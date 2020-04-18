Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2020 года, предусматривает позитивный настрой для всех знаков зодиака. Астрологи советуют уделить этот день очищению мыслей от вещей, которые мешают вам двигаться вперед. Читайте гороскоп на 18 апреля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня будьте сдержанными в еде, помните, что пост завершится лишь в полночь. Позвоните родителям, если вы находитесь от них далеко, выделите время на душевный разговор. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Овнов

День от вас потребует особой сдержанности. Астрологи рекомендуют быть осторожным к словам и действиям – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных распрей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Тельцов

Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Близнецов

Близнецам астрологи прогнозируют спокойный день. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендовано проявлять щедрость.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Раков

В общении обращайте внимание не на поверхностное, а на глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые грани и связи с другими людьми.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Львов

Львам сегодня желательно как можно больше коммуницировать. Хорошо будут протекать разговоры о личном. Не бойтесь открываться и открывать себя. В общении будьте проще, особенно с родными.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Дев

Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим и главное не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают ваши шансы на счастье и удовлетворение жизнью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Весов

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Скорпионов

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Стрельцов

День будет благоприятным для переосмысления прошлого и построения планов на будущее. Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Однако начало реализации задуманного стоит отложить на несколько дней. Сегодня же лучше заняться саморазвитием.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Козерогов

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Водолеев

Водолеям астрологи советуют сегодня немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или пересмотрите хороший документальный фильм.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 апреля 2020 для Рыб

Сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения прибылей и профессиональной реализации.