2019 для Близнецов

Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 января 2019 для Раков

Ракам сегодня следует во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожными, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 17 января 2019 для Львов

Семейным Львам и тем, у кого есть пара, стоит уделить как можно больше времени своему любимому человеку. А вот одиноким стоит прибегнуть к поиску новой пары.

На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством. Будьте мудрыми и все обойдется.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 января 2019 для Дев

Проблемы со здоровьем не беспокоят, а финансовое положение стабильное. Все, что уготовано Девам судьбой, нужно принимать с благодарностью и не отказывать себе в удовольствии отпраздновать свои достижения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 января 2019 для Весов

Беритесь за телефон и быстро ищите интересную компанию на вечер! Сегодня не стоит засиживаться дома, особенно в послеобеденное время. У тех, кто вырвется на гулянку, может получиться с легкостью натолкнуться на очень нужного человека или возможность.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 января 2019 для Скорпионов

Не переживайте по поводу мелких потерь денег, все к вам со временем вернется. Найдите время на интересное занятие, к которому лучше всего привлечь близких по духу людей.

Не налегайте на алкоголь, потому что сегодня легко перебрать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 января 2019 для Стрельцов

Сегодня вам может выпасть нелегкий разговор. Главное в дискуссиях сначала слушайте и помните, что люди, стоящие по разным сторонам баррикад, могут иметь совершенно одинаковые взгляды. Проблема часто лишь в способе выражения мыслей. Поэтому слушайте внимательно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 января 2019 для Козерогов

Осторожно, Скорпион! Так о вас будут думать те, кто хорошо знает представителей этого необычного знака зодиака. Не жальте слишком остро, а то и лучшие друзья отвернутся.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 января 2019 для Водолеев

Будете взвешивать, взвешивать, и все без толку. Такой сценарий как никогда возможен именно сегодня в абсолютно всех сферах жизни. Потому не удивляйтесь, если потратите два часа на рассмотрение пары ботинок, которые так и останутся на полке магазина.

По этой же причине важные решения стоит отложить на лучшие времена.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 января 2019 для Рыб

В вашей голове множество гениальных идей, которые рекомендовано начинать реализовывать. Это позволит вам стать более довольным жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться, не стоит и начинать.