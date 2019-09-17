Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, предусматривает благоприятный день для проведения переговоров и работы в команде. Особыми сутки будут для тех, кто должен идти на свидание. Читайте гороскоп на 17 сентября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Пришло благоприятное время для планирования карьерной лестницы. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья, желательно заняться спортом. Удачно пройдут переезды, покупки и дела, связанные с финансами и недвижимостью. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Овнов

В трудолюбивых Овнов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Тельцов

Удача будет сопровождать тех, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Близнецов

Близнецам, связанным с деловой сферой, в этот день следует быть осторожными. С одной стороны, прогнозируют подходящее время для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны, конфликты, начатые сегодня, могут тянуться месяцами.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Раков

Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Львов

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь ему – результат вас будет радовать недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Дев

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Весов

Семейным Весам слишком сильно давить на родных все же не стоит – отройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Скорпионов

Скорпионам прогнозируют спокойный день. Если вам выпадет возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Стрельцов

День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома. В еде и алкоголе строгих ограничений сегодня можно себе не ставить.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Козерогов

В общении обращайте внимание не на поверхностное, а на глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Водолеев

Водолеям вечером стоит маскимально отключиться от работы и ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книгам, прогулкам. Особенно это касается наиболее поглощенных заботами представителей знака.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 17 сентября 2019 для Рыб

Пришло благоприятное время, чтобы планировать путешествие или отдых. Есть шансы, что удастся забронировать билеты по очень выгодной цене.